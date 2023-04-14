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    • 14.04.2023 10:56
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    Son dakika: İYİ Parti'nin milletvekili adayı İdris Naim Şahin'in FETÖ aşkı! Firari Ekrem Dumanlı'ya hediye saat

    Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken İYİ Parti milletvekili aday listesinde en çok konuşulan isim şüphesiz İdris Naim Şahin oldu. FETÖ bağlantılı Şahin’in Ordu 1.sıradan aday olması parti tabanında büyük tepki topladı. Şahin’in FETÖ’cüler için seferber olduğu günler hala hafızalarda. FETÖ'nün yayın organlarından Zaman gazetesinin genel yayın yönetmeni firari Ekrem Dumanlı, 14 Aralık 2014 tarihinde gözaltına alındığında desteğe ilk koşanlardan biri de İdris Naim Şahin olmuştu. Şahin destek için Zaman gazetesinin o dönem Yenibosna’da bulunan binasına gitmiş, kolundaki saati çıkarıp Ekrem Dumanlı’nın koluna takmış ve kalem hediye etmişti.

    takvim.com.tr
    İP’in adayı İdris Naim Şahin’in FETÖ aşkı!

    Türkiye Türk siyasi tarihinin en önemli seçimlerinden birisi olacak 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için geri sayım sürüyor.

    Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde toplantı üstüne toplantı yapan Yedili Masa, İYİ Parti'nin itirazları ve HDP'nin desteğinin ardından yaşanan kriz sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak duyurdu.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'cumhurbaşkanı yardımcısı' olması koşuluyla 'noter' ve 'kumar' masası olarak nitelediği Yedili Masa'ya yeniden oturmak zorunda kaldı.

    Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde yaşanan krizin devamı ise aday listeleri hazırlanırken geldi. Muhalefet cephesinde "ortak aday" krizi sonrası patlayan "ortak liste" krizinin yankıları da sürüyor.

    Deva Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin CHP listelerinden seçime girerken İYİ Parti ise kendi adaylarını çıkardı.

    Listeler netleştikçe CHP ve İYİ Parti'nin gösterdiği bazı adayların FETÖ ile olan bağlantıları parti tabanlarında bile büyük tepkiyle karşılandı.

        FETÖ'NÜN HAMİSİ ŞAHİN İYİ PARTİ'NİN ADAYI OLDU

        İYİ Parti, FETÖ'ye karşı düzenlenen operasyonlara gösterdiği tepkilerle hafızalardaki yerini koruyan İdris Naim Şahin'i Ordu 1. sıradan milletvekili adayı olarak gösterdi. Şahin, AK Parti'den istifa etmesinin ardından 2019'da Saadet Partisi'nden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmuş ama umduğunu bulamamıştı.

        FETÖ'CÜ DUMANLI'NIN KOLUNA SAATİNİ TAKTI

        Şahin'in FETÖ'cüler için seferber olduğu günler ise hafızalardaki yerini halen koruyor. FETÖ'nün yayın organlarından Zaman gazetesinin genel yayın yönetmeni firari Ekrem Dumanlı, 14 Aralık 2014 tarihinde gözaltına alındığında desteğe ilk koşanlardan biri de İdris Naim Şahin olmuştu.

        Şahin, Dumanlı gözaltına alınırken destek için Zaman gazetesinin o dönem Yenibosna'da bulunan binasına gitmiş, kolundaki saati çıkarıp Ekrem Dumanlı'nın koluna takmış ve kalem hediye etmişti. Şahin, kaleminin ve saatinin hatıra olarak kalacağını söylemişti.

        FETÖ'CÜ POLİSLERE DESTEĞE KOŞTU

        Şahin, 22 Temmuz 2014 tarihinde de FETÖ'nün polis teşkilatı içerisindeki isimlere düzenlenen operasyonda Çağlayan Adliyesine koşarak örgüte destek olmuştu. Şahin, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda gözaltındaki FETÖ'cü polislerin sorgusu devam ederken adliye önüne gelerek FETÖ'cülerin yakınları ile birlikte iftar yapmıştı.

            DARBE KOMİSYONUNA GİTMEDİ

            15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na davet edilen İdris Naim Şahin'in rahatsızlığını bahane ederek komisyona gitmemişti.

            BANK ASYA'YA PARA YATIRDI

            Şahin FETÖ'nün bankası Bank Asya'ya para yatırarak örgüte finansal destek de sağladı. 2015'te Bank Asya'nın Ankara'daki Ostim şubesine giden Şahin, hesap açtırarak para yatırdı.

            FİRARİ FETÖ'CÜDEN ŞAHİN'E DUA

            İYİ Parti'den aday gösterilmesine ise en büyük destek yine FETÖ'cülerden geldi. FETÖ'nün mahrem imamlarından Ahmet Bedir, sosyal medya hesabından İdris Naim Şahin'in paylaşımını alıntılayarak "Allahım, bu insanı insî şeytanlardan koru! Amin!" ifadelerini kullandı.

            ADAYLIĞI İYİ PARTİ'DE KRİZ ÇIKARDI

            Bir dönem FETÖ'nün sözcülüğünü üstlenen İdris Naim Şahin'in adaylığı İYİ Parti içerisinde bile tepkileri beraberinde getirdi.

            İYİ Partili Aytun Çıray, İdris Naim Şahin'in aday gösterilmesine tepki göstererek "Bu şahsın Ordu 1. sıradan aday yapılacağını öğrendiğimde adeta şok oldum." dedi.

            İdris Naim Şahin'in yerel seçimlerde de belediye başkanı adaylığı için adının geçtiğini hatırlatan Çıray, "Daha sonra İYİ Parti'yi kurduk. Yönetimde birlikte olduğumuz Sn Ümit Özdağ bana geldi ve dedi ki; 'İ. Naim Şahin'i bizim parti Ordu Belediye Başkanı adayı yapıyor. Bunu kabul edemem.' Haklıydı, birlikte direnerek, hatta 'İstifa ederiz' diyerek adaylığını önledik. Bunu Genel Başkan'ın 'yanıltılmış' olabileceğine bağladık. Bu atamaları yapanların partinin zarar göreceğini bilmemeleri mümkün mü? Sözde temayül yoklaması ile tasfiye edilen liyakatlılar var." ifadelerini kullandı.
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            Haberler Güncel Son dakika: İYİ Parti'nin milletvekili adayı İdris Naim Şahin'in FETÖ aşkı! Firari Ekrem Dumanlı'ya hediye saat
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