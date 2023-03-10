CHP yandaşı Fatih Portakal 6'lı koalisyonun "krize gebe" sistemini eleştirdi: "Pamuk ipliğine bağlı"

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun kendi içinde verdiği savaş sonrası aday CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
FATİH PORTAKAL: "PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI" | VİDEO İZLE
AKŞENER ÖNCE MASAYI DAĞITTI SONRA GERİ DÖNDÜ
Akşener'in geçtiğimiz hafta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından bir kez daha toplandı.
HANGİ PAZARLIKLAR YAPILDI?
Masanın toplantısı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında Ankara'daki Marriot Otel'de bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmeye ilişkin detay verilmezken "Hangi pazarlıklar yapıldı?" sorusunu akıllara getirdi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI DUYURULDU
Otelde yapılan görüşmenin ardından Saadet Partisi Genel Merkezi'nde toplanan 6'lı koalisyon liderleri Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adaylığı ilan edildi. Karamollaoğlu adaylığa ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu adayımızdır. Kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI
6'lı koalisyonun ortaya koyduğu sisteme kendi yandaşlarından itirazlar gelmeye devam ediyor. Son olarak CHP yandaşı Fatih Portakal, 6'lı koalisyonun iktidara gelmesi durumunda bir konu üzerinde ortak bir karar almasının çok zor olduğunu vurguladı. Portakal, 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısıyla ittifakın pamuk ipliğine bağlı olduğunu dile getirdi.
ANLAŞAMAZSANIZ NE OLACAK? HAFTALAR BUNU MU AŞMAYA ÇALIŞACAĞIZ?
Portakal, "Uzlaşıyla karar alacağız diyorlar. E anlaşamazsanız ne olacak biz haftalarca bunu mu aşmaya çalışacağız? Atamalarda, kararnamelerde mesela İstanbul Sözleşmesi sıkıntılı konulardan birisi. Saadet Partisi hayır diyor, sen nasıl ikna edeceksin Saadet Partisini. Kılıçdaroğlu söz veriyor geri getireceğiz diye. İyi de bu nasıl gerçekleşecek. Ben şimdi bunların hepsini düşünüyorum. Pamuk ipliğine bağlı bir Millet İttifakı'ndan bahsediyoruz." dedi.