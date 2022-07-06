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    • 06.07.2022 13:54
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    Bu ne yaman çelişki! Geçen hafta FETÖ'cüleri ağırlayan Kemal Kılıçdaroğlu 'Balyoz' mağduru Deniz Kutluk'u ziyaret etti

    Sık sık FETÖ'cülere selam çakan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Bu ne yaman çelişki?' dedirten hareketlere imza atıyor. Geçtiğimiz hafta 15 Temmuz darbecisi askeri öğrencilerden Taha Furkan Çetinkaya’yı ve FETÖ'yü güzelleyen annesi Melek Çetinkaya'yı ağırlayan Kemal Kılıçdaroğlu bugün ise FETÖ mağduru bir isim ile görüştü. Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün organize ettiği Balyoz kumpası davasıyla tutuklanmasının ardından beraat eden emekli Tümamiral Deniz Kutluk'u ziyaret etti.

    takvim.com.tr
    Bu ne yaman çelişki!

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2023'e giden süreçte aday olabilmek için tüm tuşlara basmaya başladı.

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün üyeleri ile ilişkiler kurmaya devam eden Kemal Kılıçdaroğlu öte yandan dalga geçer gibi FETÖ mağdurları ile de temas ediyor.

    KILIÇDAROĞLU MELEK ÇETİNKAYA VE TAHA FURKAN ÇETİNKAYA İLE GÖRÜŞTÜ
    Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe girişimini kahve içerek izleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta 15 Temmuz darbecisi askeri öğrencilerden Taha Furkan Çetinkaya'yı ve FETÖ'yü güzelleyen annesi Melek Çetinkaya ile görüştü.

    Çetinkaya görüşmeyi Twitter'dan, "Askeri öğrencilere desteğini esirgemeyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Teşekkür ziyareti yaptık. Hapishanede kalan Askeri öğrencileri ve Erleri konuştuk. Mücadeleye devam." şeklinde paylaştı.

    Görüşme tepki çekerken Kılıçdaroğlu bugün ise çelişkilerle dolu ziyarete ve açıklamalara imza attı.

    FETÖ'NÜN BALYOZ KUMPASINDAN YARGILANAN DENİZ KUTLUK'A ZİYARET
    FETÖ'yle sıcak temas kuran Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'nün organize ettiği Balyoz kumpası davasıyla tutuklanmasının ardından beraat eden emekli Tümamiral Deniz Kutluk'u ziyaret etti.

    Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu FETÖ'cülerle kurduğu temasları bir kenara bırakarak çelişkilerle dolu açıklamalar yaptı.

    Askerlerin geçmişte kumpas kurularak mağdur edildiğini, uzun süre hapiste tutulduğunu, evlerinin basıldığını ve ellerine kelepçe takıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu "Daha sonra şu veya bu şekliyle hapisten çıktılar ama onlara yapılan haksızlıkların bir şekliyle telafi edilmesi lazım. Benim 'helalleşme' dediğim budur. Devletin onlarla helalleşmesi lazım." dedi.

    "NASIL HELALLEŞECEĞİMİZİ ANLATMAYA GELDİM"
    Kutluk'un da bunlardan birisi olduğunu, evinin basıldığını, eşi ve çocuklarının mağdur edildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

        "Sadece kendisi değil, ailesi de mağdur edildi. Aile bazen karakollara, bazen hapishaneye, bazen hastaneye gidip gelerek ve büyük bir dramı yaşayarak en azından adaleti beklediler bu insanlar. Devletin onlara özür borcu var. Her ne kadar bir terör örgütüyle iş birliği yapılıp bu kumpas kurulduysa da Balyoz kumpası ki bunların içinden en acımasızıdır, bugün 3 veya 5 kişiyi cezalandırarak bu defteri kapatamazsınız. Bu defter kapanmış bir defter değildir. Kendisinin ve ailesinin uğradığı mağduriyetin, haksızlığın telafi edilmesi lazım. Devletin bunlarla helalleşmesi lazım. İktidarımızda bu ve benzeri ailelerle, haksızlığa uğramış ailelerle nasıl helalleşeceğimizi anlatmaya geldim."

        Kılıçdaroğlu, "Kutluk ailesine sözüm, mağdur olan bütün ailelere sözümdür, terör örgütüyle beraber askerlere karşı kurdukları kumpasın hesabını soracağız. " dedi.

        FETÖ ADINA MI HELLALLEŞİYOR?
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret sonrası sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

        FETÖ'cülerle görüşmesi ve Balyoz kumpasının medya ayağında yer alan Ahmet-Mehmet Altan kardeşler ile Nazlı Ilıcak gibi isimler için seçmenine 'burada' diye bağırttığı bilinirken FETÖ mağduru bir isim ile görüşüp 'helalleşme' mesajı vermesi akıllara 'Kılıçdaroğlu, FETÖ adına mı helalleşiyor?' sorusunu getirdi.
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