Kentsel dönüşüme takoz olan CHP ve yandaşlarının Çamlıca'daki örnek projeye bile 10 ayrı dava açtığı ortaya çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın örnek gösterdiği Üsküdar Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmalarına da karşı çıktığı ortaya çıktı.
CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ 10 DAVA AÇMIŞ!
CHP'li Meclis üyelerinin, Üsküdar'daki kentsel dönüşümün durması için Üsküdar Belediyesi'ne 10 ayrı dava açtığı öğrenildi. Üsküdar Belediyesi'nde 2014-2019 yıllarında CHP'den Meclis üyeliği yapan Ercan Erdem ve Erdal Tüfekçi ile CHP Sancaktepe eski İlçe Başkanı ve İBB Meclis Üyesi Hakkı Sağlam'ın dava açan isimler olarak dikkat çekiyor.
CHP'Lİ AVUKAT 86 KİŞİNİN AVUKATLIĞINI YAPIYOR
CHP'den Üsküdar Belediye Başkan adayı olan Onur Cingil'in de, ilçedeki kentsel dönüşüme dava açan 86 kişinin avukatlığını yapıyor.