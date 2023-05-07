İstanbul’da dehşet anları kamerada: Kendi aracının altında kalıp can verdi

Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptıktan sonra yan yola geçti. Bu sırada direksiyon kabininden fırlayan sürücü Cemil Ünal, otomobilin altında kalarak hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

KABİNDEN FIRLADI

Saat 23.30 sıralarında Kağıthane İmrahor Caddesi, Cemil Ünal yönetimindeki 06 DM 4018 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptıktan sonra kaldırımı aşarak yan yola geçti. Bu sırada sürücü Cemil Ünal(24), direksiyon kabininden fırlayarak otomobilin altında kaldı.