Saadet Partililerin "Mücahid" ilan ettiği 6'lı koalisyonun adayı CHP'li Kılıçdaroğlu'na deprem bölgesinde sert tepki: "Erbakan'ın kemikleri sızlıyor"



Saadet Partisi GİK üyesi Ümit Çebi "Geliyor Mücahid Kılıçdaroğlu" dedi. Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkan Yrd. Habibe Erdoğan ise Kılıçdaroğlu'nu "hakkın yeryüzüne hakim olması için mücadele eden kişi" olarak tanımlayıp 'cihad' ettiğini savundu. 'Milli Görüş' maskesine sığınan Saadet Partisi'ndeki bu derin eksen kayması büyük tepkiyle karşılandı.



Yaşananlara AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu'ndan tepki geldi. AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, "Politik tevil yapacağım diye zırvalamaktan öteye geçemeyenler, asalak gibi musallat oldukları İslami kavramları diline dolamaktan vazgeçsinler." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.