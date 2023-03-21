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    • 21.03.2023 18:22
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    İYİ Parti'de 'Kemal Kılıçdaroğlu' krizi sürüyor! Yavuz Ağıralioğlu katılmadı Koray Aydın erkenden ayrıldı

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'kumar masası' diyerek dağıttığı koalisyon pazarlıklar sonrası yeniden toplanıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday ilan etti. İYİ Parti cephesinde 'Kemal Kılıçdaroğlu rahatsızlığınının' devam ettiği bilinirken bunu doğrulayan bir gelişme yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına her fırsatta karşı çıkan Yavuz Ağıralioğlu'nun İYİ Parti TBMM Grubu'nda Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için karar aldığı toplantıya katılmadığı ortaya çıktı. Yavuz Ağıralioğlu gibi Kılıçdaroğlu'ndan rahatsızlık duyan bir diğer isim Koray Aydın'ın ise erkenden ayrıldığı öğrenildi.

    takvim.com.tr
    İP’te ağır sökük!

    İYİ Parti'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının yarattığı kriz derinleşiyor!

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta "kumar masası" çıkışını yaparak dağıttığı koalisyon "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" pazarlıklarının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti.

    KILIÇDAROĞLU ADAY OLDU RAHATSIZLIK BİTMEDİ!
    Kriz ve pazarlıklar sonrası gerçekleştirilen toplantının ardından yayımlanan 6'lı koalisyonun metninde ise Akşener'in ismini ön plana çıkardığı 2 belediye başkanının ismi geçirilmeden gönderme yapıldı.

    Meral Akşener'in suratına dikkat! Kemal Kılıçdaroğlu kararı yüzünü düşürdü...

    Metinde,"İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır." ifadeleri yer aldı.

    AKŞENER-İMAMOĞLU-YAVAŞ'IN SURATLARI KRİZİ AÇIK ETTİ
    Yaşanan gelişmelerin özellikle İYİ Parti cephesini ve Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun memnun etmediği suratlardan belli oldu.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanırken Akşener'in CHP Genel Merkezi önünde yapılan konuşmada ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın suratlarındaki memnuniyetsizlik bunun en büyük örneklerinden olurken Mansur Yavaş bu durumu itiraf da etti.

    Yavaş katıldığı bir canlı yayında bu durumu dile getirerek, "Son gün oldu, birkaç saate sıkıştı. Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi grupların başında olmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım" açıkça krizi ifşa etti.

    İYİ PARTİLİ YAVUZ AĞIRALİOĞLU RAHATSIZLIĞI DİLE GETİRDİ
    Yaşanan krizler sonrası İYİ Parti'nin ağır toplarından Yavuz Ağıralioğlu ise geçtiğimiz hafta bombanın pimini çekmişti...

    Daha önce her fırsatta Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu ve milletin bu adaylık meselesinden rahatsız olduğunu dile getiren Yavuz Ağıralioğlu'nun istifa edeceği geçtiğimiz hafta kulislere düştü.

    Yavuz Ağıralioğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı başta olmak üzere HDP ile kurulan temaslardan rahatsız olduğu ve istifa etmeyi düşündüğü öğrenildi.

    Yavuz Ağıralioğlu istifaya hazırlanıyor

    Daha sonra konuya ilişkin CHP'ye yakınlığıyla bilinen ODA TV'ye konuşan İYİ Parti'nin siyasi gardının düştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

    "İtirazlarım var sadece. O süreçte yaşadıklarımla ilgili hasbihal ettim. Arkadaşlar da bunu haberleştirip istifa edecek dediler.

    İYİ Parti'nin rencide edildiğini, genel başkanımızın hakarete uğradığını düşünüyorum. Partimizin içinde yaşadığımız durumla ilgili sordular söyledim.

    "RENCİDE EDİLDİK"

    Partimizin, genel başkanımızın üç gün boyunca çok ağır ithamların altında bırakılmasını rencide edici bulduğumu söyledim. Rahatsız edici bir şey.

    "HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DEĞİL..."
    İYİ Parti'nin siyasi gardını düşürdü bu. Hiçbir şey olmamış gibi değil benim kalbim.

        KRİZ İYİ PARTİ GRUBUNA YANSIDI
        Bugün İYİ Parti TBMM Grubu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.

        Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması konusunda grup kararı almıştır. Bu sürecin gereğini yapmaktadır. Bu kararı YSK'ye bildireceğiz." dedi.

        Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık yarım saat sürdü. Mersin Milletvekili Behiç Çelik yurt dışında, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda olduğu için toplantıya katılmadı.

        YAVUZ AĞIRALİOĞLU KATILMADI KORAY AYDIN ERKENDEN AYRILDI
        Toplantıya katılmayan bir diğer isim ise rahatsızlığını açıkça dile getiren İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ile Ankara Milletvekili Koray Aydın oldu.

        Yavuz Ağıraioğlu toplantıya hiç katılmazken Koray Aydın ise sabah grup toplantısına katılıp daha sonra erkenden ayrıldığı öğrenildi.

        CHP yandaşı İsmail Saymaz konuya ilişkin şunları söyledi;

        "İyi Parti TBMM Grubu, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için karar aldı. Toplantıya yalnızca Yavuz Ağıralioğlu katılmadı. Ağıralioğlu ile konuştum. Toplantıya gitmediğini doğruladı.

        İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile de konuştum. Aydın, sabah grup toplantısına katıldığını, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için imza verip erkenden ayrıldığını söyledi."

        KOALİSYON MU DAĞILACAK İYİ PARTİ Mİ?
        Yaşanan gelişmeler sonrası 2 soru akılları kurcaladı. İYİ Parti içinde yaşanan bu kriz Akşener'in yeniden koalisyonu dağıtmaya itecek mi? Yoksa Yavuz Ağıralioğlu istifa ederek İP'i koparacak mı? Ancak seçim süreci yaklaşırken yeni kaosların yaşanacağı ise gün gibi ortada...
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        Haberler Güncel İYİ Parti'de 'Kemal Kılıçdaroğlu' krizi sürüyor! Yavuz Ağıralioğlu katılmadı Koray Aydın erkenden ayrıldı
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