Seccadeye ayakkabısıyla basan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun İslam ve başörtüsü düşmanlığı: "1 metrekarelik bez parçası"

14 Mayıs'taki seçimlere kısa bir süre kala muhafazakar gözükmeye çalışan ve Saadet Partililer tarafından "Mücahid" olarak tanımlanan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı takiye seccade üzerinde ayakkabılarıyla verdiği pozla tescillendi.
BAŞ ÖRTÜSÜ BEZ PARÇASI | VİDEO İZLE
Ancak bilindiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu siyasi hayatı boyunca başörtüsü ve İslam karşıtı söylemleriyle gündeme gelmişti. İşte başörtüsüne "1 m2 'lik bez parçası" diyen Kılıçdaroğlu'nun geçmişten bugüne çelişki dolu açıklamaları:
28 ŞUBAT MAĞDURLARINDAN HELALLİK İSTEDİ
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 28 Şubat süreciyle ilgili beklenmeyen bir çıkışta bulundu. 2021 yılında Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helallik isteyeceğini ifade etti. Bu açıklamalarından yaklaşık bir sene sonra başörtüsü sorununa yasal çerçevede çözüm getirmek üzere TBMM'ye kanun teklifinde bulunacağını ifade etti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun bizzat kendisi 28 Şubat kararlarının savunuculuğunu yapmış ve SSK Genel Müdürü sıfatıyla, yasağı SSK genelinde uygulamıştı. Sosyal medyadan yaptığı 'helalleşme' çıkışıyla tepkilere neden olan CHP lideri: "Başörtüsü yasağının yanlış olduğunu çok kez dillendirdim. Onların acılarını anlamalıyız, aynı sorunların yaşanmaması için gelecek vizyonu belirlemeliyiz." ifadelerini kullandı.
BAŞÖRTÜSÜ KONUSUNDA MAHKEME KARARINI UYMAK ZORUNDAYIZ
1998 yılında SSK Genel Müdür Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, Kırklareli'nde peruklu türbanla duruşmaya giren Öznur Toptaş, Konya'da türbanla duruşmaya girmekte direnen Nadire Boyalı Zengin, Şengül Kara, Zeynep Ümit Altınsay, Erzurum'da Züheyde Boncukoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.