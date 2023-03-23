FETÖ'nün güncel yapılanmasıyla ilgili 6 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı! Elebaşıyla şifreli görüşme: 3 ayda bir yeni GSM hattı

FETÖ elebaşı Gülen'in çok önemli hususların Farsça yüz yüze anlamına gelen "ru be ru" şeklinde görüşülmesi yönündeki talimatına yer verilen iddianamede, örgüt toplantılarında talimatların ufak kağıtlara yazıldığı, hatta bunların gerektiğinde yok edilebilmesi için yenilebilir özellikte olmasının sağlandığı belirtildi.

TELEFONLAR KIRILIP FARKLI ÇÖP KUTULARINA ATILIYOR

İddianamede en kolay ve önemli haberleşme araçlarından birinin GSM hatları olduğunu anlatılarak, genellikle 3 ayda bir yeni GSM hattı temin edildiği, eski hatla birlikte telefon cihazının da değiştirildiği, bunların da güvenlik kamerası olmayan yerlerde parçalanarak farklı bölgelerdeki çöp kutularına atıldığı dile getirildi.

Şüphelilerle ilgili değerlendirmelere yer verilen iddianamede, soruşturma kapsamında 2019, 2020 ve 2021'de örgütün canlanması için hareket ettiği belirlenen şüphelilerin birbirleriyle örgütsel görüşmelerini operasyonel hat olarak tabir edilen telefonları kullanarak sağladıkları ve özellikle Ümraniye'de yoğunlaştıkları vurgulandı.