Yerli otomobil TOGG'un T10X modelinin satışı için ön sipariş süreci bugün başladı!

Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un satışa çıkarılması heyecanla beklenirken vatandaşlar otomobillerin fiyatlarının ne kadar olacağını merak ediyordu.
TOGG'dan yapılan açıklamaya göre 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve TOGG web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan TOGG T10X modelinin fiyatı 953 bin liradan başlayacağının açıklanması vatandaşlarda sevinç yarattı. Yazılımcı Kadir İldeniz, TOGG'un kalitesi ve fiyatının diğer marka araçlarını kıskandıracak seviyede olduğunu söyledi.
TOGG ÖN SİPARİŞ BAŞVURULARI BUGÜN BAŞLADI
Yerli otomobil için ön siparişler bugün başlıyor ve 27 Mart'a kadar sürecek. Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden sipariş alınacak. Buna göre, her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak.
Çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre edebilecek. 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken versiyon ve sıralama yeri dikkate alınacak.