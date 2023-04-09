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    • Haberler
    • 08.04.2023 07:22
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    • 09.04.2023 16:51
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    AK Parti'de milletvekili listeleri bugün teslim edilecek! Kadın sayısında artış: En genç aday 18 yaşında

    Son dakika haberi! AK Parti'de milletvekili aday listesi belli oldu. Kabinede yer alan bakanlar birçok ilde ilk sıradan aday gösterildi. 3 dönem kuralının istisnasız uygulanacağı listede, Başkan Erdoğan yazar, entelektüel gibi sürpriz isimlerin de adaylar arasında yer alacağını belirtmişti. AK Parti'nin belirlediği milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. İşte AK Parti'nin aday gösterdiği isimler.

    takvim.com.tr
    AK Parti’nin aday listesi belli oldu!

    AK Parti'de milletvekili aday listesi belli oldu. Mevcut kabinedeki bakanlar da AK Parti'den birinci sıradan aday oldu.

    LİSTELER TESLİM EDİLDİ
    AK Parti'nin kesin aday listesi AK Parti genel başkan yardımcıları tarafından YSK'ya teslim edildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 65 milletvekilinin 3 dönem kuralına takıldığını bildirdi.




    DSP VE HÜDA PAR'DAN ADAYLAR
    Yavuz, "Her iki genel başkan da İstanbul'dan aday oldu. HÜDA PAR'dan Genel Başkan dahil 4 arkadaşımız da yer almıştır. Demokratik Sol Parti'den de Genel Başkan dahil 3 arkadaşımız listelerimizde yer almıştır." dedi.

    3 DÖNEM KURALI "İSTİSNASIZ" UYGULANDI
    Buna göre, AK Parti'nin aday listesinde büyük bir değişim oldu. 27. Dönem'de görev alan milletvekillerinin yüzde 70'i değişiyor. Partili kaynaklara göre, uzun süredir uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olan 3 dönem kuralı "istisnasız" uygulandı.

    Uzun, detaylı ve titiz bir çalışmanın ardından oluşturulan listede, büyük oranda seçim bölgesinde güçlü olan "yerel aktörler" öne çıkarıldı. Anketler, saha çalışmaları ve temayül yoklamasının yanı sıra yüz yüze mülakatlarda aday adaylarının gösterdiği performans, sunduğu projeler ve siyasi kariyerleri masaya yatırıldı. En önemlisi de listelere son şekli verilene kadar anket çalışmalarından faydalanılması oldu. Bir taraftan listeler üzerinde hummalı çalışma yürütülürken diğer taraftan da yapılan anketlerin sonuçları AK Parti Genel Merkezi'yle paylaşıldı.

    AK PARTİ YENİ YÜZLERLE SEÇMEN KARŞISINA ÇIKIYOR
    Daha önce yaptığı açıklamada, kabinedeki yer alan bakanların milletvekili adayı olacağını açıklayan Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin önemli aktörleri ile mevcut bakanları Anadolu şehirleri ve büyükşehirlerde aday olarak gösterdi. Kısacası AK Parti, 2023 seçimlerinde güçlü ve yenilenmiş kadrolarla seçmen karşısına çıkıyor.

    KADIN SAYISINDA ARTIŞ
    Eğitimde, istihdamda, iş hayatında ve siyasette kadına verdiği değerle ön plana çıkan AK Parti'de, kadın milletvekili aday sayısı geçen döneme göre artırıldı. Kritik şehirlerde kadınlar, ön sıralarda aday olarak gösterildi.

        EN GENÇ ADAY 19 YAŞINDA
        Gençlere olan güvenini her seferinde dile getiren ve onlar için "Işığımız, umudumuz ve geleceğimiz" tabirini kullanan Başkan Erdoğan, önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de gençleri seçilebilecek yerden aday listesine koydu. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir'de 2. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.

        EN GENÇ ADAY 18 YAŞINDA
        İnan'ın yanı sıra birçok genç listedeki yerini aldı. Genç sayısının daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine dikkate değer bir noktada olduğu listenin en genç ismi ise 18 yaşında bir üniversite öğrencisi oldu. 27. dönemden 104 kişi vekil olarak görevine devam ettiği bildirildi.



        Milletvekili adayı Nisa Alptekin

        Engelli aday sayısı 5
        En genç aday Nisa Alptekin 18 Yaşında İzmir 1.Bölgeden
        En yaşlı aday Şamil Ayrım 73 yaşında İstanbul 3.Bölge
        Erkek aday sayısı 487
        Kadın aday sayısı 113
        18 – 20 Yaş aday sayısı 2
        20 – 30 Yaş aday sayısı 23
        30 – 40 Yaş aday sayısı 93
        40 – 50 Yaş aday sayısı 210 kişi
        50 – 60 Yaş aday sayısı 214
        60 – 65 Yaş aday sayısı 38
        65 Yaş üstü aday sayısı 20

        LİSTE TESLİMİ İÇİN SON GÜN BUGÜN
        Siyasi partilerin genel merkezlerinin seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini YSK'ya alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kâğıt ortamında teslim etme süresi bugün 17.00'de sona erecek.

            Listelerde büyük oranda yenilenmeye giden AK Parti'de bu seçimde 3 dönem kuralı istisnasız olarak uygulanacak.

            LİSTELERDE ESKİ BAKAN SÜRPRİZİ
            Başkan Erdoğan'ın listelerde yazar, entelektüel gibi sürpriz isimlerin de yer alacağını belirtmişti. İl ve belediye başkanlarının yer alacağı AK Parti'de yeni yüzler de aday olarak gösterilecek.

            BAKANLAR HANGİ İLLERDEN ADAY OLACAK?
            Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Diyarbakır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Samsun'dan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir'den aday olacak.

            İçişleri Bakanı Süleyman Soyluİstanbul 2. Bölge 1. Sıra
            Ankara 1. Bölge 1. Sıra - Tuğrul Türkeş
            Ankara 2. Bölge 1. Sıra - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
            Ankara 3. Bölge 1.sıra - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
            Ankara 3. Bölge 2. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta
            Ankara 3. Bölge 3. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri
            Ankara 3. Bölge – Tuğgeneral Remzi Albasan (Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürüydü. Astsubaylıktan Subaylığa, oradan da kurmaylığı terfi etmişti)

            Ankara 3. Bölgeden genç isimlerden Cansın Yılmaz Yaşar var.
            Ankara'dan genç kadın adaylardan Endüstri Mühendisi Zehranur Yılmaz Aydemir (25 yaşında) var.
            Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı


                Antalya 1. Sıra – Mevlüt Çavuşoğlu
                Ağrı 1. Sıra Kürt kökenli kadın aday Ruken Kilerci
                Artvin 1. Sıra - Eski bakanlardan Faruk Çelik
                Balıkesir 1. Sıra – İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen İsmail Ok
                Burdur 1. Sıra – Adem Korkmaz (Rektör)

                Bursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala
                Bursa 2. Bölge 1. Sıra – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank (TOGG Fabrikası'nın olduğu şehir)
                Erzurum 2. Sıra Fatma Öncü (Bakan yardımcısıydı)
                Eskişehir 1. Sıra – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
                Gaziantep 1. Sıra – Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
                İstanbul 1. Bölge 1. Sıra- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
                İstanbul 1. Bölge 6. Sıra – Gazeteci-Yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu
                İstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonay

                İstanbul 2. Bölgeden – Cerrah Halit Yerebakan
                İstanbul 2. Bölgeden – Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen)
                İstanbul 3. Bölgeden – Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzen
                İzmir 1. Bölge 1. Sıra – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
                İzmir 2. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan

                    İzmir'den gazeteci yazar Şebnem Bursalı
                    İzmir'den Mehmet Ali Çelebi.




                    Enes Efendioğlu - 2019 yılı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma gerçekleştiren Enes Efendioğlu ülkemizi BM'de temsil eden ve Genel Kurul döneminde konuşma gerçekleştiren ilk 30 yaş altı Türk olarak da kayıtlara geçmiştir.



                    Forbes dergisi tarafından küresel düzlemde her yıl seçilen 30 Altı 30 listesine giren Enes Efendioğlu farklılık yaratan en başarılı 30 genç arasında yer almıştır.

                    Kahramanmaraş – Siyaset bilimci-TV yorumcusu Prof. Dr. Mehmet Şahin
                    Kayseri 1. Sıra – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
                    Kocaeli 1. Sıra – Rektör Sadettin Hülagü
                    Memur-Sen Konfederasyonu Genel Sekreteri Latif Selvi, Konya'dan listeye giren isimlerden.


                        Manisa 1. Sıra – Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu


                        Derya Yanık – Osmaniye 1.sıra
                        Mahmut özer - Ordu 1
                        Bekir Bozdağ – Şanlıurfa 1.
                        Nureddin Nebati – Mersin 1. Sıra
                        Vahit Kirişçi – Kahramanmaraş
                        Mehmet Muş – Samsun
                        Adil Karaismailoğlu – Trabzon
                        Numan Kurtulmuş İstanbul 3. Bölge 1. Sıra
                        Jülide Sarıeroğlu – Ankara 1. Bölge 2. Sıra
                        Çiğdem Karaaaslan – Samsun 2. Sıra
                        Mustafa Şen -Trabzon 2. Sıra
                        Belgin Uygur – Balıkesir 2. Sıra


                        Ömer Çelik – Adana 1. Sıra
                        Erkan Kandemir – İstanbul 1. Bölge 2.sıra
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                            Haberler Haberler AK Parti'de milletvekili listeleri bugün teslim edilecek! Kadın sayısında artış: En genç aday 18 yaşında
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