Hasan Cemal'in özel röportaj yapıp parlattığı Savuşka kod adlı Yasemin Yanar’ın 2017 yılında öldürüldüğü ortaya çıktı!

ÜÇÜ DE SÖZDE ÖZEL GÜÇ YAPILANMASINDAYDI

Hiror Kampında suikast ve sabotaj eğitimi aldıktan sonra Hakkâri Çukurca üzerinden saldırı yapmak için Türkiye'ye sızma hazırlığı içinde olduklarına dair MİT'in yerel saha ve anlık sinyal istihbaratıyla etkisiz hale getirilen üç teröristin ölümünü terör örgütü tam dört yıl boyunca gizlemek zorunda kaldı. Terör örgütüne müzahir yerli ve yabancı basın yayın organlarına açıklama yaparak şov yapan kadın terörist Yasemin Yanar ile birlikte öldürülen diğer iki teröristin de PKK'nın sözde Özel güç yapılanmasında faaliyet yürüttükleri ve çok sayıda teröriste branşlaşma adı altında bomba ve ağır silah eğitimleri verdikleri bildirildi. PKK'nın çözüm sürecini sabote ederek şehir merkezlerine bomba ve silahlarla yığınak yaparak çukur ve hendek eylemleri başlattığı dönemde terörist Yasemin Yanar'ın da büyük şehirlerde intihar saldırısı düzenlemek için canlı bomba eğitimi aldığı öğrenildi.