İYİ Parti'de Pensilvanya gölgesi! Arşiv unutmuyor Takvim.com.tr hatırlatıyor: Meral Akşener'in FETÖ dosyasını açtık







İYİ Parti - Pensilvanya hattında cereyan eden bu gelişmelerin gölgesinde Takvim.com.tr Meral Akşener'in FETÖ dosyasını açtı.



AKŞENER'İN FETÖ DOSYASINI AÇTIK

Meral Akşener FETÖ'nün dinler arası diyalog faaliyetlerine yeşil ışık yakmış, "Sayın Gülen'in yapmaya çalıştığı gibi farklı dinler arasında çalışma yapmanın kimseye zararının olmadığı aslında faydasının olduğuna inanıyorum" şeklinde konuşmuştu.







KORAY AYDIN: "FETÖ'DEN DESTEK ALDIĞI KESİN"

Koray Aydın'ın Meral Akşener için dediği "FETÖ'den destek aldığı kesindir" söylemini unutmamakta fayda var.



TÜRKÇE OLİMPİYATLARI VE FETÖ'CÜLERE METHİYELER...

Akşener Türkçe Olimpiyatları'nda FETÖ'cülere "Bu hizmetin değerli mensupları" diye seslenmiş, teröristbaşı Gülen için de 'Sayın' ifadesini kullanmıştı.



DARBECİLERLE AĞIZ BİRLİĞİ, "BEN BAŞBAKAN OLACAĞIM" SÖYLEMİ...

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi öncesi Meral Akşener'in "Ben Başbakan olacağım" diyerek gezinmesi, darbecilerin kullandığı "Yurtta Sulh Cihanda Sulh ilkesi" söylemini sıklıkla tekrarlaması üzerinde durulması gereken önemli bir detay.



İYİ Parti lideri 15 Temmuz 2016'daki hain kalkışma öncesi de "15'inden sonra inşallah işler değişecek" demişti.