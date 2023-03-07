Dönüşü 72 saat sürdü! Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun ABD Büyükelçiliği'nin karşısındaki otelde yaptığı görüşmenin detaylarına TAKVİM ulaştı!





Masada 5 kişi kalan Millet İttifakı ise dünkü toplantıya odaklandı. Ancak 14'te olması gereken toplantı 1 saat ertelenince işler yine karıştı. Çünkü dün İmamoğlu ve Yavaş, ikna için Akşener'i makamında ziyaret etti. Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmalarını şart koştu. Bu önerinin diğer liderler tarafından değerlendirilmesi ve akabinde Akşener'in masaya dönmes i gündeme geldi. Her an bilgilerin yenilendiği, sürpriz gelişmelerin yaşandığı muhalefet kaosunda son açıklamayı, İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptı. Zorlu, Akşener'in liderlerle toplantıya katılmayacağını duyurdu. Ancak ne olduysa bu kez Akşener ile Kılıçdaroğlu, "pazarlık görüşmeleri" için buluşma kararı aldı.