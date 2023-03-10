FETÖ inkarıyla rezil olan Ahmet Davutoğlu'ndan CHP yandaşı Halk TV'de "Başkan Erdoğan deprem bölgesine geç gitti" yalanı

6'lı koalisyonun adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin fonladığı televizyonlarda iftiralarla hükümete saldırmaya başlayan masanın üyeleri asrın felaketi üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef almaya devam ediyor.
DAVUTOĞLU'NDAN "BAŞKAN ERDOĞAN" YALANI! | VİDEO İZLE
CANLI YAYINDA GÖZ GÖRE GÖRE YALAN
Daha önce de birçok konuda yalan söylediği ortaya çıkan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP'nin fonladığı Halk TV'de göz göre göre yalan söyledi.
Başkan Erdoğan'ın deprem bölgesine 5. günde gittiğini iddia eden Davutoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı kaç gün sonra gitti bölgeye beşinci ve altıncı gündü, dördüncü günün sonu veya beşinci gündü." diyerek canlı yayında yalan söyledi.
Başkan Erdoğan depremin olduğu ilk andan itibaren talimatlarıyla krizi yönetmiş 24 saat sonra 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere yönelik koordinasyon çalışmalarına Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden devam etmişti. Erdoğan 2. gün ise Kahramanmaraş, Hatay ve Adana'da incelemelerde bulunmuştu. Bölgede bulunan depremzedelerin Antalya, Mersin ve Alanya'daki otellerde konaklayabileceğini belirten Erdoğan, "Hedefimiz inşallah bir yıl içerisinde aynen diğer felaketleri yaşadığımız illerde nasıl hemen Toplu Konut İdaresi olarak bu operasyonları yaptıysak, gerçekleştirdiysek aynı şekilde Kahramanmaraş ve diğer 9 ilimizde de bunları gerçekleştireceğiz. Hasar tespitleriyle her ailemize 10'ar bin lira ulaştıracağız." demişti. Depremzedeler ise Başkan Erdoğan teşekkürlerini "Başkanım Allah devletimizden razı olsun, sana inanıyoruz Başkanım" ifadeleriyle duyurmuştu.