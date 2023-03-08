Kemal Kılıçdaroğlu'nu "mücahid" ilan eden Saadet Partisi GİK üyesi Ümit Çebi'ye tepki yağdı: "Sıfatınıza tükürsek tükürüğe yazık"

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun kendi içinde verdiği savaş sonrası aday CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.



MERAL AKŞENER HDP'YE GİZLİ ORTAKLIK İÇİN ONAY VERDİ | VİDEO İZLE

AKŞENER ÖNCE MASAYI DAĞITTI SONRA GERİ DÖNDÜ

Akşener'in geçtiğimiz hafta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından bir kez daha toplandı.