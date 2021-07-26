Hasan Cemal'in özel röportaj yapıp parlattığı Savuşka kod adlı Yasemin Yanar’ın 2017 yılında öldürüldüğü ortaya çıktı!

PKK terörünün sonlandırılması için hükümetin başlattığı çözüm sürecinde sözde "Geri çekiliyoruz" yalanıyla Diyarbakır kırsalından Kuzey Irak'taki Metina Kampına geçiş yapan ve burada gazeteci Hasan Cemal'e "Bu sürecin benim için hiçbir anlamı yok. Bizim için başkan Apo'nun ne dediği önemlidir" sözleriyle röportaj veren ve Cemal'in de bu söyleşiyi en ince ayrıntısına kadar yayımlayarak "Kadın gerilla" diye tanıttığı, sayfalarca apo övgüsü yaptırdığı Savuşka kod adlı Yasemin Yanar'ın Türkiye'ye tehditler savurduğu Metina Vadisindeki Hiror Kampında öldürüldüğü ortaya çıktı.
GRİ LİSTEDEYDİ
Sabah'ın haberine göre 500 bin liralık Gri listede aranan Yasemin Yanar, Sipan kod adlı Selahattin Efe ve Munzur Çiyager kod adlı Abdurrahman Balicak adlı üç teröristin 13 Temmuz 2017'de TSK'nın gerçekleştirdiği nokta hava harekâtıyla öldürüldükleri belirlendi.
ÜÇÜ DE SÖZDE ÖZEL GÜÇ YAPILANMASINDAYDI
Hiror Kampında suikast ve sabotaj eğitimi aldıktan sonra Hakkâri Çukurca üzerinden saldırı yapmak için Türkiye'ye sızma hazırlığı içinde olduklarına dair MİT'in yerel saha ve anlık sinyal istihbaratıyla etkisiz hale getirilen üç teröristin ölümünü terör örgütü tam dört yıl boyunca gizlemek zorunda kaldı. Terör örgütüne müzahir yerli ve yabancı basın yayın organlarına açıklama yaparak şov yapan kadın terörist Yasemin Yanar ile birlikte öldürülen diğer iki teröristin de PKK'nın sözde Özel güç yapılanmasında faaliyet yürüttükleri ve çok sayıda teröriste branşlaşma adı altında bomba ve ağır silah eğitimleri verdikleri bildirildi. PKK'nın çözüm sürecini sabote ederek şehir merkezlerine bomba ve silahlarla yığınak yaparak çukur ve hendek eylemleri başlattığı dönemde terörist Yasemin Yanar'ın da büyük şehirlerde intihar saldırısı düzenlemek için canlı bomba eğitimi aldığı öğrenildi.