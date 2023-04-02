Seccadeye ayakkabısıyla basan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun İslam ve başörtüsü düşmanlığı: "1 metrekarelik bez parçası"

Konuya ilişkin Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Personelin birçoğu türbanını çıkarırken, bir kısmı türban üzerine peruk takmaya başladı. Mahkeme kuralları var. SSK avukatları da bu kurallara uymak zorunda." ifadelerini kullandı.

SÖZDE "İRTİCACI" VE "SAKINCALI" SSK PERSONELİNİ GÖREVDEN ALDIRDI

Kılıçdaroğlu, İslam düşmanı faaliyetlerini SSK Genel Müdürlüğü döneminde de yürütüyordu. Genel Müdürlüğü döneminde "irticacı" damgası vurduğu 5 kişiyi fişleyerek görevden atılmaları için uğraştı. Başbakanlık Takip Kurulu'nun söz konusu listedeki isimleri "irticacı" oldukları gerekçesiyle görevden alınmasını talep ettiğini iddia etti. Ancak Kılıçdaroğlu, genel kurula BTK yazısını vermek yerine, talebi şifahi olarak iletti. Genel Kurul bu talebi oy çokluğuyla reddetse de süreç içinde iki yönetici görevden alındı. SSK yönetim kurulu üyeleri Kılıçdaroğlu'nun BTK "belgesiz" bu talebine rest çekti. Ve "irticacı" diye yaftalanan bu insanları Kılıçdaroğlu'na rağmen görevden almadı.

BAŞÖRTÜSÜ SERBESTLİĞİ YASASINI İPTAL ETTİRMEYE KOŞTU

27 Şubat 2008 yılında başörtüsüne serbestlik getiren yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuru dilekçesi götürenler arasında Kemal Kılıçdaroğlu da vardı.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLAMASI

Dönemin YÖK Başkanı, Aralık 2007'de rektörlere "başörtüsü yasağını kaldırmaları" talimatı vermişti. Kılıçdaroğlu, aynı zamanda YÖK Başkanına "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava açtı ve hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

"BAŞÖRTÜSÜ SERBESTİSİ DİYE BİR ŞEY OLMAZ"

Cumhuriyet tarihi boyunca var olan ve 28 Şubat sürecinde zirve yapan başörtü yasağı Başkan Erdoğan tarafından tamamen kaldırıldıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu Kaftancıoğlu, uygulayıcılarından olduğu yasağı ve yaşananları hafife aldı. 2013 yılında konuşan Canan Kaftancıoğlu "Başörtüsü serbestisi diye bir şey olmaz. Var mısınız kılık kıyafet serbestliğine? Sonra oyunbozanlık yok ama! Meclis bahçesi uygun. Ben de öğle arası bikiniyle güneşlenmek mesela:))" ifadelerini kullanmıştı.