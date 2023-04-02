Kentsel dönüşüme takoz olan CHP ve yandaşlarının Çamlıca'daki örnek projeye bile 10 ayrı dava açtığı ortaya çıktı

1. Etabın uygulama çalışmaları tamamlanmış olup, bağımsız birimlerin hak sahiplerine teslimi gerçekleştirilmiştir. 2. ve 3. Uygulama çalışmaları devam etmekte olup, 2023 yılı içerisinde bağımsız birimlerin hak sahiplerine teslimi gerçekleştirilecek.

2-ÇAMLICA CAMİİ ÇEVRESİ KD PROJESİ (2.KISIM):

Küplüce, Kirazlıtepe, Ferah ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde yaklaşık 525.000 m² alanda kentsel dönüşüm çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yürütülmekte. Tüm alanın saha tespitleri ve malik hak edişleri hazırlanmış hak sahibi olarak tespit edilen vatandaşlar ile anlaşma sürecine geçildi.

Emlak Konut tarafından da proje çalışmaları yürütülmekte. 1218 bina ve 594.450 m² mevcut yapı alanı dönüştürülecek. Bu bölgede ilk etapta Rezerv alan ilan edilen 85.300.00 m² büyüklüğündeki 1151 ada 75-77-172-173ve C parsellerde toplam 137 bina, 546 bağımsız birim yıkıldı.