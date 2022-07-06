Bu ne yaman çelişki! Geçen hafta FETÖ'cüleri ağırlayan Kemal Kılıçdaroğlu 'Balyoz' mağduru Deniz Kutluk'u ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2023'e giden süreçte aday olabilmek için tüm tuşlara basmaya başladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün üyeleri ile ilişkiler kurmaya devam eden Kemal Kılıçdaroğlu öte yandan dalga geçer gibi FETÖ mağdurları ile de temas ediyor.

KILIÇDAROĞLU MELEK ÇETİNKAYA VE TAHA FURKAN ÇETİNKAYA İLE GÖRÜŞTÜ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe girişimini kahve içerek izleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta 15 Temmuz darbecisi askeri öğrencilerden Taha Furkan Çetinkaya'yı ve FETÖ'yü güzelleyen annesi Melek Çetinkaya ile görüştü.

Çetinkaya görüşmeyi Twitter'dan, "Askeri öğrencilere desteğini esirgemeyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Teşekkür ziyareti yaptık. Hapishanede kalan Askeri öğrencileri ve Erleri konuştuk. Mücadeleye devam." şeklinde paylaştı.