6'lı koalisyonda '7 Kocalı Hürmüz' krizi! CHP fondaşı Halk TV'de İsmail Saymaz itiraf etti: "Bu sistem krizlere gebe!"

BAKANLIKTA KRİZ YAŞANIR

"Bakanların atanma ve görevden alınmaları, mensup oldukları siyasi partinin genel başkanıyla uzlaşı içinde Cumhurbaşkanı tarafından yapılacaktır." maddesinin de kriz çıkaracağına dikkat çeken Saymaz, "Cumhurbaşkanı bir bakan ile ilgili tasarrufta bulunacaksa o bakanın bağlı olduğu partinin başkanına sormalı. Şimdi bu olmaz. Bir bakan ile ilgili iki başlılık yaratır. Bakan kimi tanıyacak. Bakan parti başkanını mı tanıyacak cumhurbaşkanı mı tanıyacak." ifadelerini kullandı.