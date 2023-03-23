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    • Ekonomi
    • 23.03.2023 16:01
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    • 23.03.2023 16:01
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    Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? TAHSİS NO: 0,2,4,6,8,1,2,3,4,5,7,9 olanlar emekli maaşını ne zaman alacak? 7.500 TL aylık ödeme tarihi...

    Emekli aylığına gelen yüzde 36'lık zam oranının ardından, milyonlarca emekli vatandaşlar emekli maaşı ne zaman yatacak sorusuna cevap aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında, en düşük emekli aylığı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltildi. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte emekli maaşı ödeme tarihleri...

    takvim.com.tr
    Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

    En düşük emekli maaşı gelen yüzde 36'lık zammın ardından 7 bin 500 TL'ye yükseltildi. İşte tahsis numarasına göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri.

    ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Açıklamanın mart ayında yapılmış olması nedeniyle, zamlı maaşlarında bir sonraki emekli maaşı ödeme tarihlerinde yani nisan ayında hesaplara yatırılacağı düşünülüyor.

    TAHSİS NUMARASINA GÖRE EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

    4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

    Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

    Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

    Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

    Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

        4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

        4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

        NİSANDA MEMURA EK ZAM VAR MI?

        Nisan ayında memur ve emekli ilave zam yapılacağı iddiaları sosyal medyada dolaşıyor.
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        Haberler Ekonomi Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? TAHSİS NO: 0,2,4,6,8,1,2,3,4,5,7,9 olanlar emekli maaşını ne zaman alacak? 7.500 TL aylık ödeme tarihi...
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