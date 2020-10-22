



Arif Kocabıyık'ın daha önce Akdeniz Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlisiyken öğrencilere orantısız güç uyguladığı ortaya çıkmıştı.







"ATM İŞÇİLERİNE SAHİP ÇIKIYORLAR"

Yaşananlara tepki gösteren AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, Konyaaltı Belediyesi'nin borçlanma taleplerini hatırlatarak, "Para yok deniyor ve böyle ATM işçilerine sahip çıkılıyor. Belediye bünyesinde bu tarz toplumu kışkırtıcı söylemlerle faaliyette bulunan kişiler barındırılmamalıdır. Bu tarz söylemler üreten insanlar hem siyasete hem kurumlara zarar vermektedir. Bu tarz çirkefçe çalışmalara müsaade edilmemelidir" dedi.

