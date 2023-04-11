İyi Parti'nin ilk sıradan aday gösterdiği İrfan Sönmez'in FETÖ elebaşını öven tweetleri ortaya çıktı! Listede dolandırıcılar var

7'li koalisyonda yaşanan adaylık ve liste kavgalarının ardından CHP ve İyi Parti adaylarını YSK'ya bildirdi.
İYİ PARTİ ADAYI İRFAN SÖNMEZ'İN ELEBAŞI GÜLEN'E ÖVGÜLER YAĞDIRDI | VİDEO İZLE
SİCİLİ KABARIK İYİ PARTİ ADAYLARI TEK TEK DEŞİFRE OLUYOR
14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi İyi Parti'nin aday gösterdiği isimlerin kirli sicilleri tek tek ortaya çıkıyor. Kocaeli 1. sıradan küfürbaz Lütfü Türkkan'ı aday gösteren İyi Parti'nin Gaziantep ve Elazığ adaylarının kirli sicilleri de deşifre oldu.
FETÖ ELEBAŞINA ÖVGÜLER
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FETÖ'nün yayın organı Beyaz TV'de elebaşı Gülen için 'Allah dostu' ifadelerini kullanan İrfan Sönmez'i Elazığ 1. sıradan aday gösterdi. Akşener'in Milliyetçi Hareket Partisi'ni bölmek için planlar yaptığı dönemde, "Türk milliyetçisi" diyerek sahip çıktığı Sönmez'in, teröristbaşından övgüyle bahsettiği sözler yeniden gündem oldu.
SKANDAL İFADELER: SON DERECE BERRAK BİR ZEKASI VAR
Elebaşı Gülen'i öve öve bitiremeyen Sönmez, "Hocaefendi ile ilgili diyorlar ya İslam'ı bilmiyor, diğer dini cemaatleri de gezdim. Hepsini severim ama tabanı en güçlü topluluk cemaatin topluluğudur. Aynada ne varsa aşağıya da o yansıyor. Hocaefendinin son derece berrak bir zekası var. Türkiye'de yaşayan edebiyatçıların bile hocaefendi kadar kelime haznesi yoktur. Bir insanın çağrışımlarının büyük olması demek o insanın büyüklüğünü gösterir. Allah'ın dostlarına taarruz edenler Allah'a taarruz etmişlerdir. Hocaefendi bir Allah dostudur." diyerek skandal ifadeler kullanmıştı.
AKŞENER, ERDOĞAN'A MEKTUP YAZDI
Meral Akşener Başkan Erdoğan'a mektup yazarak "beni destekleyen bu isimler FETÖ'cü değil Ülkücü" demişti. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimininden sonra bazı MHP'li isimler de gözaltına alınmıştı. Bu gözaltına alınan isimlerin ortak özelliği Meral Akşener'e yakın olmalarıydı. Meral Akşener Başkan Erdoğan'a bir mektup yazarak baştaA vukat İrfan Sönmez olmak üzere bu MHP'li isimlere kefil olduğunu ve kesinlikle FETÖ ile ilgilerinin olmadığını söylemişti.