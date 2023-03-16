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    • Haberler
    • 16.03.2023 07:53
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    • 16.03.2023 08:19
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    Yerli otomobil TOGG'un T10X modelinin satışı için ön sipariş süreci bugün başladı!

    Yerli otomobil Togg'un T10X modelinin siparişleri için başvuru süreci bugün resmen başladı. Düşük maliyetli kredi desteği de sağlanacak olan TOGG'u edinmek için vatandaşlar mevcut araçlarını da ilan sitelerinde satışa çıkardı. Togg'un fiyatı beklentileri karşılarken birçok noktada sergilenen TOGG T10X modelini görev vatandaşlar oldukça heyecanlı. Sektör çalışanları "Yerli ve milli olarak üretilen performansı, dizaynı diğer ithal otomobillerden daha üstün olan bir otomobil uygun bir fiyatla piyasaya sürülecek" olmasına dikkat çekti.

    takvim.com.tr
    T10X için ön sipariş açıldı!

    Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un satışa çıkarılması heyecanla beklenirken vatandaşlar otomobillerin fiyatlarının ne kadar olacağını merak ediyordu.

    TOGG'dan yapılan açıklamaya göre 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve TOGG web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan TOGG T10X modelinin fiyatı 953 bin liradan başlayacağının açıklanması vatandaşlarda sevinç yarattı. Yazılımcı Kadir İldeniz, TOGG'un kalitesi ve fiyatının diğer marka araçlarını kıskandıracak seviyede olduğunu söyledi.

    TOGG ÖN SİPARİŞ BAŞVURULARI BUGÜN BAŞLADI
    Yerli otomobil için ön siparişler bugün başlıyor ve 27 Mart'a kadar sürecek. Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden sipariş alınacak. Buna göre, her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak.

    Çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre edebilecek. 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken versiyon ve sıralama yeri dikkate alınacak.

        TOGG T10X'İN FİYATI AÇIKLANDI; BEKLENTİ KARŞILANDI
        Türkiye'nin 60 yıllık otomobil hayali gerçek oluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TOGG'un yakın tarihte satışa sunulacağını ve TOGG T10X modelinin fiyatının 953 bin liradan başlayacağını açıklaması vatandaşları mutlu etti. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un satış fiyatı resmi olarak belli olunca TOGG meraklıları AVM girişinde sergilenen TOGG T10X modelini görmek için akın etti.

        TOGG'A ÖZEL DÜŞÜK MALİYETLİ KREDİ VE FİNANSMAN DESTEĞİ
        TOGG'un Bursa Gemlik'teki üretim üssünde 29 Ekim'de seri üretime başlamasının ve fiyat belirleme sürecinin ardından kamu bankalarının devreye girerek TOGG'a özel düşük maliyetli finansman sağlayacağı, yılsonuna kadar yaklaşık 20 bin otomobil üretilerek 2030'a kadar 1 milyon aracı teslim edeceği açıklandı. Buna göre, noter huzurunda satışa sunulacak olan otomobilin adı T10X şeklinde belirlendi. Yapılan açıklamaya göre, otomobil için ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore dijital platformu ve TOGG web sitesi üzerinden alınacağı kaydedildi.

        "HEP YABANCI MARKALARI ALIP SATTIK ŞİMDİ GURURLA YERLİ VE MİLLİ MARKAMIZI ALIP SATACAĞIZ"
        Yerli ve milli otomobile kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirten otomotiv sektöründe iş yapan Ahmet Eren Ölmez, "Gaziantep'te otomobil alım satımı ile ilgilendiğimiz için Cumhurbaşkanımız tarafından 60 yıllık hayalimizin hayata geçirilmesinden ve yerli otomobilimize kavuşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hep yabancıların otomobillerini alıp sattık. Şimdi yerli ve milli olarak üretilen performansı, dizaynı diğer ithal otomobillerden daha üstün olan bir otomobil uygun bir fiyatla piyasaya sürülecek. Teknolojisi ve uygun fiyatı ile otomobil piyasasında büyük yankı uyandıracak. Şimdi sabırsızlıkla TOGG araçlarını özellikle de Antep fıstığı yeşili renklerini alıp satmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Hemen kuraya adımı yazdırdım. Yerli otomobilimizi üretip dünya pazarına sunan vatandaşları olarak göğsümüzü kabartan başta Cumhurbaşkanımız ve babayiğitlere teşekkür ediyoruz. İlk yerli ve milli markamızla dünya otomobil piyasasına meydan okuyacağız. Bir gün tüm dünya bizim yerli otomobilimizi kullanacak" dedi.

        "GAZİANTEP BAYİLİĞİ İÇİN BAŞVURDUM ÇÜNKÜ ÇOK SİPARİŞ VAR"
        Yunus Emre Kıratlı, "Yıllardır Gaziantep'te otomobil sektöründeyim. Birçok modeli deneyip test ettim Tasarım, teknoloji performans ve son nokta olarak uygun fiyatı ile bütünleştiği bir yerli ve milli otomobilimiz oldu. Otomobil piyasasına bomba gibi bir giriş yapılıyor. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun. Bu otomobil bir başka Gaziantep bayiliği için başvuru yaptım. Çünkü çok sipariş var. Bütün yurtta ve dünyanın birçok ülkesinde beğenilerek tercih edileceğini düşünüyorum. İnşallah üretimi artar yaygınlaşır ve dünya markası olur" şeklinde konuştu.

        "YERLİ OTOMOBİLDE İSTENEN HER ŞEY VAR VE UCUZ"
        Fatih Seçkin, "Seri üretime geçilen otomobilimizin çekici rengi, görüntüsü, dizaynı yol tutuşu çok güzel Uzun yol için ideal bir araçta istenen her şey var. Ve fiyatı ise oldukça makul ve elverişli. 7 bölgede 20 noktada yer alması ve 7 hava yastığı bulunması önemli. Bagaj hacmi geniş ve kullanışlı konforlu bir araç olması ve 743 liraya 500 kilometre yol yapması ve fiyatının 953 bin liradan satışa sunulması çok önemli." ifadelerini kullandı.

        "1 MİLYONUN ÜZERİNDE SATILAN ARAÇLAR BU TEKNOLOJİDEKİ ARACIN YANINA DAHİ YAKLAŞAMAZ"
        Bankacı Muhammed Sarkandı, "Bu teknoloji ve dizayn ile üretilen başka araçların 5-6 milyon liraya satıldığını biliyoruz. Yerli otomobilimiz böyle yüksek konfor ve özellikleri ile birlikte uygun fiyatı olduktan sonra başka modellere o kadar yüksek para verilmez. Piyasada 1 milyonun üzerinde satılan araçlar bu aracın yanına dahi yaklaşamaz. Bir defa ön panelindeki sistem en az 500 bin lira değerinde mobil sistem ve yüksek teknoloji ile adeta akıllı cihaz. Bu dizayn lüks modellerde kullanılıyor ve yok satıyor. İlk fırsatta kuraya girerek değerlendireceğim. Yerli ve milli modelimize sahip çıkarak güçlendireceğiz. Çok fabrikalar istiyoruz" dedi.

            "60 YILLIK HASRETE SON VEREN CUMHURBAŞKANIMIZ VE İŞADAMLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
            Yunus Altuncu, "Yerli otomobilimiz üretilecek denildiğinde güzel bir model bekliyordum fakat bu kadar güzelini beklemiyordum. Böyle teknolojik ve dünya markalarını kıskandıracak modelin yerli olarak üretilmesinden dolayı bir Türk vatandaşı olarak gurur duydum. Bu projeyi hayata geçiren ve 60 yıllık hasrete son veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile işadamlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bize bu gururlu günleri yaşattıkları için minnettarız. Yılların ezikliği bitti ve göğsümüz kabardı." açıklamasında bulundu.

            "FİYATI BEKLENTİMİZİN DE ALTINDA ÇIKTI"
            Furkan Akkoyun, "Gayet güzel, kullanışlı ve şık bir araba. Teknofest'te de görüp beğenmiştim. Fakat fiyatı açıklandıktan sonra daha çok ilgi duydum. 1 milyon 300 bin bandında bekliyorduk. Bu beklentimizin de altında ve çok uygun fiyatta oldu. Büyük ilgi görmesini bekliyorum. İnşallah yollarda bol miktarda yerli ve milli otomobillerimizi görürüz. Dünya markalarına yakın model olduğu için birçok sipariş alacaktır." dedi.

            "İLK ALIMI YAPMAK İÇİN KURAYA KATILACAĞIM"
            Kadir İldeniz, "TOGG'un modellerini ve fiyatlarını duyunca görmek için geldik. T10X modelinin 953 bin lira olarak satış bedelinin açıklanması çok güzel ve uygun olmuş. Otomobil için ön sipariş için 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore dijital platformu ve TOGG web sitesi üzerinden alım yapmak için başvuruda bulunacağız. İlk yerli modelimizin ilk sahiplerinden olmak için kura çekimine katılacağız." diye konuştu.

            YERLİ OTOMOBİLİN SATIŞ VE ÇEŞİTLERİ PİYASAYA SÜRÜLÜYOR
            İki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak otomobilin fiyatı, aracın donanım özellikleri ve menzil değerine göre farklılık gösteriyor. Öte yandan, C segment SUV modeline T10X adını veren TOGG, aracın arkadan itişli versiyonlarında iki farklı menzil değeri sunuyor. Play Video Buna göre, 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak. T10X'in 52.4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16.7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88.5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16.9 kWh/100 km (WLTP).

            TOGG FİYATLARI
            - V1 RWD Standart Menzil: 953 bin TL
            - V2 RWD Standart Menzil: 1 milyon 55 bin TL
            - V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 215 bin TL

            TOGG BOŞ VE DOLU PAKETLERİ
            Boş ya da baz olarak anılan paketlerinde bile rakiplerinin kat kat üzerinde bir donanım özelliği sunan TOGG bu alanda da farkını ortaya koydu.

            En baz paket 953 bin TL başlayan fiyat ile satışa sunulurken, aynı menzil değerine sahip, yani 314 kilometre menzil değeri sunan versiyonun dolu paketi 1 milyon 55 bin TL fiyat etiketine sahip. Bu noktada, baz paketin V1 olarak isimlendirildiğini, dolu paketin ise V2 şeklinde anıldığını söyleyelim.

            Yapılan açıklamada, model adındaki T'nin Türkiye'yi ve TOGG'u, 10'un cihazın üzerine inşa edildiği C segmenti platformunu, X'in ise SUV gövde tipini ifade ettiği belirtildi.

                SİPARİŞ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
                Yapılan açıklamaya göre, otomobil için ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore dijital ortamı ve TOGG web sitesi üzerinden alınabilecek.

                KENDİ TOGG AKILLI CİHAZINIZI OLUŞTURABİLECEK VE GÖRÜNTÜLEYEBİLECEKSİNİZ
                Buna göre, her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak. Çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödemenin öncesinde akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre ederek görüntüleyebilecek.

                NOTER HUZURUNDA ÇEKİLİŞ
                28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek. Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek.

                ÇEKİLİŞ SIRASINDA YER BELİRLENECEK
                TOGG'un teslim tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.

                ÇİFT MOTORLU VERSİYON EKİMDE TESLİM EDİLECEK
                T10X'in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.

                İLAN SİTELERİNDE TOGG HEYECANI
                Vatandaşlar TOGG çekiliş sürecinde yerini alabilmek için ilan sitelerinde mevcut otomobillerini satışa koydu.

                TOGG'un özellikleri ve iç donanımında yer alan detaylar göz dolduruyor. Deri döşemeler, el işçiliği bölümler, ses sistemlri ve opsiyonel kullanım alanları beğeni topladı.



                    OTOMOBİL SİZİNLELE KONUŞACAK
                    İşte T10X'in teknolojik özellikleri:
                    Trumore Dijital Asistan ile işlemleri sesli komut ile yapma imkanı
                    ◗Kullanıcısını tanıyan yapay zeka asistandan özel öneriler alma
                    ◗ Sürekli çevrim içi olma imkanı
                    ◗ 7 havayastığı ve ileri seviye sürüş asistan sistemleri
                    ◗ Trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici
                    ◗ Akıllı şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma ikazıyla birlikte ikinci seviye otonom sürüş
                    ◗ Yoğun trafikte kullanıcının ellerini direksiyondan ayırarak ilerlemesine imkan verecek yoğun trafik pilotu asistan özelliği
                    ◗ Tüm finansal işlemlerin yapılacağı E-cüzdan uygulaması
                    ◗ Otonom park yapma imkanı
                    ◗ Sağdan/soldan gelen trafiği tespit eden ön çapraz trafik uyarısı...



                    TOGG'UN ÖZELLİKLERİ
                    Dikiz aynalarında kamera var.
                    Trumore Dijital Asistan var.
                    İşlemleri sesli komut ile yapıyor.
                    12.3 inç dijital gösterge paneli
                    29 inç bilgieğlence ekranı
                    8 inç kumanda göstergesi mevcut
                    7 adet hava yastığı bulunuyor.
                    Sürücü panelden çevresini görüyor.
                    Aracın arka kısmında 2 radar var.
                    Yaklaşan araç olursa bilgi aktarıyor.
                    Kalkışı, Trafik Pilotu Asistanı yapıyor.
                    Kendi kendine park edebiliyor.
                    Şerit ihlali halinde önce uyarıyor.
                    Ardından otomatik sürüşe geçiyor.

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                    T10X için ön sipariş açıldı!
                    Haberler Haberler Yerli otomobil TOGG'un T10X modelinin satışı için ön sipariş süreci bugün başladı!
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