İYİ Parti'de Pensilvanya gölgesi! Arşiv unutmuyor Takvim.com.tr hatırlatıyor: Meral Akşener'in FETÖ dosyasını açtık

Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 2023 seçimleri için gün sayıyor.
Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, 7'li koalisyon binbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.
Kılıçdaroğlu HDPKK desteğini arkasına aldı, HDPKK Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı. İş öyle bir boyut kazandı ki Kandil'deki PKK elebaşları "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkartırız" tehditleri savurmaya başladı.
Meral Akşener'in İYİ Parti'si de HDPKK ve bölücü türevleriyle aynı yorgana ayaka uzattı. Akşener'in İzmir'deki son konuşmasında açılan HDP flamaları dikkatlerden kaçmadı.
FETÖ İLTİSAKLI İSİMLER İYİ PARTİ LİSTELERİNDE
Bir yandan da İYİ Parti'deki liste krizi sonrası açığa çıkan FETÖ iltisaklı isimler tüm dikkatleri üzerine topladı. Meral Akşener'in eski danışmanı Vedat Yenerer, "Partiye FETÖ'cüler doluştu" diyerek istifasını sunmuştu. Bilindiği üzere İdris Naim Şahin ve Pensilvanya'daki iblis için "Allah dostu" diyen İrfan Sönmez'in birinci sıradan aday gösterilmesi tüm dikkateri üzerine toplamış, büyük tepki çekmişti.