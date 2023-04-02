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    • Haberler
    • 02.04.2023 14:31
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    • 02.04.2023 14:34
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    Dışişleri Bakanlığından ABD'nin GKRY kararına kınama: "Türkiye'nin bulunduğu yerde Kıbrıs Türküne asla el uzanamaz"

    Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin New Jersey Eyaleti Milli Muhafızlarının, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile anlaşma imzalamasını kınadı. Yapılan açıklamada, "Anavatan ve garantör Türkiye’nin bulunduğu yerde Kıbrıs Türküne asla el uzanamayacağı gerçeğinin Kıbrıs Rum tarafınca idrak edilmesini umuyor, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini temin edecek her türlü adımı atmayı sürdüreceğimizi vurguluyoruz." denildi.

    takvim.com.tr
    Türkiye’den ABD’nin GKRY kararına kınama!

    Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin New Jersey Eyaleti Milli Muhafızlarının, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile anlaşma imzalamasını kınadı.



    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    GKRY'nin geçtiğimiz Ekim ayında ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil edilmesinin ardından, bu defa da New Jersey Eyaleti Milli Muhafızlarının sözkonusu program çerçevesinde GKRY Savunma Bakanlığı ile anlaşma imzalamasını kınıyoruz.

    Konu hakkında KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı destekliyoruz.

    ABD, 2022 yılında GKRY'ne yönelik silah ambargosunu kaldırarak Kıbrıs Adası'ndaki dengeyi Kıbrıs Türklerinin hilafına bozmuştur. Bu son adımlar da Rum tarafını silahlanmaya teşvik etmektedir.

        ABD'yi, bölgenin istikrarına hiçbir şekilde hizmet etmeyen bu politikasını gözden geçirmeye ve Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümüne katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

        Anavatan ve garantör Türkiye'nin bulunduğu yerde Kıbrıs Türküne asla el uzanamayacağı gerçeğinin Kıbrıs Rum tarafınca idrak edilmesini umuyor, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini temin edecek her türlü adımı atmayı sürdüreceğimizi vurguluyoruz.

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        Haberler Haberler Dışişleri Bakanlığından ABD'nin GKRY kararına kınama: "Türkiye'nin bulunduğu yerde Kıbrıs Türküne asla el uzanamaz"
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