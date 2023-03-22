Kemal Kılıçdaroğlu bunları biliyor mu? HDP-PKK işbirliği bölgeyi kan gölüne çevirdi! Kayyumların durdurduğu felaket

Terör örgütüyle ilişkili tespitlerin ortaya konulmasıyla, 2014 yerel seçimleri sonrası dönemde adli ve idari soruşturmalar ile tespit edilmesi sonucunda, terör örgütleri ile iltisaklı-irtibatlı olan, terör örgütlerine destek verdikleri yönünde tespit ve deliller bulunan belediye başkanları, Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesine istinaden görevden uzaklaştırıldı, yerlerine Belediye Kanunu'nun 45'inci ve 46'ncı maddeleri uyarınca belediye başkanvekilleri görevlendirildi.