Meral Akşener'in suratına dikkat! Kemal Kılıçdaroğlu kararı yüzünü düşürdü! Yemeğe kalmadan terk etti... | VİDEO

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun büyük kavgalar sonrası adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Akşener'in geçtiğimiz hafta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından bugün bir daha toplandı.

Saadet Partisi Genel Merkezi önünde 6'lı koalisyon liderleri tarafından yapılan açıklamayla Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edildi.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI DUYURDU

Karamollaoğlu adaylığa ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu adayımızdır. Kendisine başarılar diliyorum. Selamünaleyküm" ifadelerini kullandı.

AKŞENER'İN YÜZ İFADESİ OLAY OLDU

Öte yandan konuşma sırasında Kılıçdaroğlu'na uzak konumda yer alan Akşener'in surat ifadesi dikkat çekti. Akşener'in asık suratı masaya dönmesine rağmen alınan karardan memnun olmadığını bir kez daha gösterdi.

YEMEĞE KALMADI

Öte yandan Akşener'in, adaylık ilanı sonrası liderlerin yemeğine katılmadığı öğrenildi. Hürriyet Yazarı Hande Fırat diğer 5 liderin birlikte yediğini Akşener'in sofraya oturmadığını belirtti.

METİNDE İMAMOĞLU- YAVAŞ GÖNDERMESİ: UYGUN GÖRDÜĞÜ ZAMAN...

Öte yandan 6'lı koalisyonun mutabakat metni de yayımlandı.

Yapılan açıklamada Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri yazılmadan "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır." denildi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN DA SURAT YERLERDE

Akşener gibi İmamoğlu ve Yavaş'ın suratının asık olması dikkat çekti.

AKŞENER MASAYI DAĞITMIŞTI

3 Mart'ta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı sert açıklamalarla 6'lı koalisyonu dağıttı.

"DAYATMA VAR, NOTER MASASI-KUMAR MASASI" DEDİ KALKTI

Adaylık konusunda ortakları ile anlaşamadığını belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kıskaca alındığını ve kendisine aday dayatması yapıldığını belirterek 'Noter masası ve kumar masası" benzetmesi yaptığı masadan kalktı.

AKŞENER YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU İŞARET EDEREK CHP'Yİ KARIŞTIRMAK İSTEDİ

Masadaki ortaklarının aday olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önerisine karşı CHP'li Mansur Yavaş ve CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun isimlerini öneren Meral Akşener, bu durumun destek bulamadığını söyleyip, iki CHP'li belediye başkanlarına adeta bir dayatmada bulundu.

İki isme adaylık çağrısı yapan Akşener, CHP'nin içini karıştırmayı da hedefledi.

KILIÇDAROĞLU İLE BİAT POZU VERDİLER

Akşener çaprısının ardından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş önce sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu'na destek verirken daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 'biat' pozu vererek Akşener'in o çağrısını karşılıksız bıraktılar.

Karşılıklı atışmalar devam ederken bugün ise sinsi pazarlıklar yaşandı.

İKNAYA GELDİLER

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun izniyle Akşener'i ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Yavaş ve İmamoğlu, Akşener'e masaya geri dönün çağrısında bulunduklarını belirtti.

AKŞENER MASAYA ŞART KOŞTU

Daha sonra açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması şartıyla masaya geri döneceğini ilettiğini söyledi.

OTELDE BULUŞTULAR AKŞENER GERİ DÖNDÜ

Yaşananlar sonrası CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara'da JW Marriot Otel'de bir araya geldi. İmamoğlu ve Yavaş'ın da katıldığı Kılıçdaroğlu - Akşener'in görüşmesi, 15 dakika sürdü. Bu gelişmelerle Akşener "Noter ve kumar masası" dediği masaya tükürdüğünü yalayarak geri döndü.