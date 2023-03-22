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    • Haberler
    • 22.03.2023 14:53
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    • 22.03.2023 14:55
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    WhatsApp ve Meta'ya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan 2 milyon 665'er bin lira ceza

    Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle WhatsApp ve Meta'ya 2 milyon 665'er bin lira idari para cezası uyguladı. Ceza, Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemesi gerekçesiyle verildi

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    WhatsApp ve Meta’ya KVKK’dan ceza!

    Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), başlattığı resen inceleme kapsamında Türkiye'deki ilgili kişilerin kişisel verilerini işleyen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine tabi olan Meta ve WhatsApp'ın, Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüğü bulunmasına rağmen bu yükümlülüğünü süresinde yerine getirmediğini tespit etti.

    Bu nedenle, Meta ve WhatsApp'a ayrı ayrı 2 milyon 665 bin lira idari para cezası verilmesine hükmeden Kişisel Verileri Koruma Kurulu, ayrıca Meta ve WhatsApp'ın 30 gün içinde sicile kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi konusunda talimatlandırılmasına karar verdi.

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    Haberler Haberler WhatsApp ve Meta'ya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan 2 milyon 665'er bin lira ceza
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