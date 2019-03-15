31 Mart seçimleri öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova'daydı. Kılıçdaroğlu, partisinin Yalova adayı Vefa Salman'ın programına katıldı, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Yeni Zelanda'da camilere yönelik yapılan saldırı hakkında da konuştu. Ancak saldırıyı bir Hristiyan terörist değil de müslümanlar gerçekleştirmişçesine "Eğer onların dediklerini yapmazsanız; katliniz vacip oluyor. İslam dünyasında yaşanan dram, İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı" gibi ilgisiz bir yorumda bulundu.





Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti;

İNANÇ ÜZERİNDEN SİYASET GÖNDERMESİ!

Yeni Zelanda'da insanlığa karşı büyük bir terör suçu işlendi. Lanetliyoruz. Batılı dostlarımıza da sesleniyorum. İnanç üzerinden siyaset yapmanın ne kadar tehlikeli sonuçlar doğuracağını Yeni Zelanda'da bir kez daha gördük.

"İSLAM DÜNYASI DÖNÜP KENDİNE BAKSIN!"

Tabii dönüp İslam coğrafyasına da bakmamız gerekiyor. İslamiyet üzerinden insanların birbirlerini nasıl katlettiğini görüyoruz. IŞİD, El-Kaide dediğimiz terör örgütleri kendi Müslümanlık anlayışlarını zorla dayatmaya çalışıyorlar. Eğer onların dediklerini yapmazsanız; katliniz vacip oluyor.

"MÜSLÜMANLAR NEDEN BENİM ÜLKEMDE TERÖR VAR DİYE DÜŞÜNSÜN"

İslam dünyasında yaşanan dram. İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı. İslam dünyasının da 'neden benim ülkemde terör var' diye düşünmesi gerekiyor."