AK Parti'de milletvekili listeleri bugün teslim edilecek! Kadın sayısında artış: En genç aday 18 yaşında

AK Parti'de milletvekili aday listesi belli oldu. Mevcut kabinedeki bakanlar da AK Parti'den birinci sıradan aday oldu.
LİSTELER TESLİM EDİLDİ
AK Parti'nin kesin aday listesi AK Parti genel başkan yardımcıları tarafından YSK'ya teslim edildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 65 milletvekilinin 3 dönem kuralına takıldığını bildirdi.
DSP VE HÜDA PAR'DAN ADAYLAR
Yavuz, "Her iki genel başkan da İstanbul'dan aday oldu. HÜDA PAR'dan Genel Başkan dahil 4 arkadaşımız da yer almıştır. Demokratik Sol Parti'den de Genel Başkan dahil 3 arkadaşımız listelerimizde yer almıştır." dedi.
3 DÖNEM KURALI "İSTİSNASIZ" UYGULANDI
Buna göre, AK Parti'nin aday listesinde büyük bir değişim oldu. 27. Dönem'de görev alan milletvekillerinin yüzde 70'i değişiyor. Partili kaynaklara göre, uzun süredir uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olan 3 dönem kuralı "istisnasız" uygulandı.
Uzun, detaylı ve titiz bir çalışmanın ardından oluşturulan listede, büyük oranda seçim bölgesinde güçlü olan "yerel aktörler" öne çıkarıldı. Anketler, saha çalışmaları ve temayül yoklamasının yanı sıra yüz yüze mülakatlarda aday adaylarının gösterdiği performans, sunduğu projeler ve siyasi kariyerleri masaya yatırıldı. En önemlisi de listelere son şekli verilene kadar anket çalışmalarından faydalanılması oldu. Bir taraftan listeler üzerinde hummalı çalışma yürütülürken diğer taraftan da yapılan anketlerin sonuçları AK Parti Genel Merkezi'yle paylaşıldı.
AK PARTİ YENİ YÜZLERLE SEÇMEN KARŞISINA ÇIKIYOR
Daha önce yaptığı açıklamada, kabinedeki yer alan bakanların milletvekili adayı olacağını açıklayan Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin önemli aktörleri ile mevcut bakanları Anadolu şehirleri ve büyükşehirlerde aday olarak gösterdi. Kısacası AK Parti, 2023 seçimlerinde güçlü ve yenilenmiş kadrolarla seçmen karşısına çıkıyor.
KADIN SAYISINDA ARTIŞ
Eğitimde, istihdamda, iş hayatında ve siyasette kadına verdiği değerle ön plana çıkan AK Parti'de, kadın milletvekili aday sayısı geçen döneme göre artırıldı. Kritik şehirlerde kadınlar, ön sıralarda aday olarak gösterildi.