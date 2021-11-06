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    • 06.11.2021 17:17
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    • 06.11.2021 17:25
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    SON DAKİKA: CHP'nin kadrolu bankamatikçisi Arif Kocabıyık bu kez havalimanında devrede! Aşağılık provokasyon

    Son dakika haberleri... Antalya'da CHP'li Konyaaltı Belediyesi'nde kadrolu bankamatikçi olan ve İlave TV isimli YouTube kanalı üzerinden provokatif yayınlar yapan Arif Kocabıyık bu sefer havalimanı gibi yüksek güvenlikli bir alanda yine ortalığı karıştırma peşinde. Gazeteci Zafer Şahin'e yönelik provokatif sözlü saldırı düzenleyen ve adeta şehir eşkıyalığı yapan Kocabıyık'a tepkiler de çığ gibi. İşte 'bankamatik faresi Arif Kocabıyık'ın' havalimanı provokasyonunun detayları...

    ’Bankamatik faresi’nin havalimanı provokasyonu

    İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu Üyesi olan ve CHP'Li Konyaaltı Belediyesi'nde kadrolu bankamatikçi olan Arif Kocabıyık, son provokasyonuyla bir kez daha sahnede.

    ESENBOĞA HAVALİMANI'NDA TEHLİKELİ PROVOKASYON
    Kocabıyık, temel insan haklarından biri olan seyahat etme hakkını kullanan gazeteci Zafer Şahin'in havalimanında karşısına çıkarak provokatif bir saldırıda bulundu. Arif Kocabıyık, adeta bir şehir eşkıyası gibi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Zafer Şahin'in yolunu kesip hem ekibiyle birlikte izinsiz bir şekilde çekim yaptı hem de gazeteci Şahin'i tahrik etmeye çalıştı.

    ŞAHİN'DEN EFSANE CEVAP: BANKAMATİK FARESİ
    Zafer Şahin, o sıralarda bu provokasyona karşı sakinliğini korudu ve Arif Kocabıyık'a hakettiği şekilde sadece "bankamatik faresi" dedi. Şahin, sosyal medya hesabından da şikayetçi olduğunu belirtip şunları yazdı "Arkadaşlar bu akşam Ankara Havalimanında izinsiz bir şekilde çekim yaparak beni tahrik etmeye çalışan şahıstan şikayetçi olduk.Merak etmeyin, ciddiye de almayın.Bu arada bu adamlar benden ciddi ciddi rahatsız yav:) Özel ekip yollayıp kumpas kurmuşlar. Başka kapıya"

    ZAFER ŞAHİN'E DESTEK YAĞDI
    Zafer Şahin'in uğradığı bu provokatif saldırıdan sonra; Şahin'e destek Arif Kocabıyık'a ise tepki mesajları yağdı. İşte onlardan bazıları:


    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin


        AK Parti MKYK Üyesi / Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı


        Gazeteci Abdulkadir Selvi


        Yazar İdris Kardaş

            KADROLU BANKAMATİKÇİ ARİF KOCABIYIK'IN KİRLİ GEÇMİŞİ
            Antalya merkezli ve sosyal medyadan yayın yapan 'İlave TV' isimli YouTube kanalında vatandaşlarla sokak röportajları yaparak, devlet ve hükümet aleyhine provokatif yayınlar yapan 37 yaşındaki Arif Kocabıyık'ın CHP'nin kadrolu bankamatikçisi olduğu ortaya çıktı. Kocabıyık'ın CHP'li Konyaaltı Belediyesi'nde kadrosunun olmasına rağmen hiç işe gitmeyip maaş aldığı belirlendi. Durumun sosyal medyada bazı vatandaşlar tarafından gündeme getirilmesinin ardından 2 gün önce Kocabıyık'ın istifa ettiği öğrenildi. Kocabıyık, son olarak "kadrolu bankamatikçi" olarak gündeme gelse de geçmişi de skandallarla dolu.

            VATANDAŞA "ÇOMAR" DEDİ
            "24 Haziran seçimlerinde oy verdiğiniz partiden memnun musunuz?" sorusunu sorarak cevap arayan provokatör Kocabıyık, AK Partili bir seçmene denk gelince aldığı "memnunum" cevabı üzerine deliye dönmüştü. Vatandaşın kararının arkasında durmasını ve AK Parti'yi desteklemesini içine sindiremeyen Kocabıyık vatandaşla aklınca dalga geçmeye başlamıştı. Karşısındaki kadına "çomar" diyen Kocabıyık, videonun sosyal medyada yayımlası üzerine sosyal medyada kullandığı hesaplarını gizliye almıştı.

            DARBE İMASI YAPMIŞTI
            Arif Kocabıyık'ın skandalı bununla da kalmamıştı. Geçtiğimiz yıl da sosyal medyadan bir paylaşım yapan Kocabıyık, darbe imasında bulunmuştu.
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            Haberler Güncel SON DAKİKA: CHP'nin kadrolu bankamatikçisi Arif Kocabıyık bu kez havalimanında devrede! Aşağılık provokasyon
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