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    • 19.03.2023 19:13
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    6'lı ile ittifakı resmileşen HDP "Öcalan'a 14 Mayıs'ta fiziki özgürlük" vaatlerine başladı! Kılıçdaroğlu ve Lozan...

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyonun HDPKK'yla yaptıkları ittifak flörtleri PKK kanalında resmiyet kazanmış, Sezai Temelli, "Beraber hareket edeceğiz" demişti. Yaşanan bu olay tüm sıcaklığını korurken HDPKK ve türevleri bölücülük faaliyetlerini hız vererek şartlarını sıraladı. Van'daki Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen HDP etkinliğinde DBP'li Saliha Aydeniz "Tecritte ısrar savaşta ısrardır" tehdidinde bulunarak "Öcalan 14 Mayıs'ta fiziki özgürlüğüne kavuşacak" dedi. "Bu iktidarın kaybetmesine sebep olacağız" diyerek 6'lıya mesaj gönderen Aydeniz, Kılıçdaroğlu'nun 'bayram yapacağım' dediği Lozan'ı da hedef aldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Öcalan’a 14 Mayıs’ta fiziki özgürlük vaadi!

    Türkiye 2023 seçimleri için gün sayıyor. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

    Binbir kaosun gölgesinde şartlı 'evet' ile aday seçilen Kılıçdaroğlu'na ilk destek terörün siyasi ayağı HDP'den geldi. HDP'li ve CHP'li kurmaylar arasında ittifak flörtü hız kazandı, taraflar birbirlerine arka çıkan açıklamalarını peşi sıra sıraladı.



    HDP'li Sezai Temelli de PKK kanalında 6'lı koalisyonla olan ittifaklarını "Beraber hareket edeceğiz" diyerek ilan etti.

    Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken HDP, 6'lı koalisyona şartlarını sıralamaktan geri durmuyor.



    HDP'DEN DİĞER PARTİLERE: "OYUNUZ BİZİM KADAR DEĞİL"
    HDP'li Ali Kenanoğlu katıldığı bir canlı yayında HDP'nin şartlarını sıraladı.

    "Bırakın HDP isteklerini ortaya koysun" diyen Kenanoğlu, "Siz bakanlık yüzünden, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı üzerinden birbirinize girdiniz masayı dağıtıyordunuz. Bırakın da HDP bir ortak adayı destekleyecekse isteklerini, taleplerini ortaya koysun." demişti.

    Kenanoğlu, masanın CHP dışındaki ortaklarına da açıkça mesaj göndererek hepsinin oy toplamının HDP kadar etmediğini söyledi.



    İTTİFAK RESMİLEŞTİ, HDPKK BÖLÜCÜ FAALİYETLER VİTES YÜKSELTTİ
    Öte yandan 6'lı koalisyonla ittifakı resmileşen, Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşı HDPKK'nın bölücü faaliyetleri hız kesmeden sürüyor.

    İstanbul'da HDP'nin düzenlediği Nevruz kutlamasında PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.



        BULDAN: ÖCALAN'A TECRİTİ KALDIRIN
        HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Türkiye halkları tecrit istemiyor. Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin bir an önce kaldırılmasını istiyor. Tecritle sadece İmralı'yı değil tüm Türkiye'yi tecrit alanına sıkıştırmak istiyorlar" diyerek Öcalan'a özgürlük talep etti.

        Buldan, "14 Mayıs'tan sonra öyle bir ülkeye gözümüzü açacağız ki, özgür bir yaşama uyanacaksınız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın sevgili arkadaşlarım" dedi.

        Sadece İstanbul değil Van'da da aynı rezil tablo vardı.

        ATATÜRK PARKI'NDA "ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK" BÖĞÜRTÜLERİ
        Van Kalesi'nin güneyindeki Atatürk Kültür Parkı'nda HDP tarafından düzenlenen etkinlikte toplanan bir grup bölücü, "Öcalan'a özgürlük" sloganları attı.

        Söz konusu bölücü etkinlikte konuşan DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyerek "14 Mayıs 2023 seçimleri iktidarın kaybettiği ve Kürtlerin kazanımlarını elde ettiği, Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne kavuşacağı yıl olacaktır" dedi.



        "TECRİTTE ISRAR SAVAŞTA ISRARDIR" TEHDİDİ: 6'LIYA BİRLİKTE KAZANACAĞIZ MESAJI
        Cüretkar ve küstah bir üslupla, "Tecritte ısrar savaşta ısrardır" tehdidinde bulunan Aydeniz, "Büyük direnişimizde kazanacağız. Bu iktidarın kaybetmesine sebep olacağız" diyerek 6'lı koalisyonla HDP'nin yürüttüğü ittifaka dikkat çekti ve 14 Mayıs seçimlerini işaret etti.

        Aydeniz'in sözlerinin alt metninde "Kılıçdaroğlu'nun bayram ilan edeceğim" vaadinde bulunduğu Lozan'ı hedef alan detaylar da mevcut;

        "Lozan'da Kürtlerin tarih sahnesinden silindiği yıldır. Bugün o 100'üncü yıldayız. Onun için Lozan'ın 100'üncü yılı ile bir an önce statü kazanmaları gerekir"



        KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
        Bilindiği üzere 6'lı koasliyonun cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, "Lozan, ülkemizin tapu senedidir" diyerek, Lozan'ın resmi bayram olarak ilan edeceklerini duyurmuştu.

        Van'da düzenlenen bölücü etkinliğe HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç, DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, HDP Van vekili Sezai Temelli, Tayip Temel, Murat Sarısaç ve Muazzez Orhan katıldı.



            YEŞİL SOL BAYRAKLARI DA ALANDA
            Alanda HDP, DBP ve Yeşil Sol Partilerinin bayraklarının asılması ise dikkat çeken bir detay olarak kayıtlara geçti.


            Bilindiği üzere şu sıralar kulislerde HDP'nin kendi adıyla seçime girmeyeceği, Yeşil Sol çatısı altında gireceği konuşuluyor. Yeşil Sol ve Selahattin Demirtaş'tan bu durumu doğrulayan açıklamalar geldi.

            Takvim.com.tr gelişmeyi "HÜLLECİLERİN İTTİFAK OYUNU" manşetiyle detaylıca okurlarına aktardı.
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            HDP’den Nevruz provokasyonu!
            Haberler Güncel 6'lı ile ittifakı resmileşen HDP "Öcalan'a 14 Mayıs'ta fiziki özgürlük" vaatlerine başladı! Kılıçdaroğlu ve Lozan...
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