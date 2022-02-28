Başörtüsüne "bir metrekarelik bez parçası" diyen Kılıçdaroğlu: Ben de 28 Şubat mağduruyum

İstanbul'da düzenlenen Helalleşme Buluşması'nda konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat ile Sivas, Maraş ve Roboski katliamlarına ilişkin açıklamalarda bulunarak "helalleşme" vurgusu yaptı.





Ağırlıklar 28 Şubat mağdurlarının bugünkü buluşmada yer aldığını belirten Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, "Artık umuyorum ki, kastedilenin ne olduğunu herkes anladı. Amacımız bu milleti barıştırmaktır" ifadelerine yer verdi.





PİŞKİN AÇIKLAMA: "BEN DE 28 ŞUBAT MAĞDURUYUM"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bugün ağırlıklı olarak 28 Şubat mağdurları var bu salonda. Onların karşısına bir 28 Şubat mağduru olarak oturdum. Ben de fişlendim ve mahkemede hakkımı aradım. 28 Şubat mağdurları ile de barışacağız; 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz elbette." ifadeleriyle büyük bir pişkinliğe imza attı.

CHP'li Kılıçdaroğlu'ndan skandal başörtüsü benzetmesi

CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL BAŞÖRTÜSÜ BENZETMESİ: BEZ PARÇASI…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce başörtüsü için yaptığı "bir metrekarelik bez parçası" benzetmesi hala akıllarda.