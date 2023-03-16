Necmettin Erbakan’ın yol arkadaşları 1973 Selamet Kuşağı Akıncıları'ndan Başkan Erdoğan’a tam destek

6'lı koalisyon 6 Mart 2023 günü Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurdu. Parti önünde toplanan CHP'liler 28 Şubat ile özdeşleşen sloganlar atmaktan geri durmazken Saadetliler ise Kılıçdaroğlu'nu 'Mücahid' ilan etme yarışına girdi.
Parti içinde Kılıçdaroğlu'nun "Mücahid" ilan edenler olsa da tepkiler de gelmeye devam ediyor. Milli Görüş'ün önemli isimleri düzenledikleri toplantıda 14 Mayıs seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tam destek vereceklerini duyurdu.
Sabah'ta yer alan habere göre, 14 Mayıs'ın tarihin en önemli seçimi olduğunu vurgulayan Akıncılar Grubu Sözcüsü Salih Sedat Ersöz, seçime ilişkin manifesto niteliğindeki açıklamasında 14 Mayıs'ın tarihin en önemli seçimi olduğunu vurguladı. "73 Selamet Kuşağı Akıncıları" gerekçelerini 15 başlıkta sıraladı:
Türk askerinin Suriye'den çekilerek önce o bölgede sonra da topraklarımızı da içine alacak şekilde özerk yapıda bir PKK devletinin doğmaması için
Yunanistan'ın güvenliği bahanesiyle ABD baskısıyla Türkiye'nin Mavi Vatan'dan çekilmemesi için