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    • Haberler
    • 02.04.2023 12:32
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    • 02.04.2023 13:59
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    Kentsel dönüşüme takoz olan CHP ve yandaşlarının Çamlıca'daki örnek projeye bile 10 ayrı dava açtığı ortaya çıktı

    Son dakika haberi! Kentsel dönüşüme düşman CHP ve yandaşlarının, Başkan Erdoğan’ın örnek gösterdiği Kirazlıtepe ve Ferah’taki projeye de engel olmak istediği ortaya çıktı. CHP'li Meclis üyelerinin, Üsküdar'daki kentsel dönüşümün durması için Üsküdar Belediyesi'ne 10 ayrı dava açtığı öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Örnek projeye 10 ayrı dava açtılar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın örnek gösterdiği Üsküdar Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmalarına da karşı çıktığı ortaya çıktı.

    CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ 10 DAVA AÇMIŞ!
    CHP'li Meclis üyelerinin, Üsküdar'daki kentsel dönüşümün durması için Üsküdar Belediyesi'ne 10 ayrı dava açtığı öğrenildi. Üsküdar Belediyesi'nde 2014-2019 yıllarında CHP'den Meclis üyeliği yapan Ercan Erdem ve Erdal Tüfekçi ile CHP Sancaktepe eski İlçe Başkanı ve İBB Meclis Üyesi Hakkı Sağlam'ın dava açan isimler olarak dikkat çekiyor.

    CHP'Lİ AVUKAT 86 KİŞİNİN AVUKATLIĞINI YAPIYOR
    CHP'den Üsküdar Belediye Başkan adayı olan Onur Cingil'in de, ilçedeki kentsel dönüşüme dava açan 86 kişinin avukatlığını yapıyor.

        TMMOB 2 DAVA AÇMIŞ
        Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Planlama Odası'nın Üsküdar'daki kentsel dönüşümün durması için 2 dava açtığı bildirildi.

        ÜSKÜDAR'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM
        Üsküdar Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. birlikteliğinde ilçede 902.611.00 m² alanda, 2410 adet yapının 7934 adet bağımsız birimin dönüşümüne başlandı.

        Kentsel dönüşüm uygulaması kapsamında 551 adet bağımsız birim hak sahiplerine teslim edildi. 3081 adet bağımsız birimin inşaatı devam ederken, 8405 adet bağımsız birimin yapım işleri başlamak üzere olduğu öğrenildi.

            Üsküdar ilçesinde yapı bazlı kentsel dönüşüm çalışmalarında, 2012 yılından bu yana 5.698 adet yapı ile 24.972 bağımsız birimin dönüşümünü gerçekleştirildi.

            1-ÇAMLICA CAMİİ ÇEVRESİ KD PROJESİ (1. KISIM):
            Çamlıca Camii Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında ilan edilen 180.550,00 m2 büyüklüğünde, 566 adet yapı 1595 adet bağımsız birimin bulunduğu "Riskli Alan"da

            1. Etapta; 504 adet konut, 47 adet ticari bağımsız birim, 2. Etapta; 706 adet konut, 75 adet ticari bağımsız birim, 1 adet cami ve 2 adet lojmanı, 3. Etapta; 666 adet konut, 20 adet ticari bağımsız birim, toplam 2500 araçlık otopark, 24 derslikli okul, bilgi evi, muhtarlık ve aile sağlığı merkezi bulunmakta..

            1. Etabın uygulama çalışmaları tamamlanmış olup, bağımsız birimlerin hak sahiplerine teslimi gerçekleştirilmiştir. 2. ve 3. Uygulama çalışmaları devam etmekte olup, 2023 yılı içerisinde bağımsız birimlerin hak sahiplerine teslimi gerçekleştirilecek.

            2-ÇAMLICA CAMİİ ÇEVRESİ KD PROJESİ (2.KISIM):
            Küplüce, Kirazlıtepe, Ferah ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde yaklaşık 525.000 m² alanda kentsel dönüşüm çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yürütülmekte. Tüm alanın saha tespitleri ve malik hak edişleri hazırlanmış hak sahibi olarak tespit edilen vatandaşlar ile anlaşma sürecine geçildi.

            Emlak Konut tarafından da proje çalışmaları yürütülmekte. 1218 bina ve 594.450 m² mevcut yapı alanı dönüştürülecek. Bu bölgede ilk etapta Rezerv alan ilan edilen 85.300.00 m² büyüklüğündeki 1151 ada 75-77-172-173ve C parsellerde toplam 137 bina, 546 bağımsız birim yıkıldı.

                Rezerv alanın uygulama ihalesi 2 etap halinde gerçekleştirilmiş olup, inşai faaliyetlere başlandı. Sosyal donatı alanlarıyla birlikte, 50 blok, 1116 bağımsız birim inşa edilecek.

                3-SULTANMURAT KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ:
                Bahçelievler Mahallesi, Sultanmurat Bölgesinde yer alan sosyal konut alanında kentsel dönüşüm uygulamasının gerçekleştirilmesi için 6306 sayılı yasa kapsamında rezerv alan ilanı gerçekleştirildi. 1038 ada 199 parselde üretilecek konutlara ilişkin saha tespit ve fizibilite çalışmaları gerçekleştirildi. Kentsel Dönüşüm projesiyle, rezerv alan ve çevresinde yer alan 589 adet yapı, 802 adet bağımsız birim ve 86.025,00 m2 yapının dönüşümü gerçekleştirerek, yaklaşık 105.000 m2 inşaat alanına sahip 809 civarı bağımsız birim üretilecek.

                Alanın proje çalışmaları tamamlanmış olup, anlaşma süreçleri devam etmekte.

                4-ÖZEVİM SİTESİ:

                15.869,00 m2 alanın proje süreçleri tamamlandı.

                Mevcutta, 11 blok, 258 bağımsız bina vardı. Yeni projede 11 blok, 293 bağımsız bina üretilecek. İhalesi yapıldı uygulamaya başlanıldı.

                    5-ALTINKÖY-2 SİTESİ:
                    10.774,00 m2 alanda mevcutta 10 blok, 320 bağımsız bina vardı. Yeni proje de 10 blok, 320 bağımsız bina üretilecek. Sabah'ta yer alan habere görei ihalesi yapıldı uygulamaya başlanıldı.

                    6-BURHANİYE 725 ADA, 29 VE 30 PARSELLER:
                    11.264,00 m2 yüzölçümlü, 10 bina, 53 bağımsız birim, 41 hak sahibi bulunan parsellerde 29.08.2022 tarihinde 2/3 çoğunluk sağlandı. Anlaşma süreci devam etmekte.

                    Rezerv Alan ilanı gerçekleştirilmiş. 9 blok, 126 bağımsız birim üretilecek. Proje çalışmaları tamamlandı.

                    Kentsel Dönüşüm uygulamaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütülmekte.

                        7-1652 ADA 1 PARSEL :
                        3.300.00 m² alanda, 72 adet bağımsız birim dönüşümü gerçekleşiyor. Uygulama başladı 2023 yılında teslim edilecek.

                        8-1640 ADA 1 PARSEL :
                        3.000.00 m² alanda, 73 adet bağımsız birim dönüşümü gerçekleşiyor. Uygulamaya başlanmak üzere 2024 yılında teslim edilecek.

                        ERDOĞAN: "VATANDAŞIM HUZUR İÇİNDE, KENDİLERİNE HAZIRLADIĞIMIZ YERLERE YERLEŞSİN İSTİYORUM"

                        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında açıklamada bulunmuştu.

                        Erdoğan; 4 Mart 2023 tarihinde yaptığı açıklamada, "Şöyle Çamlıca Camii'nin altındaki o Ferah Mahallesi, Küplüce, oralarda yaptığımız konutları bir görmenizi isterim. Eğer oralardan bir çekim yaparsanız, bakın bu kısa süre içerisinde. Bu konutları nasıl yaptığımızı görürsünüz. Ben hep şunu söyledim. Ne olur bize yardımcı olun. Bir an önce şu oturduğunuz yerlerden çıkın ve biz de kiranızı, her şeyinizi verelim. Ve buralara süratle konutları yapalım dedik. Maalesef ilk zamanlar hep 'hayır' dediler. Ama şimdi bakıyorum yoldan gelirken 'Buraları ne zaman yıkacaksınız' diyorlar. 'Eğer siz hazırsanız biz hazırız' diyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesinde zemin artı 3 katlı evlere örnek gösterdiği Üsküdar Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmalarının bu yılın sonunda tamamlanması planlanıyor.

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                        Haberler Haberler Kentsel dönüşüme takoz olan CHP ve yandaşlarının Çamlıca'daki örnek projeye bile 10 ayrı dava açtığı ortaya çıktı
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