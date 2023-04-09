AK Parti'de milletvekili listeleri bugün teslim edilecek! Kadın sayısında artış: En genç aday 18 yaşında







DSP VE HÜDA PAR'DAN ADAYLAR

Yavuz, "Her iki genel başkan da İstanbul'dan aday oldu. HÜDA PAR'dan Genel Başkan dahil 4 arkadaşımız da yer almıştır. Demokratik Sol Parti'den de Genel Başkan dahil 3 arkadaşımız listelerimizde yer almıştır." dedi.

3 DÖNEM KURALI "İSTİSNASIZ" UYGULANDI

Buna göre, AK Parti'nin aday listesinde büyük bir değişim oldu. 27. Dönem'de görev alan milletvekillerinin yüzde 70'i değişiyor. Partili kaynaklara göre, uzun süredir uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olan 3 dönem kuralı "istisnasız" uygulandı.



Uzun, detaylı ve titiz bir çalışmanın ardından oluşturulan listede, büyük oranda seçim bölgesinde güçlü olan "yerel aktörler" öne çıkarıldı. Anketler, saha çalışmaları ve temayül yoklamasının yanı sıra yüz yüze mülakatlarda aday adaylarının gösterdiği performans, sunduğu projeler ve siyasi kariyerleri masaya yatırıldı. En önemlisi de listelere son şekli verilene kadar anket çalışmalarından faydalanılması oldu. Bir taraftan listeler üzerinde hummalı çalışma yürütülürken diğer taraftan da yapılan anketlerin sonuçları AK Parti Genel Merkezi'yle paylaşıldı.