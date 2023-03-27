6+1'li koalisyonun çok tartışılacak vekil adayları ve skandalları! Hacer Foggo, Hasan Cemal, Fatma Yavuz, Arif Kocabıyık, Esmeray Özadikti...

Yaklaşan 14 Mayıs seçimlerinde saflar belirleniyor, tercihler netleşiyor. Aldığı oy oranıyla kendisini "anahtar parti" olarak pazarlayan terör örgütü uzantısı HDP, bir yandan 6'lı koalisyon masası ile bakanlık pazarlığı yapıyor diğer yandan milletvekili listelerini oluşturuyor.

Parti tüzüğündeki 2 dönem kuralı nedeniyle birçok vekilin saf dışı kalıp dokunulmazlık zırhını kaybedeceği HDP'de yeni milletvekillerinin kamuoyunda tanınan isimler olmasına özen gösterildiği belirtiliyor. Öte yandan vekil adayları arasında çok tartışılacak farklı skandallara imza atmış isimler de var. Terör örgütüne yakınlık mı dersin, LGBT'li mi, FETÖ'cü mü yoksa bankamatikçi troll mü.

Gelin 6+1'li koalisyonun vekil adaylarını tek tek inceleyelim.