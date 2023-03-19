6'lı ile ittifakı resmileşen HDP "Öcalan'a 14 Mayıs'ta fiziki özgürlük" vaatlerine başladı! Kılıçdaroğlu ve Lozan...





BULDAN: ÖCALAN'A TECRİTİ KALDIRIN

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Türkiye halkları tecrit istemiyor. Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin bir an önce kaldırılmasını istiyor. Tecritle sadece İmralı'yı değil tüm Türkiye'yi tecrit alanına sıkıştırmak istiyorlar" diyerek Öcalan'a özgürlük talep etti.



Buldan, "14 Mayıs'tan sonra öyle bir ülkeye gözümüzü açacağız ki, özgür bir yaşama uyanacaksınız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın sevgili arkadaşlarım" dedi.

Sadece İstanbul değil Van'da da aynı rezil tablo vardı.



ATATÜRK PARKI'NDA "ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK" BÖĞÜRTÜLERİ

Van Kalesi'nin güneyindeki Atatürk Kültür Parkı'nda HDP tarafından düzenlenen etkinlikte toplanan bir grup bölücü, "Öcalan'a özgürlük" sloganları attı.

Söz konusu bölücü etkinlikte konuşan DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyerek "14 Mayıs 2023 seçimleri iktidarın kaybettiği ve Kürtlerin kazanımlarını elde ettiği, Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne kavuşacağı yıl olacaktır" dedi.