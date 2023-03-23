Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 23.03.2023 15:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.03.2023 16:01
    ABONE OL

    6+1'li koalisyondan HDPKK yalanları! Yavuz Ağıralioğlu konuştu CHP çözüldü | Kulis değil propaganda yapınca rezil oldular: Kol kola PKK elebaşına özgürlük istediler

    6'lı koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'nın siyasi kolu HDP ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından HDP'liler Nevruz etkinliklerinde bu dönemin PKK elebaşı Öcalan'ın özgürlük dönemi olacağını dile getirirken İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu, CHP ve 6'lı koalisyona sert tepki gösterdi. Bu gelişmelerin sonrası medyaya kulis bilgisi adı altında kendi propagandasını yayan CHP'nin "biz Öcalan için söz vermedik" yalanı da elinde patladı. Zira geçtiğimiz günlerde PKK elebaşı Öcalan'a özgürlük istenen Diyarbakır'daki HDP etkinliğinde CHP'li Sezgin Tanrıkulu da yer almıştı.

    takvim.com.tr
    Kol kola elebaşına özgürlük talebi!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin karşı çıkmasına rağmen büyük kavgalar ve pazarlıklar sonrası 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı oldu.

    Kılıçdaroğlu'nun adaylığının 6 Mart'ta duyurulmasının ardından ilk tebrik HDP kanadından gelince CHP-HDP ilişkisi daha da görünür yaşanmaya başladı.

    HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ilk tebrikin ardından Kılıçdaroğlu'nu görüşmeye davet etti. Ardından Selahattin Demirtaş ve Pervin Buldan'dan benzer açıklamalar geldi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise HDP'nin masaya gelmesine karşı gibi görünse de yeşil ışık yaktı.

    Akşener, "Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir. Ama masaya asla getiremez." dedi.

    KILIÇDAROĞLU HDP İLE MASAYA OTURDU
    Yaşananlar sonrası CHP ve HDP yöneticileri birbirlerine sıcak mesajlar verirken Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi ziyaret etti. Ziyaret sonrası HDP'li isimler bölücü taleplerini daha gür sesle dillendirirken PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük sloganları bile atıldı.

    İYİ PARTİNİN MASAYA GELEMEZ DEDİĞİ HDP MASADA: ADAY ÇIKARMAYACAĞIZ
    22 Mart tarihinde ise artık malumun ilamı yaşandı. Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Emek ve Özgürlük İttifakını oluşturan partilerin 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını söyledi.

    Seçime 2 aydan az bir süre kaldığını söyleyen Buldan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek adam sistemine karşı tarihsel sorumluğumuzu yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı tüm kamuoyuna deklare ediyoruz." dedi.

    Bu açıklama ile HDP'nin Kılıçdaroğlu'na destek vereceği artık resmileşmiş oldu.

        YAVUZ AĞIRALİOĞLU BOMBARDIMANA BAŞLADI
        Yaşananlar sonrası ilk bombayı İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu patlattı.

        "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu" ifadeleriyle masada kendi isteklerinin kabul edilmediğini belirterek CHP'den HDP'ye Meral Akşener'e kadar herkesi bombaladı.

        İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız olduğunu itiraf ederek cumhurbaşkanlığı makamının bölücü talepler için pazarlık konusu yapılamayacağını belirterek CHP ve HDPKK'ya yüklendi.

        Ağıralioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Bugün memleket için hassasiyet taşıyan herkesin ilk gündemi haline gelen cumhurbaşkanlığı makamının kimlerin hangi oyuyla seçileceği üzerinden gerçekleştirilen tartışmanın merkezinde hepimizi kalbinden vuran bir bela var üstümüzde. 50 artı birin mecburiyet haline getirdiği bir dayatma devletin en şerefli makamı olan cumhurbaşkanlığını bölücülüğün şantaj hedefi haline getirmiştir. Vatanına, milletine, devletine bayrağına, cumhuriyeti kuran iradesine, şehidine şühedasına, hakkı hatırı olan herkesin namus borcu devletin cumhurbaşkanlığı makamını seçmek zorunda olduğumuz bu siyasal iklimde bu makamın bölücülüğün hedefi olmasından utanmaktır. Türk devletine gönlü olan Türk bayrağına bağlılığı olan, Türk milletini canından aziz bilen mezhebi meşrebi ne olursa olsun, dili dini ne olursa olsun bu topraklarda yaşamayı canından aziz bilen herkesin bu memlekette ilk namus borcu devletin bu şerefli makamlarını bölücülüğün pazarlık masasında hedef olmaktan çıkarmaktır."

        KURULAN PUSUDAN RAHATSIZIZ
        Ağıralioğlu, "Meral Akşener'in milletin umudu olsun diye ortaya konmuş sonra da katlanarak, tahammül ederek, alttan alarak bütün bu süreçlerin içinde milletin umudu sönmesin diye bugüne getirdiği siyasi mücadelede millete umut masasında kendisine ve milletin umuduna pusu kurulmasından rahatsızız. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız." diye konuştu.

        Ağıralioğlu'nun konuşmasının tamamı için görsele tıklayınız;

        Yavuz Ağıralioğlu'nun bu sert açıklamaları 'gaz alma' olarak gibi yorumlansa da sosyal medyada karşılıklı tepkiler ve paylaşımlar geldi. Terörün siyasi ayağı HDP'nin katılması ile 7'li olan koalisyonun ortağı İyi Parti'de ise terör krizi devam ediyor.

        AĞIRALİOĞLU İHRAÇ EDİLECEK Mİ?
        Siyaset kulislerinde konuşulanlar göre, Yavuz Ağıralioğlu'nun dile getirdiği hususların daha önce de parti içinde görüşüldüğü iddia edlildi. Ağıralioğlu'nun HDP ve CHP'ye karşı verdiği sert mesajlara rağmen alınan kararların parti kurullarında alındığı belirtiliyor.



        CHP ve HDP'yi hedef alan açıklamalar sonrası istifa etmeyen Ağıralioğlu'yla ilgili merak edilen bir konu da partiden ihraç edilip edilmeyeceği. İyi Parti içinde konuşulanlara göre, parti içinde Ağıralioğlu'nun beyanları konusunda ihraç mekanizmasının çalıştırılması gündemde görünmüyor.

        CHP'DEN AĞIRALİOĞLU'NUN ÇIKIŞINA YORUM
        CHP'den basına konuşan parti kurmayı 'İçimizdeki el bombasıydı, dün pimini çektiler' ifadesini kullandı.

        TERÖRÜN SİYASİ AYAĞI HDP'NİN ÖCALAN ÇIKIŞINA CHP NE DİYOR?
        Peki CHP, HDP ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük konusundaki tepkilere ne diyor? Basına servis edilen haberlerde CHP ve HDP arasındaki görüşmede bu konunun konuşulmadığı söyleniyor. Ancak her ne kadar bunun konuşulmadığı söylense de HDP'lilerin Nevruz kutlamalarında elebaşı Öcalan hakkındaki söylemleri biliniyor.


            ELEBAŞI ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK İSTERKEN CHP'LİLER ORADAYDI
            6'lı koalisyonla yapılan kanlı iş birliği sonrası bu dönemin bebek katili PKK elebaşı için özgürlük dönemi olacağını söyleyen HDP'li Ahmet Türk yaptığı konuşmada, "Bu Nevruz ve bu dönem sayın Öcalan'ın özgürleşme dönemidir. Bunu hep birlikte sağlamak için gece gündüz hep birlikte mücadele etmek zorundayız" ifadelerini kullanmıştı. Diyarbakır'da HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz etkinliğine katılan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, terörün siyasi ayağı HDP'liler ile saf tutmuştu.

            GÜYA SÖZ VERİLMEDİ AMA CHP HDP KOL KOLA NEVRUZ ETKİNLİĞİNDE
            CHP'li kaynaklar, 'HDP ile görüşmede Öcalan konusunda söz verildi iddiaları delilik." dese de CHP'li isimlerin Nevruz etkinliklerinde boy göstermesi milletten oy almak için nasıl bir oyun oynandığını gözler önüne seriyor.

            AĞIRALİOĞLU NE YAPACAK?
            İyi Parti'den gelen kulis bilgilerine göre, Ağıralioğlu, zorunda bırakılmadığı taktirde istifa etmeyecek. İhraç edilmesi durumunda ise süreci dışarıdan yönetecek iddiaları var. Ancak İyi Partili ismin partinden kopma gibi bir niyetinin olmadığı gelen bilgiler arasında

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Depremzede sporculara moral
            Haberler Haberler 6+1'li koalisyondan HDPKK yalanları! Yavuz Ağıralioğlu konuştu CHP çözüldü | Kulis değil propaganda yapınca rezil oldular: Kol kola PKK elebaşına özgürlük istediler
                loading
                SON DAKİKA