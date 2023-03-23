FETÖ'nün güncel yapılanmasıyla ilgili 6 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı! Elebaşıyla şifreli görüşme: 3 ayda bir yeni GSM hattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün güncel yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, dünya genelinde 160 ülkede faaliyet gösteren ve binlerce mensubu olan örgütün haberleşme ve talimatların aktarılması gibi konularda kullandığı yöntemlere yer verildi.
Gizliliğe önem veren örgütün yüz yüze buluşma, canlı kurye, basın yayın üzerinden talimat verme ve notla haberleşme gibi yöntemler kullandığı anlatılan iddianamede, canlı kuryenin en sağlıklı haberleşme yöntemlerinden biri olarak kabul edildiği, talimat almak ve faaliyetler hakkında bilgi vermek amacıyla doğrudan ABD Pensilvanya'ya gidilerek örgüt elebaşıyla yüz yüze görüşüldüğü kaydedildi.
FETÖ elebaşı Gülen'in çok önemli hususların Farsça yüz yüze anlamına gelen "ru be ru" şeklinde görüşülmesi yönündeki talimatına yer verilen iddianamede, örgüt toplantılarında talimatların ufak kağıtlara yazıldığı, hatta bunların gerektiğinde yok edilebilmesi için yenilebilir özellikte olmasının sağlandığı belirtildi.
TELEFONLAR KIRILIP FARKLI ÇÖP KUTULARINA ATILIYOR
İddianamede en kolay ve önemli haberleşme araçlarından birinin GSM hatları olduğunu anlatılarak, genellikle 3 ayda bir yeni GSM hattı temin edildiği, eski hatla birlikte telefon cihazının da değiştirildiği, bunların da güvenlik kamerası olmayan yerlerde parçalanarak farklı bölgelerdeki çöp kutularına atıldığı dile getirildi.
Şüphelilerle ilgili değerlendirmelere yer verilen iddianamede, soruşturma kapsamında 2019, 2020 ve 2021'de örgütün canlanması için hareket ettiği belirlenen şüphelilerin birbirleriyle örgütsel görüşmelerini operasyonel hat olarak tabir edilen telefonları kullanarak sağladıkları ve özellikle Ümraniye'de yoğunlaştıkları vurgulandı.
İddianamede, savunmalarında birbirlerini tanımadıklarını söyleyen şüpheli Ercan Uyanık ile Zekeriya Demir'in GSM hatları üzerinden irtibat kurdukları, şüpheliler Uyanık ile Kamil Şen'in de 189 kez görüştüklerinin tespit edildiği aktarıldı.
"İÇERİDEYKEN BU RÜYALAR, EFSANELER BENİ AYAKTA TUTUYORDU"
İddianamede, tutuklu şüpheli Kamil Şen'in, KHK ile polis memurluğundan ihraç edilen F.K. ile 5-6 Mart 2022'de yaptıkları telefon görüşmesine yer verildi.
Buna göre, meslekten ihraç edilen bir polis memurunun intiharına dair konuştukları sırada F.K'nin "Vallahi bir tane abi var. Beraber çalışıyoruz. Her gün açıyorum bu konuları. Beddua ediyoruz hep beraber. İnşallah yüz yıla ibretlik olacaklar. Bazen diyorum ki ömür böyle mi bitecek. Daralıyorum. Ona buna soruyorum, yok mu gardaş bir haber, bir fikir, bir rüya. İçerideyken bu rüyalar, efsaneler beni ayakta tutuyordu. Dışarıda çalışmaktan pek düşünme fırsatı bulamıyoruz. Ama arada acaba diyor insan." dediği, Kamil Şen'in ise "Savaşta bile insanlar yer değişiyor. Yeni bir dünya kurulacak, karışım bu işi kolaylaştıracak inşallah. Ukrayna ülke sorumlusu annemin halaoğlu onlara da dua edelim, gardaş, ister istemez sıkıntı var orada." şeklinde konuştuğu aktarıldı.