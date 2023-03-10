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    • Haberler
    • 11.03.2023 00:10
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    • 11.03.2023 00:14
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    FETÖ inkarıyla rezil olan Ahmet Davutoğlu'ndan CHP yandaşı Halk TV'de "Başkan Erdoğan deprem bölgesine geç gitti" yalanı

    6'lı koalisyonun adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin fonladığı televizyonlarda iftiralarla hükümete saldırmaya başlayan masanın üyelerinden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Davutoğlu, fondaş Halk TV'de asrın çifte felaketinin yaşandığı bölgeye Başkan Erdoğan'ın beşinci günde gittiği yalanını söyledi. Ancak bilindiği gibi Erdoğan ilk günden itibaren koordinasyonu sağlarken deprem bölgesine ikinci günde gitmişti. Davutoğlu daha önce de FETÖ sorusuna göz göre göre ısrarla yalan söyleyerek cevap vermişti.

    takvim.com.tr
    Davutoğlu’ndan Başkan Erdoğan yalanı!

    6'lı koalisyonun adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin fonladığı televizyonlarda iftiralarla hükümete saldırmaya başlayan masanın üyeleri asrın felaketi üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef almaya devam ediyor.

    DAVUTOĞLU'NDAN "BAŞKAN ERDOĞAN" YALANI! | VİDEO İZLE


    CANLI YAYINDA GÖZ GÖRE GÖRE YALAN
    Daha önce de birçok konuda yalan söylediği ortaya çıkan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP'nin fonladığı Halk TV'de göz göre göre yalan söyledi.

    Başkan Erdoğan'ın deprem bölgesine 5. günde gittiğini iddia eden Davutoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı kaç gün sonra gitti bölgeye beşinci ve altıncı gündü, dördüncü günün sonu veya beşinci gündü." diyerek canlı yayında yalan söyledi.



    Başkan Erdoğan depremin olduğu ilk andan itibaren talimatlarıyla krizi yönetmiş 24 saat sonra 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere yönelik koordinasyon çalışmalarına Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden devam etmişti. Erdoğan 2. gün ise Kahramanmaraş, Hatay ve Adana'da incelemelerde bulunmuştu. Bölgede bulunan depremzedelerin Antalya, Mersin ve Alanya'daki otellerde konaklayabileceğini belirten Erdoğan, "Hedefimiz inşallah bir yıl içerisinde aynen diğer felaketleri yaşadığımız illerde nasıl hemen Toplu Konut İdaresi olarak bu operasyonları yaptıysak, gerçekleştirdiysek aynı şekilde Kahramanmaraş ve diğer 9 ilimizde de bunları gerçekleştireceğiz. Hasar tespitleriyle her ailemize 10'ar bin lira ulaştıracağız." demişti. Depremzedeler ise Başkan Erdoğan teşekkürlerini "Başkanım Allah devletimizden razı olsun, sana inanıyoruz Başkanım" ifadeleriyle duyurmuştu.

        Geçtiğimiz aylarda bir Youtube yayınına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kendisine yöneltilen FETÖ sorusuna göz göre göre ısrarla yalan söyleyerek cevap vermişti. FETÖ elebaşı Gülen'i hiç övmediğini iddia eden Davutoğlu'nun, "Ben Gülen'i hiç övmedim." diyerek inatla inkar politikası izlemesi hayretle karşılandı.

        DAVUTOĞLU'NUN FETÖ YALANI | VİDEO İZLE

        Davutoğlu, FETÖ'ye hayatının hiçbir döneminde destek verecek ifadeler kullanmadığını da söyledi. Araya giren stüdyodaki vatandaş, "Sayın Davutoğlu, o zaman size Yotube'daki Türkçe Olimpiyatları videosundaki konuşmanızı izlemenizi tavsiye ediyorum." dedi.

        GÖZ GÖRE GÖRE YALAN!
        Davutoğlu, ilgili konuşmada sadece Türkçe öğreten öğretmenlere teşekkür ettiğini vurguladı.

        Stüdyodaki konuk, "Tekrar izlerseniz görürsünüz." dese de Ahmet Davutoğlu görüntülerdeki sabit konuşmalarını yalanlamayı sürdürerek, "Bak bakalım Fetullah Gülen'in adı var mı orada? Ben ne konuştuğumu bilirim." ifadelerini kullandı.

        NE SÖYLEMİŞTİ?
        Davutoğlu, Türkçe Olimpiyatlarında, "Bu faaliyetlere katkıda bulunan başta muhterem hocaefendi olmak üzere tüm öncülere selam olsun." ifadelerini kullanmıştı.

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