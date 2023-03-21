İYİ Parti'de 'Kemal Kılıçdaroğlu' krizi sürüyor! Yavuz Ağıralioğlu katılmadı Koray Aydın erkenden ayrıldı

AKŞENER-İMAMOĞLU-YAVAŞ'IN SURATLARI KRİZİ AÇIK ETTİ

Yaşanan gelişmelerin özellikle İYİ Parti cephesini ve Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun memnun etmediği suratlardan belli oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanırken Akşener'in CHP Genel Merkezi önünde yapılan konuşmada ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın suratlarındaki memnuniyetsizlik bunun en büyük örneklerinden olurken Mansur Yavaş bu durumu itiraf da etti.

Yavaş katıldığı bir canlı yayında bu durumu dile getirerek, "Son gün oldu, birkaç saate sıkıştı. Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi grupların başında olmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım" açıkça krizi ifşa etti.

İYİ PARTİLİ YAVUZ AĞIRALİOĞLU RAHATSIZLIĞI DİLE GETİRDİ

Yaşanan krizler sonrası İYİ Parti'nin ağır toplarından Yavuz Ağıralioğlu ise geçtiğimiz hafta bombanın pimini çekmişti...

Daha önce her fırsatta Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu ve milletin bu adaylık meselesinden rahatsız olduğunu dile getiren Yavuz Ağıralioğlu'nun istifa edeceği geçtiğimiz hafta kulislere düştü.

Yavuz Ağıralioğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı başta olmak üzere HDP ile kurulan temaslardan rahatsız olduğu ve istifa etmeyi düşündüğü öğrenildi.

Daha sonra konuya ilişkin CHP'ye yakınlığıyla bilinen ODA TV'ye konuşan İYİ Parti'nin siyasi gardının düştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İtirazlarım var sadece. O süreçte yaşadıklarımla ilgili hasbihal ettim. Arkadaşlar da bunu haberleştirip istifa edecek dediler.

İYİ Parti'nin rencide edildiğini, genel başkanımızın hakarete uğradığını düşünüyorum. Partimizin içinde yaşadığımız durumla ilgili sordular söyledim.