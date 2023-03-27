6+1'li koalisyonun çok tartışılacak vekil adayları ve skandalları! Hacer Foggo, Hasan Cemal, Fatma Yavuz, Arif Kocabıyık, Esmeray Özadikti...

Yaklaşan 14 Mayıs seçimlerinde saflar belirleniyor, tercihler netleşiyor. Aldığı oy oranıyla kendisini "anahtar parti" olarak pazarlayan terör örgütü uzantısı HDP, bir yandan 6'lı koalisyon masası ile bakanlık pazarlığı yapıyor diğer yandan milletvekili listelerini oluşturuyor.
Parti tüzüğündeki 2 dönem kuralı nedeniyle birçok vekilin saf dışı kalıp dokunulmazlık zırhını kaybedeceği HDP'de yeni milletvekillerinin kamuoyunda tanınan isimler olmasına özen gösterildiği belirtiliyor. Öte yandan vekil adayları arasında çok tartışılacak farklı skandallara imza atmış isimler de var. Terör örgütüne yakınlık mı dersin, LGBT'li mi, FETÖ'cü mü yoksa bankamatikçi troll mü.
Gelin 6+1'li koalisyonun vekil adaylarını tek tek inceleyelim.
DEDESİ OSMANLI'YI, KENDİSİ TÜRKİYE'Yİ...
Bunlardan en başında Gazeteci Hasan Cemal geliyor. Osmanlı'da Sultan 2. Abdülhamid Han'ın darbeyle indirilmesinin ardından devleti ele geçiren ve ülkenin bölünüp parçalandığı süreçte hükümeti yöneten İttihat ve Terakki Partisi'nin tepe yöneticilerinden Cemal Paşa'nın torunu olan Hasan Cemal, HDP'den gelen adaylık teklifini kabul etti.
KANLI KALEM
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin adayı olarak TBMM'ye girme hayali kuran Hasan Cemal'in sık sık terör elebaşlarını ziyaret ederek mülakat gerçekleştirdiği biliniyor.
Yakın geçmişte "Cemalistler" olarak adlandırılan oluşumda yer alan Hasan Cemal'in yakın geçmişiyle ilgili yazı kaleme alan Türkiye gazetesi yazarı Fatih Selek, HDP'nin 79'luk milletvekili adayını mercek altına alındı.
"Cemalist ittifakı" ara başlıklı yazısında Fatih Selek, şunları kaydetti:
Hasan Cemal, HDP'den (Yeşil Sol) milletvekili adayıymış.
1944 doğumlu Cemal, 79 yaşında. Seçilirse muhtemelen en yaşlı üye sıfatıyla Meclis'in açılışını yapacak.
Kendisi Osmanlı'nın yıkımına yol açan üç kişiden biri olan Cemal Paşa'nın torunudur.
68 kuşağının da önde gelen Marksistlerindendir.