SON DAKİKA: CHP'nin kadrolu bankamatikçisi Arif Kocabıyık bu kez havalimanında devrede! Aşağılık provokasyon

İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu Üyesi olan ve CHP'Li Konyaaltı Belediyesi'nde kadrolu bankamatikçi olan Arif Kocabıyık, son provokasyonuyla bir kez daha sahnede.
ESENBOĞA HAVALİMANI'NDA TEHLİKELİ PROVOKASYON
Kocabıyık, temel insan haklarından biri olan seyahat etme hakkını kullanan gazeteci Zafer Şahin'in havalimanında karşısına çıkarak provokatif bir saldırıda bulundu. Arif Kocabıyık, adeta bir şehir eşkıyası gibi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Zafer Şahin'in yolunu kesip hem ekibiyle birlikte izinsiz bir şekilde çekim yaptı hem de gazeteci Şahin'i tahrik etmeye çalıştı.
ŞAHİN'DEN EFSANE CEVAP: BANKAMATİK FARESİ
Zafer Şahin, o sıralarda bu provokasyona karşı sakinliğini korudu ve Arif Kocabıyık'a hakettiği şekilde sadece "bankamatik faresi" dedi. Şahin, sosyal medya hesabından da şikayetçi olduğunu belirtip şunları yazdı "Arkadaşlar bu akşam Ankara Havalimanında izinsiz bir şekilde çekim yaparak beni tahrik etmeye çalışan şahıstan şikayetçi olduk.Merak etmeyin, ciddiye de almayın.Bu arada bu adamlar benden ciddi ciddi rahatsız yav:) Özel ekip yollayıp kumpas kurmuşlar. Başka kapıya"
ZAFER ŞAHİN'E DESTEK YAĞDI
Zafer Şahin'in uğradığı bu provokatif saldırıdan sonra; Şahin'e destek Arif Kocabıyık'a ise tepki mesajları yağdı. İşte onlardan bazıları:
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin