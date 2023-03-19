Kuruluş Osman 118. bölüm tek parça FULL HD, 4k, ATV, Youtube izle... Kuruluş Osman 118. SON BÖLÜM İZLE

Nayman'ın gözü Osman Bey'in en kıymetli mülkünde!

Osman Bey ve alpları İnegöl surlarına dayanmışken Nayman da Osman Bey için en kıymetli olan mülkü almanın peşindedir. Nayman gözünü nereye dikmiştir? Osman Bey her şeye rağmen İnegöl fethinde kararlıdır. Osman Bey, İnegöl'ü fethedebilecek midir?

Bengi Hatun ihanet mi ediyor?

Herkes gibi Öktem Bey de İnegöl'ün fethi için Osman Bey'in yanında yer alırken Bengi Hatun, Öktem Bey'le aynı yolda yürüyecek midir? Yoksa Osman Bey'le olan ittifaka ihanet mi edecektir?