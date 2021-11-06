SON DAKİKA: CHP'nin kadrolu bankamatikçisi Arif Kocabıyık bu kez havalimanında devrede! Aşağılık provokasyon

İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu Üyesi olan ve CHP'Li Konyaaltı Belediyesi'nde kadrolu bankamatikçi olan Arif Kocabıyık, son provokasyonuyla bir kez daha sahnede.

ESENBOĞA HAVALİMANI'NDA TEHLİKELİ PROVOKASYON

Kocabıyık, temel insan haklarından biri olan seyahat etme hakkını kullanan gazeteci Zafer Şahin'in havalimanında karşısına çıkarak provokatif bir saldırıda bulundu. Arif Kocabıyık, adeta bir şehir eşkıyası gibi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Zafer Şahin'in yolunu kesip hem ekibiyle birlikte izinsiz bir şekilde çekim yaptı hem de gazeteci Şahin'i tahrik etmeye çalıştı.