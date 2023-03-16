Necmettin Erbakan’ın yol arkadaşları 1973 Selamet Kuşağı Akıncıları'ndan Başkan Erdoğan’a tam destek

Tüm petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinin durdurulmaması için

FETÖ gibi yeni ihanet şebekelerinin oluşmaması için

28 Şubat döneminde çekilen zulüm dolu karanlık günleri yeniden yaşamamak için

Batı'nın dayatması olan ve iptal edilen İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmemesi için

Evlatlarımızı tehdit eden LGBT derneklerinin ahlak ve edep tanımayan faaliyetlerine devlet desteği ve özel imtiyaz verilmemesi için

Türkiye'nin Azerbaycan'dan desteğini çekerek Karabağ'ın tekrar Ermenistan'a bırakılmaması için