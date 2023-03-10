Saadet Partililerin "Mücahid" ilan ettiği 6'lı koalisyonun adayı CHP'li Kılıçdaroğlu'na deprem bölgesinde sert tepki: "Erbakan'ın kemikleri sızlıyor"

6'lı koalisyon 6 Mart 2023 günü Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurdu. Parti önünde toplanan CHP'liler 28 Şubat ile özdeşleşen sloganlar atmaktan geri durmazken Saadetliler ise Kılıçdaroğlu'nu 'Mücahid' ilan etme yarışına girdi.
KILIÇDAROĞLU'NA DEPREM BÖLGESİNDE SERT TEPKİ! VİDEO İZLE
Saadet Partisi GİK üyesi Ümit Çebi "Geliyor Mücahid Kılıçdaroğlu" dedi. Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkan Yrd. Habibe Erdoğan ise Kılıçdaroğlu'nu "hakkın yeryüzüne hakim olması için mücadele eden kişi" olarak tanımlayıp 'cihad' ettiğini savundu. 'Milli Görüş' maskesine sığınan Saadet Partisi'ndeki bu derin eksen kayması büyük tepkiyle karşılandı.
Yaşananlara AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu'ndan tepki geldi. AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, "Politik tevil yapacağım diye zırvalamaktan öteye geçemeyenler, asalak gibi musallat oldukları İslami kavramları diline dolamaktan vazgeçsinler." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.
DEPREM BÖLGESİNDE ERBAKAN TEPKİSİ
Altılı koalisyonun adayı olarak açıklanan ve seçim çalışmalarına deprem bölgesinden başlayan Kemal Kılıçdaroğlu Malatya'ya giderek vatandaşları ziyaret etti. Ziyaret esnasında tepkiler toplayan Kılıçdaroğlu'na bir depremzede tepki gösterdi.