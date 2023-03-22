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    • 22.03.2023 15:19
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    • 22.03.2023 15:19
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    Türkiye'den İsrail'in kararına sert tepki: "Kabul edilmesini kınıyoruz"

    Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve Batı Şeria'da bazı yasa dışı yerleşimlerin tahliyesine ilişkin yasada iptal öngören değişiklikler yapılmasını kınadı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Türkiye’den İsrail’in kararına sert tepki!
    Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve Batı Şeria'da bazı yasa dışı yerleşimlerin tahliyesine ilişkin yasada iptal öngören değişiklikler yapılmasını kınadı.

    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Mübarek Ramazan ayını ifa etmeye hazırlandığımız şu günlerde Kudüs ve Batı Şeria'da artan gerilimden büyük endişe duyuyoruz.

    İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesini ve Batı Şeria'daki bazı yasadışı yerleşimlerin tahliyesini öngören 2005 tarihli Çekilme Yasası'nda, Homesh, Ganim, Kadim, Sa-Nur yerleşimlerinin tahliyesi maddelerinin iptalini öngören yasa değişikliğinin kabul edilmesini kınıyoruz. Bazı İsrailli Kabine üyelerinin Filistin Devleti ve halkına ilişkin ileri sürdüğü, siyasi, tarihi veya güncel gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmayan mesnetsiz, sorumsuz ve tahrikkar iddiaları da reddediyoruz.

    Tarafları, 19 Mart'ta Şarm El Şeyh'te üzerinde mutabık kalınan, başta Kudüs ve kutsal mekanların tarihi statüsüne saygı gösterilmesi olmak üzere, tüm hususları derhal uygulamaya ve Hamursuz Bayramıyla aynı döneme denk gelen Ramazan ayının huzur içinde geçmesini teminen itidal ve sağduyuya davet ediyoruz.

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    Haberler Haberler Türkiye'den İsrail'in kararına sert tepki: "Kabul edilmesini kınıyoruz"
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