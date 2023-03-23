Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? TAHSİS NO: 0,2,4,6,8,1,2,3,4,5,7,9 olanlar emekli maaşını ne zaman alacak? 7.500 TL aylık ödeme tarihi...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Açıklamanın mart ayında yapılmış olması nedeniyle, zamlı maaşlarında bir sonraki emekli maaşı ödeme tarihlerinde yani nisan ayında hesaplara yatırılacağı düşünülüyor.
TAHSİS NUMARASINA GÖRE EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.