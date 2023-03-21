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    • 21.03.2023 16:06
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    • 21.03.2023 16:12
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    Mansur Yavaş krizi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine yansıdı! Ekrem İmamoğlu var o yok

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'noter ve kumar masası' diyerek dağıttığı ve "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olacak" denmesinin ardından geri döndüğü koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Ortaya çıkan durumda Kemal Kılıçdaroğlu dışındaki 5 genel başkana ve Yavaş ile İmamoğlu'na cumhurbaşkanı yardımcılığı vadedildi. Bu durumdan rahatızlığını canlı yayında dile getiren Mansur Yavaş'ın "Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, ben seçim çalışmalarına katılmayacağım" diyeceği iddia edildi. Bu durumu doğrulayan bir gelişme yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’te Yeşilkent Mezarlığını ziyaret ettiği esnada Ekrem İmamoğlu yanında yer alırken Mansur Yavaş ise programa katılmadı. Bu durum yeni krizin artık ziyaretlere yansıdığını gösterirken koalisyonun bu krizin altından kalkıp kalkamayacağı merak konusu oldu.

    takvim.com.tr
    Yavaş krizi ziyarete yansıdı

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta kumar masası diyerek dağıttığı koalisyon "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" pazarlıkları sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak duyurdu.

    İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN İSMİ METİNDE GEÇİRİLMEDEN ATIF YAPILDI
    Kriz ve pazarlıklar sonrası gerçekleştirilen toplantının ardından yayımlanan 6'lı koalisyonun metninde dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı.

    Meral Akşener'in suratına dikkat! Kemal Kılıçdaroğlu kararı yüzünü düşürdü...

    Akşener'in Cumhurbaşkanı yardımcısı olmalarını istediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri yazılmadan "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır." ifadelerine yer verildi.

    AKŞENER-İMAMOĞLU-YAVAŞ'IN SURATLARI KRİZİ AÇIK ETTİ
    Yaşanan kriz suratlara da yansıdı... Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklanırken Akşener mutsuz bir ifade ile görüldü. CHP Genel Merkezi önünde yapılan konuşmada ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın suratları benzer ifadeyi aldı.

    MANSUR YAVAŞ İSTEMEDİĞİNİ AÇIK AÇIK İTİRAF ETTİ
    Mansur Yavaş Akşener'in masadan kalkmasının ardından yaşanan süreci ve ortaya çıkan durumdan memnun olmadığını canlı yayında itiraf etti.

        Habertürk'te Fatih Altaylı'ya konuk olan Yavaş 5 genel başkanın yardımcı ilan edilmesinin doğru olmadığını belirterek onların milletvekili olup partilerinin başında durması gerektiğini söyledi.

        5 GENEL BAŞKAN YARDIMCI DEĞİL MİLLETVEKİLİ OLSUN

        Mansur Yavaş şu açıklamayı yaptı;

        "Sayın Akşener büyük teveccüh gösterdi. Biz devam etmesi gerektiğini düşünüyorduk. Sayın Akşener dedi ki, 'O zaman elinizi taşın altına sokacaksınız, uzlaşma bu şekilde gerçekleşir' dedi. Bizim makam mevki derdimiz yok. Ankara, İstanbul belediye başkanlıkları güzel makamlar. Sayın Akşener'in arzusu üzerine 'Sizin orada olmanız, yönetimde etkili şekilde vatandaşla kurduğunuz bağın devam etmesi gerekir' dedi. Bu da uygun bulundu. Meral Hanım önerdi, sayın genel başkanımız da kabul etti.

        "VAKTİMİZ OLSAYDI..."
        Son gün oldu, birkaç saate sıkıştı. Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi grupların başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın."

        Yavaş öte yandan hem Cumhurbaşkanı yardımcılığını hem de belediye başkanlığını aynı anda sürdürebileceğini iddia ederek şunları söyledi;

        "HER İKİ GÖREVİN DE SÜRDÜRÜLEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
        "Belediyeleri asla kaptırmazdık. Göreve devam edeceğimiz belliydi. Görevi bırakacak olsaydık adaylığımız sözkonusuydu. Vatandaşa verdiğimiz sözü tutacağız. Adaylığa ısrarlı olmamamızın sebeplerinden bir tanesi daha önce bu yaşandı. Bizi 5 yıllığına seçtiler. Son güne kadar görevimizi sürdürmek boynumuzun borcu. Aksi takdirde Ankara halkı bizi affetmez. Hemen atama yapılmayabilir. İki görevin aynı anda sürdürebileceğini de düşünüyorum."

        YAVAŞ'IN ÖNERİSİNİ REDDETTİ
        Önce DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, Mansur Yavaş'ın bu sözlerini veto eden bir yanıt verirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da geçtiğimiz gün CHP Genel Merkezindeki görüşmede öneriyi reddederek şu ifadeleri kullandığı iddia edildi:

        "Bu benim seçim kazanacağıma inanılmıyor söylemidir, seçmende de umutsuzluk, güvensizlik oluşturur."

        5 liderin de bu konuda Yavaş'a randevu vermeyeceği konuşulurken bomba bir kulis de dün patladı. TV100 yorumcusu Erdoğan Aktaş, Mansur Yavaş hakkında "Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, ben seçim çalışmalarına katılmayacağım" diyecek" dedi.

        Aktaş yazısında şu ifadeleri kullandı:

        "Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi. Bu yazıyı 19 Mart Pazar günü öğleden sonra yazıyorum. Randevu ya bugün ya da 20 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek. Siz bu satırları okurken bu randevu gerçekleşmiş olabilir.

        Mansur Yavaş bu buluşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, ben seçim çalışmalarına katılmayacağım" diyecek.

        Mansur Yavaş'ın bu çıkışı, propaganda dönemi başlarken Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok zor durumda bırakacak gibi görünüyor.

        Peki Yavaş neden böyle bir çıkış yapacak?

        Meral Akşener, sadece iki Belediye Başkanı'nın, yani İmamoğlu ve Yavaş'ın 1+2 formülüyle cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını, İttifak'ın diğer genel başkanlarının bu göreve getirilmeyeceğini düşünüyordu. Ancak son toplantıda işin rengi değişmiş ve formül 1+2+5 olarak ilan edilmişti.

        Ankara kulislerini çok iyi bilen ve tüm partilerin kulislerine hâkim olan önemli bir siyasetçinin bana aktardığına göre, Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na bu çıkışını Meral Akşener de Ekrem İmamoğlu da biliyor.

            Fakat ortada bir gerçek var ki, ilk kez kazanmaya bu kadar yakın olan CHP ve Millet İttifakı'nın diğer bileşenleri, kendi aralarındaki sorunları hâlâ çözememiş durumdalar.

            Altılı Masa'da çözülememiş sorunlara rağmen imza atıldıysa, bu sorunların propaganda döneminde Millet İttifakı içinde çözülmesi çok zor.

            Bu sorunların aşılmadığı koşullarda Millet İttifakı'nı çok zor günler bekliyor.

            Üstelik CHP ile İYİ Parti arasında çok daha önemli bir tartışma/sorun var ki bu iki teşkilatta da ciddi sıkıntı yaratacak."

            VE KRİZ SAHAYA YANSIDI!
            Bu durumu doğrulayan bir gelişme yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te Yeşilkent Mezarlığını ziyaret ettiği esnada Ekrem İmamoğlu yanında yer alırken Mansur Yavaş ise programa katılmadı.

            EKREM VAR ÖZGÜR VAR MANSUR YOK
            Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Gaziantep'te Yeşilkent Mezarlığını ve şehitliği ziyaret etti.

            CHP Fotoğraf servisi tarafından paylaşılan fotoğraflarda Ekrem İmamoğlu, Erdoğan Toprak, Özgür Özel, Seyit Torun, Muhittin Böcek gibi isimler Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alırken ABB Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcılığı vadedilen Mansur Yavaş yer almadı.

            Yavaş'ın genel başkanını yalnız bırakması yeni krizin artık ziyaretlere yansıdığını gösterirken koalisyonun bu krizin altından kalkıp kalkamayacağı merak konusu oldu.

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            Haberler Güncel Mansur Yavaş krizi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine yansıdı! Ekrem İmamoğlu var o yok
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