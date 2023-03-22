HDP'nin açıklaması sonrası bomba haber! İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu istifa mı edecek? Saat verdi: "Basın toplantısı düzenleyeceğim"

AKŞENER-İMAMOĞLU-YAVAŞ'IN SURATLARI KRİZİ AÇIK ETTİ

Yaşanan gelişmelerin özellikle İYİ Parti cephesini ve Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun memnun etmediği suratlardan belli oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanırken Akşener'in CHP Genel Merkezi önünde yapılan konuşmada ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın suratlarındaki memnuniyetsizlik bunun en büyük örneklerinden olurken Mansur Yavaş bu durumu itiraf da etti.

Yavaş katıldığı bir canlı yayında bu durumu dile getirerek, "Son gün oldu, birkaç saate sıkıştı. Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi grupların başında olmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım" açıkça krizi ifşa etti.