Mansur Yavaş krizi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine yansıdı! Ekrem İmamoğlu var o yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta kumar masası diyerek dağıttığı koalisyon "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" pazarlıkları sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak duyurdu.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN İSMİ METİNDE GEÇİRİLMEDEN ATIF YAPILDI
Kriz ve pazarlıklar sonrası gerçekleştirilen toplantının ardından yayımlanan 6'lı koalisyonun metninde dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı.
Akşener'in Cumhurbaşkanı yardımcısı olmalarını istediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri yazılmadan "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır." ifadelerine yer verildi.
AKŞENER-İMAMOĞLU-YAVAŞ'IN SURATLARI KRİZİ AÇIK ETTİ
Yaşanan kriz suratlara da yansıdı... Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklanırken Akşener mutsuz bir ifade ile görüldü. CHP Genel Merkezi önünde yapılan konuşmada ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın suratları benzer ifadeyi aldı.
MANSUR YAVAŞ İSTEMEDİĞİNİ AÇIK AÇIK İTİRAF ETTİ
Mansur Yavaş Akşener'in masadan kalkmasının ardından yaşanan süreci ve ortaya çıkan durumdan memnun olmadığını canlı yayında itiraf etti.