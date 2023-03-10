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    • Haberler
    • 10.03.2023 20:54
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    • 10.03.2023 21:10
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    Saadet Partililerin "Mücahid" ilan ettiği 6'lı koalisyonun adayı CHP'li Kılıçdaroğlu'na deprem bölgesinde sert tepki: "Erbakan'ın kemikleri sızlıyor"

    6'lı koalisyonun adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim turuna asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesi illerinden olan Malatya'dan başladı. Kılıçdaroğlu'na "Mücahid" diyen Saadet Partililerin aksine CHP'nin kirli sicilini bilen bir vatandaş, "CHP geçmişiyle nasıl helalleşecek? Erbakan'ın kemikleri sızlıyor" dedi.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’na deprem bölgesinde sert tepki!

    6'lı koalisyon 6 Mart 2023 günü Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurdu. Parti önünde toplanan CHP'liler 28 Şubat ile özdeşleşen sloganlar atmaktan geri durmazken Saadetliler ise Kılıçdaroğlu'nu 'Mücahid' ilan etme yarışına girdi.

    KILIÇDAROĞLU'NA DEPREM BÖLGESİNDE SERT TEPKİ! VİDEO İZLE


    Saadet Partisi GİK üyesi Ümit Çebi "Geliyor Mücahid Kılıçdaroğlu" dedi. Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkan Yrd. Habibe Erdoğan ise Kılıçdaroğlu'nu "hakkın yeryüzüne hakim olması için mücadele eden kişi" olarak tanımlayıp 'cihad' ettiğini savundu. 'Milli Görüş' maskesine sığınan Saadet Partisi'ndeki bu derin eksen kayması büyük tepkiyle karşılandı.

    Yaşananlara AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu'ndan tepki geldi. AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, "Politik tevil yapacağım diye zırvalamaktan öteye geçemeyenler, asalak gibi musallat oldukları İslami kavramları diline dolamaktan vazgeçsinler." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

    DEPREM BÖLGESİNDE ERBAKAN TEPKİSİ
    Altılı koalisyonun adayı olarak açıklanan ve seçim çalışmalarına deprem bölgesinden başlayan Kemal Kılıçdaroğlu Malatya'ya giderek vatandaşları ziyaret etti. Ziyaret esnasında tepkiler toplayan Kılıçdaroğlu'na bir depremzede tepki gösterdi.

        "CHP GEÇMİŞİYLE NASIL HELALLEŞECEK?"
        Buradaki ziyaretinin ardından aracına bindiği sırada bir vatandaş Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "CHP geçmişiyle nasıl helalleşecek? CHP'nin geçmişini sizler gibi, hepimiz biliyoruz." ifadelerini kullandı.

        "ERBAKAN'IN KEMİKLERİ SIZLIYOR"
        Depremzede "Erbakan'ın kemikleri sızlıyor. Geçmişinizle hesaplaşın sonra gelin." dedi. Alandan ayrılan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet, Atatürk ve Gazi mahalleleri muhtarlıklarını da ziyaret etti.

        SAADET PARTİSİ TABANI DA KILIÇDAROĞLU'NDAN RAHATSIZ
        6'lı koalisyonun küçük ortağı Saadet Partisi'nde 'Kemal Kılıçdaroğlu' krizi yaşanıyor. Parti tabanı genel başkan Temel Karamollaoğlu'na resti çekip 6 Mart'ı 'kara bir gün' olarak tanımlayarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktı. Haymana Mutabakatı Heyeti, Karamollaoğlu yönetiminin ihanet ettiğini savunarak "Milli Görüş değerlerine sahip olmayan bir adaya asla destek vermeyeceğimizi tekrar beyan ediyoruz" açıklamasını yaptı.

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