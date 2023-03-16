Yerli otomobil TOGG'un T10X modelinin satışı için ön sipariş süreci bugün başladı!

"HEP YABANCI MARKALARI ALIP SATTIK ŞİMDİ GURURLA YERLİ VE MİLLİ MARKAMIZI ALIP SATACAĞIZ"

Yerli ve milli otomobile kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirten otomotiv sektöründe iş yapan Ahmet Eren Ölmez, "Gaziantep'te otomobil alım satımı ile ilgilendiğimiz için Cumhurbaşkanımız tarafından 60 yıllık hayalimizin hayata geçirilmesinden ve yerli otomobilimize kavuşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hep yabancıların otomobillerini alıp sattık. Şimdi yerli ve milli olarak üretilen performansı, dizaynı diğer ithal otomobillerden daha üstün olan bir otomobil uygun bir fiyatla piyasaya sürülecek. Teknolojisi ve uygun fiyatı ile otomobil piyasasında büyük yankı uyandıracak. Şimdi sabırsızlıkla TOGG araçlarını özellikle de Antep fıstığı yeşili renklerini alıp satmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Hemen kuraya adımı yazdırdım. Yerli otomobilimizi üretip dünya pazarına sunan vatandaşları olarak göğsümüzü kabartan başta Cumhurbaşkanımız ve babayiğitlere teşekkür ediyoruz. İlk yerli ve milli markamızla dünya otomobil piyasasına meydan okuyacağız. Bir gün tüm dünya bizim yerli otomobilimizi kullanacak" dedi.

"GAZİANTEP BAYİLİĞİ İÇİN BAŞVURDUM ÇÜNKÜ ÇOK SİPARİŞ VAR"

Yunus Emre Kıratlı, "Yıllardır Gaziantep'te otomobil sektöründeyim. Birçok modeli deneyip test ettim Tasarım, teknoloji performans ve son nokta olarak uygun fiyatı ile bütünleştiği bir yerli ve milli otomobilimiz oldu. Otomobil piyasasına bomba gibi bir giriş yapılıyor. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun. Bu otomobil bir başka Gaziantep bayiliği için başvuru yaptım. Çünkü çok sipariş var. Bütün yurtta ve dünyanın birçok ülkesinde beğenilerek tercih edileceğini düşünüyorum. İnşallah üretimi artar yaygınlaşır ve dünya markası olur" şeklinde konuştu.