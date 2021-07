Kandil'in tetikçisi Hasan Cemal'in P24'ünü 3 ülkenin daha fonladığı ortaya çıktı! 8 yıldır gizliyordu

Hasan Cemal'in sahibi olduğu 19 Eylül 2013 tarihinde kurulan Bağımsız Gazetecilik Platformu P24 adlı internet sitesinin Amerika ve İsveç'in yanı sıra Norveç Danimarka ve İngiltere tarafından da fonlandığı ortaya çıktı. Norveç Büyükelçiliği'nin; 2013-2014 yılları arasında P24'e 21 bin Euro fon aktardığı öğrenildi. Danimarka Kopenhag merkezli Niras'ın da; 2013-2014 yılları arasında P24'e 70 bin Euro fon aktardığı bildirildi. İngiliz The Guardian Foundation'un da 2013-2014 yılları arasında P24'e 37 bin İngiliz sterlini hibede bulunduğu öğrenildi. P24'e; 2013-2014 yılları arasında Ulusal Demokrasi Vakfı (NED) 50 bin dolar ve İsveç Başkonsolosluğu 198.000 TL fon aktarmış.