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    • Haberler
    • 22.03.2023 15:03
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    • 22.03.2023 15:16
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    HDP'nin açıklaması sonrası bomba haber! İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu istifa mı edecek? Saat verdi: "Basın toplantısı düzenleyeceğim"

    Son dakika haberi! Altılı masanın Akşener'e yönelik tavrından ve ittifak ortaklarının terörün siyasi ayağı HDP görüşmesinden rahatsız olduğu için günlerdir istifa edeceği konuşulan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, bugün saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

    takvim.com.tr
    Yavuz Ağıralioğlu istifa mı ediyor?

    İYİ Parti'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının yarattığı kriz derinleşiyor!

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta "kumar masası" çıkışını yaparak dağıttığı koalisyon "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" pazarlıklarının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti.

    KILIÇDAROĞLU ADAY OLDU RAHATSIZLIK BİTMEDİ!
    Kriz ve pazarlıklar sonrası gerçekleştirilen toplantının ardından yayımlanan 6'lı koalisyonun metninde ise Akşener'in ismini ön plana çıkardığı 2 belediye başkanının ismi geçirilmeden gönderme yapıldı.

    Meral Akşener'in suratına dikkat! Kemal Kılıçdaroğlu kararı yüzünü düşürdü...

    Metinde,"İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır." ifadeleri yer aldı.

    AKŞENER-İMAMOĞLU-YAVAŞ'IN SURATLARI KRİZİ AÇIK ETTİ
    Yaşanan gelişmelerin özellikle İYİ Parti cephesini ve Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun memnun etmediği suratlardan belli oldu.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanırken Akşener'in CHP Genel Merkezi önünde yapılan konuşmada ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın suratlarındaki memnuniyetsizlik bunun en büyük örneklerinden olurken Mansur Yavaş bu durumu itiraf da etti.

    Yavaş katıldığı bir canlı yayında bu durumu dile getirerek, "Son gün oldu, birkaç saate sıkıştı. Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi grupların başında olmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım" açıkça krizi ifşa etti.

        İYİ PARTİLİ YAVUZ AĞIRALİOĞLU RAHATSIZLIĞI DİLE GETİRDİ
        Yaşanan krizler sonrası İYİ Parti'nin ağır toplarından Yavuz Ağıralioğlu ise geçtiğimiz hafta bombanın pimini çekmişti...

        Daha önce her fırsatta Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu ve milletin bu adaylık meselesinden rahatsız olduğunu dile getiren Yavuz Ağıralioğlu'nun istifa edeceği geçtiğimiz hafta kulislere düştü. Yavuz Ağıralioğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı başta olmak üzere HDP ile kurulan temaslardan rahatsız olduğu ve istifa etmeyi düşündüğü öğrenildi.

        Konuyla ilgili sosyal medyada hesabından açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu'ndan ilk adım geldi.

        BASIN TOPLANTISINDA KONUŞACAK
        İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert sözlerin söylendiğinin ortaya çıkması, Akşener'in kumar masası olarak adlandırdığı ittifaka geri dönmesi, ittifak paydaşlarının HDP ile açıktan bakanlık pazarlığına girişmesi sonrası rahatsız olduğu belirtilen ve dünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için grup kararı alınan toplantıya katılmayan Yavuz Ağıralioğlu, bugün saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

        TAKVİM.COM.TR DÜN YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NA ULAŞMIŞTI
        Takvim.com.tr 6'lı koalisyonda yaşananlar üzerine İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na ulaşmıştı. Haber Sorumlumuz Ahmet Zeren, Ağıralioğlu'na "Bugün partinizin Meclis grubunda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için karar alınan toplantıya katılmadınız. Bu bir tavrın tezahürü mü?" sorusunu yöneltti. Toplantıda ve yoğun olduğunu belirten Ağıralioğlu, sorduğumuz soru karşısında konuşmak istemediğini belirterek, suskun kalmayı tercih etti.

        Yavuz Ağıralioğlu'na hakkında çıkan 'istifa' söylentilerini de sorduk. Ancak Ağıralioğlu somut bir cevap vermekten kaçınırken, "Bir gelişme olunca görürsünüz" cevabını verdi.

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        HDP aday çıkarmayacak
        Haberler Haberler HDP'nin açıklaması sonrası bomba haber! İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu istifa mı edecek? Saat verdi: "Basın toplantısı düzenleyeceğim"
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