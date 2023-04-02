Dışişleri Bakanlığından ABD'nin GKRY kararına kınama: "Türkiye'nin bulunduğu yerde Kıbrıs Türküne asla el uzanamaz"





Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



GKRY'nin geçtiğimiz Ekim ayında ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil edilmesinin ardından, bu defa da New Jersey Eyaleti Milli Muhafızlarının sözkonusu program çerçevesinde GKRY Savunma Bakanlığı ile anlaşma imzalamasını kınıyoruz.