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    • Haberler
    • 10.03.2023 22:44
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    • 10.03.2023 22:46
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    CHP yandaşı Fatih Portakal 6'lı koalisyonun "krize gebe" sistemini eleştirdi: "Pamuk ipliğine bağlı"

    6'lı koalisyonun adayının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu ilan edilmişti. Koalisyonun açıkladığı yol haritasıyla 7'ye çıkan cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının krize sebep olacağı fondaş medyada konuşulmaya başlanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin fonladığı Halk TV'de İsmail Saymaz'ın "krize gebe" dediği sistemi CHP yandaşı Fatih Portakal da eleştirdi. Portakal, "Anlaşamazsanız ne olacak biz haftalarca bunu mu aşmaya çalışacağız? Pamuk ipliğine bağlı bir Millet İttifakı'ndan bahsediyoruz." dedi.

    takvim.com.tr
    Fatih Portakal: Pamuk ipliğine bağlı

    Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun kendi içinde verdiği savaş sonrası aday CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

    FATİH PORTAKAL: "PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI" | VİDEO İZLE


    AKŞENER ÖNCE MASAYI DAĞITTI SONRA GERİ DÖNDÜ
    Akşener'in geçtiğimiz hafta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından bir kez daha toplandı.

    HANGİ PAZARLIKLAR YAPILDI?
    Masanın toplantısı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında Ankara'daki Marriot Otel'de bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmeye ilişkin detay verilmezken "Hangi pazarlıklar yapıldı?" sorusunu akıllara getirdi.


    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI DUYURULDU
    Otelde yapılan görüşmenin ardından Saadet Partisi Genel Merkezi'nde toplanan 6'lı koalisyon liderleri Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adaylığı ilan edildi. Karamollaoğlu adaylığa ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu adayımızdır. Kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



    PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI
    6'lı koalisyonun ortaya koyduğu sisteme kendi yandaşlarından itirazlar gelmeye devam ediyor. Son olarak CHP yandaşı Fatih Portakal, 6'lı koalisyonun iktidara gelmesi durumunda bir konu üzerinde ortak bir karar almasının çok zor olduğunu vurguladı. Portakal, 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısıyla ittifakın pamuk ipliğine bağlı olduğunu dile getirdi.

    ANLAŞAMAZSANIZ NE OLACAK? HAFTALAR BUNU MU AŞMAYA ÇALIŞACAĞIZ?
    Portakal, "Uzlaşıyla karar alacağız diyorlar. E anlaşamazsanız ne olacak biz haftalarca bunu mu aşmaya çalışacağız? Atamalarda, kararnamelerde mesela İstanbul Sözleşmesi sıkıntılı konulardan birisi. Saadet Partisi hayır diyor, sen nasıl ikna edeceksin Saadet Partisini. Kılıçdaroğlu söz veriyor geri getireceğiz diye. İyi de bu nasıl gerçekleşecek. Ben şimdi bunların hepsini düşünüyorum. Pamuk ipliğine bağlı bir Millet İttifakı'ndan bahsediyoruz." dedi.


        YEDİ KOCALI HÜRMÜZ SİSTEMİ KRİZİ YOL AÇAR
        Daha önce benzer CHP yandaşı İsmail Saymaz da Halk TV'de 6'lı masanın ülkeyi yönetme konusunda sıkıntıya düşeceğini belirtmişti. Koalisyonun açıkladığı yol haritasıyla 7'ye çıkan cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının krizlere gebe olduğunu belirten CHP yandaşı İsmail Saymaz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin fonladığı Halk TV'de yaptığı açıklamada, "5 cumhurbaşkanı yardımcısı vardı. 7'e çıkmış olmuş oldu fiilen. Benim buna itirazım sürüyor. Orada ki yapılanmanın halen karmaşık olduğunu düşünüyorum. Belli görevler savaş ilanı, OHAL ilanı, belli atamalar ile ilgili cumhurbaşkanı yardımcılarının uzlaşması şart olduğunu ifade ediyor. Bunun mekanizması geliştirilmeden bu krizlere gebe bir durumdur." dedi.

        BAKANLIKTA KRİZ YAŞANIR
        "Bakanların atanma ve görevden alınmaları, mensup oldukları siyasi partinin genel başkanıyla uzlaşı içinde Cumhurbaşkanı tarafından yapılacaktır."         maddesinin de kriz çıkaracağına dikkat çeken Saymaz, "Cumhurbaşkanı bir bakan ile ilgili tasarrufta bulunacaksa o bakanın bağlı olduğu partinin başkanına sormalı. Şimdi bu olmaz. Bir bakan ile ilgili iki başlılık yaratır. Bakan kimi tanıyacak. Bakan parti başkanını mı tanıyacak cumhurbaşkanı mı tanıyacak." ifadelerini kullandı.




        KILIÇDAROĞLU KENDİ SÖYLEDİ KENDİ DELDİ
        Bir başka kafa karışıklığının ise parlamenter sisteme geçiş sürecinde yaşanacağını belirten Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun eleştirerek, "Cumhurbaşkanı adayının partisi ile üyelik ilişkisinin kesileceği tarih. Cumhurbaşkanı adayı bu bahiste Kılıçdaroğlu parlamenter sistem değişene kadar partisinin başında kalacak diye bir düzenleme getirilmiş. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözler ile de uyumlu değil. Daha önce kendisi partili cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini ifade etmişti." dedi.

        AKŞENER'E: MASAYI HİÇLEŞTİRDİNİZ
        Saymaz tekrar katıldığı Halk TV yayınında ise Meral Akşener'in masayı hiçleştirdiğini söyledi.

        "Adayı belirlemede geç kaldılar, belirleme yönteminde de geç kaldılar." ifadeleriyle masaya yüklenen İsmail Saymaz şu sözlerle Akşener'e yüklendi;

        "Meral Akşener diyor ki ankete gidelim. Ben %10 üzeri oy almış bir partiyim. Ben henüz seçime girmemiş, girmiş ama çok az oy almış partilerle eşitlenmemeliyim. Bunu da anlayabiliyorum. Bunun yolu masadan kalkmak değil di kalksanız bile masayı hiçleştirmemeliydiniz" dedi.

            AKŞENER GEREĞİNİ YAPMALI
            Halk TV yayınında Kılıçdaroğlu'nun adaylığının Yavuz Ağıralioğlu tarafından kabul edilmediğini söyleyip Meral Akşener'e "gereğini yap" diyen CHP yandaşı Saymaz, "İyi Parti içerisinden varılan uzlaşmaya itiraz edenler olacak. Bu türden bir çözüme benim bildiğim kadarıyla çeşitli düzeylerde itirazlar var benim bildiğim kadarıyla onlardan biri de Yavuz Ağıralioğlu, itirazlarını sürdürüyor. İyi Parti içerisinde de bir huzursuzluğun olduğunu söylebilirim."

            "İyi Parti lideri Akşener ve İyi Partili yetkililer bununla ilgili de gerekli hamleleri yapmalılar ve ittifakta gelecekte herhangi bir kriz çıkmaması için gerekli mekanizmaları devreye sokmalılar. Çünkü bu sadece İyi Parti'nin krizi olmaz bu aynı zamanda ittifakın krizi olur." ifadelerini kullandı.

            12 MADDELİK ALTILI MASA ADAY AÇIKLAMASI!
            1. Geçiş Sürecinde Türkiye'yi; Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ilke ve hedefleri ile mutabakata vardığımız referans metinleri doğrultusunda anayasa, yasa, kuvvetler ayrılığı,denge ve denetleme esasları çerçevesinde, istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz.

            2. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişle ilgili Anayasa değişiklikleri, genel seçimde ortaya çıkan TBMM yapısının mümkün kıldığı en kısa sürede tamamlanacak ve yürürlüğe girecektir.

            3. Geçiş Sürecinde Millet İttifakına dahil partilerin genel başkanları Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktır.

            4. Bakanlıkların dağılımı, Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin milletvekili genel seçiminde çıkardığı milletvekili sayısına göre belirlenecektir. İttifak partilerinin her biri kabinede en az bir bakan ile temsil edilecektir. Bakanlıklara paralel olarak kurulmuş Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Politika Kurulları ve ofisler lağvedilecektir.

            5. Bakanların atanma ve görevden alınmaları, mensup oldukları siyasi partinin genel başkanıyla uzlaşı içinde Cumhurbaşkanı tarafından yapılacaktır.

            6. Geçiş Sürecinde Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisini ve görevini katılımcılık anlayışı, istişare ve uzlaşı esaslarına göre kullanacaktır.

            7. Cumhurbaşkanlığı Kabinesine (Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar) yetki ve görev dağılımı, Anayasa ve yasalar çerçevesinde çıkarılacak Cumhurbaşkanı kararnamesi ile belirlenecektir.

            8. Cumhurbaşkanı; seçimlerin yenilenmesi, OHAL ilanı, milli güvenlik politikaları, Cumhurbaşkanlığı Kararları, Kararnameleri ve genel nitelikteki düzenleyici işlemler ile üst düzey atamalarda Millet İttifakına dahil partilerin genel başkanlarıyla uzlaşı içinde karar alacaktır.

                9. Geçiş Sürecinde yasama faaliyetlerinin iş birliği içinde gerçekleşmesini koordine edecek mekanizmalar oluşturulacaktır.

                10. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, mevcut Cumhurbaşkanının -var ise- siyasi parti üyeliği sona erecektir.

                11. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildikten sonra yeni bir seçime gerek olmaksızın 13. Cumhurbaşkanı ve TBMM görev süresini tamamlayacaktır.

                12. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır.

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