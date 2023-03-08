Kemal Kılıçdaroğlu'nu "mücahid" ilan eden Saadet Partisi GİK üyesi Ümit Çebi'ye tepki yağdı: "Sıfatınıza tükürsek tükürüğe yazık"

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun kendi içinde verdiği savaş sonrası aday CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
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AKŞENER ÖNCE MASAYI DAĞITTI SONRA GERİ DÖNDÜ
Akşener'in geçtiğimiz hafta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından bir kez daha toplandı.
HANGİ PAZARLIKLAR YAPILDI?
Masanın toplantısı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında Ankara'daki Marriot Otel'de bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmeye ilişkin detay verilmezken "Hangi pazarlıklar yapıldı?" sorusu akıllara getirdi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI DUYURULDU
Otelde yapılan görüşmenin ardından Saadet Partisi Genel Merkezi'nde toplanan 6'lı koalisyon liderleri Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adaylığı ilan edildi. Karamollaoğlu adaylığa ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu adayımızdır. Kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
SAADET PARTİSİ ÖNÜNDE 28 ŞUBAT MARŞLARI
Karamollaoğlu'nun mübarek Berat Kandili'ni Kılıçdaroğlu propagandasına alet eden tutumu büyük tepki çekerken Saadet Partisi önünde toplanan CHP'liler "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganları attı, 28 Şubat ile özdeşleşen marşlar okudu. CHP'liler "Türkiye laiktir laik kalacak" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı.