6'lı ile ittifakı resmileşen HDP "Öcalan'a 14 Mayıs'ta fiziki özgürlük" vaatlerine başladı! Kılıçdaroğlu ve Lozan...

Türkiye 2023 seçimleri için gün sayıyor. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Binbir kaosun gölgesinde şartlı 'evet' ile aday seçilen Kılıçdaroğlu'na ilk destek terörün siyasi ayağı HDP'den geldi. HDP'li ve CHP'li kurmaylar arasında ittifak flörtü hız kazandı, taraflar birbirlerine arka çıkan açıklamalarını peşi sıra sıraladı.
HDP'li Sezai Temelli de PKK kanalında 6'lı koalisyonla olan ittifaklarını "Beraber hareket edeceğiz" diyerek ilan etti.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken HDP, 6'lı koalisyona şartlarını sıralamaktan geri durmuyor.
HDP'DEN DİĞER PARTİLERE: "OYUNUZ BİZİM KADAR DEĞİL"
HDP'li Ali Kenanoğlu katıldığı bir canlı yayında HDP'nin şartlarını sıraladı.
"Bırakın HDP isteklerini ortaya koysun" diyen Kenanoğlu, "Siz bakanlık yüzünden, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı üzerinden birbirinize girdiniz masayı dağıtıyordunuz. Bırakın da HDP bir ortak adayı destekleyecekse isteklerini, taleplerini ortaya koysun." demişti.
Kenanoğlu, masanın CHP dışındaki ortaklarına da açıkça mesaj göndererek hepsinin oy toplamının HDP kadar etmediğini söyledi.
İTTİFAK RESMİLEŞTİ, HDPKK BÖLÜCÜ FAALİYETLER VİTES YÜKSELTTİ
Öte yandan 6'lı koalisyonla ittifakı resmileşen, Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşı HDPKK'nın bölücü faaliyetleri hız kesmeden sürüyor.
İstanbul'da HDP'nin düzenlediği Nevruz kutlamasında PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.