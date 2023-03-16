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    • Haberler
    • 16.03.2023 08:46
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    • 16.03.2023 09:06
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    Necmettin Erbakan’ın yol arkadaşları 1973 Selamet Kuşağı Akıncıları'ndan Başkan Erdoğan’a tam destek

    6'lı koalisyon 6 Mart 2023 günü Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurdu. Saadet Partisi tabanı ve Milli Görüş'ün önemli isimleri karara tepki gösterdi. Milli Görüş’ün önemli isimlerinin yer aldığı 1973 Selamet Kuşağı Akıncıları, 14 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan’ı destekleyeceklerini duyurdu. Akıncılar 15 başlıkta destek gerekçelerini sıraladı.

    takvim.com.tr
    Erbakan’ın yol arkadaşlarından tam destek!

    6'lı koalisyon 6 Mart 2023 günü Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurdu. Parti önünde toplanan CHP'liler 28 Şubat ile özdeşleşen sloganlar atmaktan geri durmazken Saadetliler ise Kılıçdaroğlu'nu 'Mücahid' ilan etme yarışına girdi.

    Parti içinde Kılıçdaroğlu'nun "Mücahid" ilan edenler olsa da tepkiler de gelmeye devam ediyor. Milli Görüş'ün önemli isimleri düzenledikleri toplantıda 14 Mayıs seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tam destek vereceklerini duyurdu.



    Sabah'ta yer alan habere göre, 14 Mayıs'ın tarihin en önemli seçimi olduğunu vurgulayan Akıncılar Grubu Sözcüsü Salih Sedat Ersöz, seçime ilişkin manifesto niteliğindeki açıklamasında 14 Mayıs'ın tarihin en önemli seçimi olduğunu vurguladı. "73 Selamet Kuşağı Akıncıları" gerekçelerini 15 başlıkta sıraladı:

    Türk askerinin Suriye'den çekilerek önce o bölgede sonra da topraklarımızı da içine alacak şekilde özerk yapıda bir PKK devletinin doğmaması için
    Yunanistan'ın güvenliği bahanesiyle ABD baskısıyla Türkiye'nin Mavi Vatan'dan çekilmemesi için

        Tüm petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinin durdurulmaması için
        FETÖ gibi yeni ihanet şebekelerinin oluşmaması için
        28 Şubat döneminde çekilen zulüm dolu karanlık günleri yeniden yaşamamak için

        Batı'nın dayatması olan ve iptal edilen İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmemesi için
        Evlatlarımızı tehdit eden LGBT derneklerinin ahlak ve edep tanımayan faaliyetlerine devlet desteği ve özel imtiyaz verilmemesi için
        Türkiye'nin Azerbaycan'dan desteğini çekerek Karabağ'ın tekrar Ermenistan'a bırakılmaması için

        Türkiye'yi kaosa sürükleyen eski koalisyon günlerine tekrar dönmemek için
        Siyasette kirli pazarlıkların yapıldığı bir döneme girmemek için
        7 cumhurbaşkanı yardımcısı gibi devlet kadrolarının ve bakanlıkların ulufe olarak dağıtılmaması için

        Yeniden IMF tahakkümü altına girmemek için ve ülkemizde meydana gelen yüz yılın değil yüz yılların felaketi olan, milletimizin her ferdinin yüreğini yakan depremin oluşturduğu yaraları bir an önce sarmak ve depremzede kardeşlerimizin bir yıl içinde kalıcı konutlara yerleşmeleri için
        Bugün paramparça olduğu için kan gölüne dönen Türk ve İslam coğrafyasının birliği, bütünlüğü için

        Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün ve Filistin'in korunması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.
        Ayasofya'nın tekrar müze haline gelmemesi için, savunma sanayiimizin temel taşı olan insansız hava araçlarımızın üretimlerinin durdurulmaması için Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.

        Allah korusun 15 Temmuz'da olduğu gibi bir darbe girişimi olursa milletinin başında darbeye dik duran lider yerine, sinip korkarak kahve içmeye giden bir lider görmemek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.

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        Haberler Haberler Necmettin Erbakan’ın yol arkadaşları 1973 Selamet Kuşağı Akıncıları'ndan Başkan Erdoğan’a tam destek
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