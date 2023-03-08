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    • Haberler
    • 08.03.2023 19:30
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    • 08.03.2023 19:44
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nu "mücahid" ilan eden Saadet Partisi GİK üyesi Ümit Çebi'ye tepki yağdı: "Sıfatınıza tükürsek tükürüğe yazık"

    6'ı koalisyonun adayının, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılan toplantı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu ilan edilmişti. Aynı gün Saadet Partisi önünde toplanan CHP'liler "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganları attı, 28 Şubat ile özdeşleşen marşlar okudu. Parti önünde yaşananların ardından partiden Kılıçdaroğlu'nu 'mücahid' ilan eden açıklamaların gelmesi de çok sürmedi. Saadet Partisi GİK üyesi Ümit Çebi, Kılıçdaroğlu'nu 'mücahid' ilan etti. Sosyal medyadan Çebi'ye tepki gösteren bir vatandaş, "Mücahid Kılıçdaroğlu he! Sıfatınıza tükürsek tükürüğe yazık!" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Çebi’ye tepki yağdı: Sıfatınıza tükürsek tükürüğe yazık

    Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun kendi içinde verdiği savaş sonrası aday CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.


    MERAL AKŞENER HDP'YE GİZLİ ORTAKLIK İÇİN ONAY VERDİ | VİDEO İZLE

    AKŞENER ÖNCE MASAYI DAĞITTI SONRA GERİ DÖNDÜ
    Akşener'in geçtiğimiz hafta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından bir kez daha toplandı.

    HANGİ PAZARLIKLAR YAPILDI?
    Masanın toplantısı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında Ankara'daki Marriot Otel'de bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmeye ilişkin detay verilmezken "Hangi pazarlıklar yapıldı?" sorusu akıllara getirdi.


    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI DUYURULDU
    Otelde yapılan görüşmenin ardından Saadet Partisi Genel Merkezi'nde toplanan 6'lı koalisyon liderleri Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adaylığı ilan edildi. Karamollaoğlu adaylığa ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu adayımızdır. Kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

    SAADET PARTİSİ ÖNÜNDE 28 ŞUBAT MARŞLARI
    Karamollaoğlu'nun mübarek Berat Kandili'ni Kılıçdaroğlu propagandasına alet eden tutumu büyük tepki çekerken Saadet Partisi önünde toplanan CHP'liler "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganları attı, 28 Şubat ile özdeşleşen marşlar okudu. CHP'liler "Türkiye laiktir laik kalacak" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı.

        SAADET PARTİLİ İSİM KILIÇDAROĞLU'NA 'MÜCAHİD' DEDİ
        Saadet Partisi önünde adaylık konuşması yapan Kılıçdaroğlu, "Hakkınızı helal edin. Haydi bismillah" sözleriyle noktaladı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sonrası sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Saadet Partisi GİK üyesi Ümit Çebi, Kılıçdaroğlu'nu 'mücahid' ilan etti.

        "GELİYOR MÜCAHİD KILIÇDAROĞLU"
        Kılıçdaroğlu'nun öven Çebi, "13.Cumhurbaşkanı adayı, sn. Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı veda konuşmasının sonunda hadi bismillah diyerek bitirdi. Geliyor Mücahid Kılıçdaroğlu." dedi.

        NECMETTİN ERBAKAN'A 'MÜCAHİT' DENİYORDU
        Türkiye'nin siyaset tarihinde unutulmaz bir isim olan milli görüşün lideri Necmettin Erbakan, Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki rolü nedeniyle 'Mücahit' ismiyle çağrılmaya başlanmıştı. Bu isim, Erbakan'ı sevenler tarafından da benimsenmiş ve "Mücait Erbakan" sloganları yurdun her yerine yayılmıştı.


        Kılıçdaroğlu, Erbakan'ın ev hapsinden normal hapse girmesi için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurmuş ve büyük bir skandala imza atmıştı. Kılıçdaroğlu'nun 'Mücahit" şeklinde anılması parti tabanında ve sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada tepkisini gösteren bir vatandaş, "Erbakan hocamıza etmediğini bırakmayan cenahı bir gün Mücahid ilan edeceğinizi başkası söyleseydi sopayı yerdi.. Bravo.." dedi.



        SIFATINIZA TÜKÜRSEK TÜKÜRÜĞE YAZIK!"
        Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Mücahid Kılıçdaroğlu he! Sıfatınıza tükürsek tükürüğe yazık!" ifadelerini kullandı.


            KILIÇDAROĞLU'NDAN 'ERBAKAN'A İKİYÜZLÜ ANMA
            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin "Erbakan Hoca"sı merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı vefatının 12. yılında anmıştı.

            Kılıçdaroğlu, 27 Şubat'ta Twitter hesabındaki paylaşımında, "Yaşamını vakfettiği Milli Görüş hareketinin lideri, eski başbakanlarımızdan değerli siyaset ve devlet insanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 12. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullanmıştı.



            CHP LİDERİ HER TUŞA BASIYOR! HAPİS YATMASI İÇİN AYM'YE BAŞVURDUĞU ERBAKAN'I RAHMETLE ANDI
            Adaylık emelleri doğrultusunda tabiri caizse 'her tuşa basan' Kılıçdaroğlu, Erbakan'ın ev hapsinden normal hapse girmesi için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurmuş ve büyük bir skandala imza atmıştı.



                KILIÇDAROĞLU'NUN ERBAKAN'I HAPSE ATTIRMAYA ÇALIŞTIĞI DAVA
                Kamuoyunda "kayıp trilyon davası" olarak bilinen Refah Partisinin mali hesaplarına ilişkin davada kendisine verilen hapis cezasından dolayı Erbakan, 30 Ocak 2004'te Saadet Partisi Genel Başkanlığı ve üyeliğinden ayrılmak zorunda kaldı.



                Erbakan'ın, sağlık sorunları sebebiyle başvurusundan dolayı cezanın infazı ertelendi.



                Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Erbakan'ın 2 yıl 4 aylık hapis cezasını, yeniden yargılama sonunda değiştirmedi ancak cezasını konutunda çekmesine karar verdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın "sürekli hastalık" nedeniyle aldığı ev hapsi cezası 19 Ağustos 2008'de kaldırıldı..

                KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ YAĞDI
                Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlülüğüne sosyal medyadan tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları;



                    "28 Şubat'ta Erbakan Hocamızı boncuk boncuk terleten ve onu darbe ile Başbakanlıktan eden zihniyetin temsilcileri değil misiniz? Geçiniz. Sizi iyi tanıyoruz."



                    "Bir oy insanı nerelere kadar düşüyor, hahaha acıyorum bu chplilere. Sabah erbakana sövüyorlar akşamına başkanları saygı ve rahmetle anıyor. Böyle böyle adam olacaksınız."



                    "Yazıklar olsun yuhhhh, oy için yapma böyle şeyler. Gerçekten artık sinir bozucu oluyorsun."
                        Devreye Amerika girdi
                        Haberler Haberler Kemal Kılıçdaroğlu'nu "mücahid" ilan eden Saadet Partisi GİK üyesi Ümit Çebi'ye tepki yağdı: "Sıfatınıza tükürsek tükürüğe yazık"
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