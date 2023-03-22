Kemal Kılıçdaroğlu bunları biliyor mu? HDP-PKK işbirliği bölgeyi kan gölüne çevirdi! Kayyumların durdurduğu felaket

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kurduğu yakın diyalog çerçevesinde "Kayyum atamalarına karşıyız" ifadelerini kullandı.
Sabah gazetesinin haberine göre; İçişleri Bakanlığı'nın geçen yıl yayımladığı "Eserler ve İcraatlarla Görevlendirme Yapılan Belediyeler" başlıklı 230 sayfalık kitapta, HDP'li belediyelere neden kayyum atandığı ve HDP-PKK ilişkisini gösteren çarpıcı tespitler ve delillere yer verildi.
Kitapta özellikle 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde HDP'nin kazandığı belediyelerin terör örgütü PKK ile ilişkisi tane tane aktarıldı.