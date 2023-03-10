Haberler Güncel Videoları CHP yandaşı Fatih Portakal 6'lı koalisyonun "krize gebe" sistemini eleştirdi: "Pamuk ipliğine bağlı"

CHP yandaşı Fatih Portakal 6'lı koalisyonun "krize gebe" sistemini eleştirdi: "Pamuk ipliğine bağlı"

CHP yandaşı Fatih Portakal 6'lı koalisyonun "krize gebe" sistemini eleştirdi: "Pamuk ipliğine bağlı"
10.03.2023 22:28 - Son Güncelleme: 10.03.2023 22:44

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:24
Malatyalı depremzededen Kemal...
Güncel 03:31
Bakan Bozdağ:" Vatandaşlarımız...
Güncel 01:34
Başkan Erdoğan Litvanya...
Güncel 06:43
Ayşegül Bilen’den A Haber’e...
Güncel 22:14
BBP Genel Başkanı Mustafa...
Güncel 00:49
Ali Babacan: "Meral Akşener...
Güncel 00:17
Başkan Erdoğan, BBP Genel...
Güncel 00:08
Bakan Çavuşoğlu, Avrupa...
Güncel 23:50
DSP Cumhur İttifakı’na...
Güncel 02:27
Fay hattı üzerine yapılan...
Güncel 10:31
Başkan Erdoğan iş insanı Kemal...
Güncel 01:39
Yılmaz Özdil'den...

6'lı koalisyonun adayının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu ilan edilmişti. Koalisyonun açıkladığı yol haritasıyla 7'ye çıkan cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının krize sebep olacağı fondaş medyada konuşulmaya başlanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin fonladığı Halk TV'de İsmail Saymaz'ın "krize gebe" dediği sistemi CHP yandaşı Fatih Portakal da eleştirdi. Portakal, "Anlaşamazsanız ne olacak biz haftalarca bunu mu aşmaya çalışacağız? Pamuk ipliğine bağlı bir Millet İttifakı'ndan bahsediyoruz." dedi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA