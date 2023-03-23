6+1'li koalisyondan HDPKK yalanları! Yavuz Ağıralioğlu konuştu CHP çözüldü | Kulis değil propaganda yapınca rezil oldular: Kol kola PKK elebaşına özgürlük istediler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin karşı çıkmasına rağmen büyük kavgalar ve pazarlıklar sonrası 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı oldu.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığının 6 Mart'ta duyurulmasının ardından ilk tebrik HDP kanadından gelince CHP-HDP ilişkisi daha da görünür yaşanmaya başladı.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ilk tebrikin ardından Kılıçdaroğlu'nu görüşmeye davet etti. Ardından Selahattin Demirtaş ve Pervin Buldan'dan benzer açıklamalar geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise HDP'nin masaya gelmesine karşı gibi görünse de yeşil ışık yaktı.
Akşener, "Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir. Ama masaya asla getiremez." dedi.
KILIÇDAROĞLU HDP İLE MASAYA OTURDU
Yaşananlar sonrası CHP ve HDP yöneticileri birbirlerine sıcak mesajlar verirken Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi ziyaret etti. Ziyaret sonrası HDP'li isimler bölücü taleplerini daha gür sesle dillendirirken PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük sloganları bile atıldı.
İYİ PARTİNİN MASAYA GELEMEZ DEDİĞİ HDP MASADA: ADAY ÇIKARMAYACAĞIZ
22 Mart tarihinde ise artık malumun ilamı yaşandı. Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Emek ve Özgürlük İttifakını oluşturan partilerin 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını söyledi.
Seçime 2 aydan az bir süre kaldığını söyleyen Buldan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek adam sistemine karşı tarihsel sorumluğumuzu yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı tüm kamuoyuna deklare ediyoruz." dedi.
Bu açıklama ile HDP'nin Kılıçdaroğlu'na destek vereceği artık resmileşmiş oldu.