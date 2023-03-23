6+1'li koalisyondan HDPKK yalanları! Yavuz Ağıralioğlu konuştu CHP çözüldü | Kulis değil propaganda yapınca rezil oldular: Kol kola PKK elebaşına özgürlük istediler

KURULAN PUSUDAN RAHATSIZIZ

Ağıralioğlu, "Meral Akşener'in milletin umudu olsun diye ortaya konmuş sonra da katlanarak, tahammül ederek, alttan alarak bütün bu süreçlerin içinde milletin umudu sönmesin diye bugüne getirdiği siyasi mücadelede millete umut masasında kendisine ve milletin umuduna pusu kurulmasından rahatsızız. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız." diye konuştu.

Ağıralioğlu'nun konuşmasının tamamı için görsele tıklayınız;

Yavuz Ağıralioğlu'nun bu sert açıklamaları 'gaz alma' olarak gibi yorumlansa da sosyal medyada karşılıklı tepkiler ve paylaşımlar geldi. Terörün siyasi ayağı HDP'nin katılması ile 7'li olan koalisyonun ortağı İyi Parti'de ise terör krizi devam ediyor.

AĞIRALİOĞLU İHRAÇ EDİLECEK Mİ?

Siyaset kulislerinde konuşulanlar göre, Yavuz Ağıralioğlu'nun dile getirdiği hususların daha önce de parti içinde görüşüldüğü iddia edlildi. Ağıralioğlu'nun HDP ve CHP'ye karşı verdiği sert mesajlara rağmen alınan kararların parti kurullarında alındığı belirtiliyor.