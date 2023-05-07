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    • 08.05.2023 06:17
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    • 08.05.2023 06:38
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    İstanbul’da dehşet anları kamerada: Kendi aracının altında kalıp can verdi

    Kağıthane’de süratli şekilde seyrettiği esnada yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün kontrolünden çıkan araç, direklere çarpıp devirdikten sonra etrafında birkaç kez dönüp geçtiği yan yolda durabildi. Dehşet anları kameralara yansırken, koltuktan dışarıya fırlayarak kendi aracının altında kalan sürücü can verdi. Araçtaki iki kişiden birinin de ağır şekilde yaralandığı öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Kendi aracının altında kalıp can verdi

    Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptıktan sonra yan yola geçti. Bu sırada direksiyon kabininden fırlayan sürücü Cemil Ünal, otomobilin altında kalarak hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    KABİNDEN FIRLADI
    Saat 23.30 sıralarında Kağıthane İmrahor Caddesi, Cemil Ünal yönetimindeki 06 DM 4018 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptıktan sonra kaldırımı aşarak yan yola geçti. Bu sırada sürücü Cemil Ünal(24), direksiyon kabininden fırlayarak otomobilin altında kaldı.

    OLAY YERİNDE ÖLDÜ
    Sürücü Cemil Ünal olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Muhammet Yasin Erdi ve Berat Yılmaz ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Cemil Ünal'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    KAZA KAMERADA
    Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Öte yandan kaza anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kaldırıma çıktığı, bu sırada ise sürücünün otomobilden fılayarak altında kaldığı görüldü.

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    Haberler Haberler İstanbul’da dehşet anları kamerada: Kendi aracının altında kalıp can verdi
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