CHP yandaşı Fatih Portakal 6'lı koalisyonun "krize gebe" sistemini eleştirdi: "Pamuk ipliğine bağlı"

6'lı koalisyonun adayının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu ilan edilmişti. Koalisyonun açıkladığı yol haritasıyla 7'ye çıkan cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının krize sebep olacağı fondaş medyada konuşulmaya başlanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin fonladığı Halk TV'de İsmail Saymaz'ın "krize gebe" dediği sistemi CHP yandaşı Fatih Portakal da eleştirdi. Portakal, "Anlaşamazsanız ne olacak biz haftalarca bunu mu aşmaya çalışacağız? Pamuk ipliğine bağlı bir Millet İttifakı'ndan bahsediyoruz." dedi.