HDP'den 6'lı koalisyona geri dönen Meral Akşener'e füze: "Ciddiye almıyoruz işine baksın biz zaten masadayız"

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "O masada defalarca iddia edildiği gibi, o masada HDP yok. Bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil" şeklindeki açıklamalarına cevap verdi.
BİZ ZATEN MASADAYIZ
Terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'ın "HDP masada yoksa oy yok" çıkışının ardından HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç da, "Biz zaten masadayız" imasında bulundu. Oluç, "Altına imza attıkları kağıtlara bakarsanız, bizim söylediklerimizin önemli bir kısmına kendilerinin geldiklerini görürsünüz." dedi.
OLUÇ'TAN "HDP'NİN OLMADIĞI BİR DENKLEMDE DEMOKRASİNİN YOLU AÇILAMAZ" İDDİASI
Meral Akşener'in "pazarlık" açıklamalarını değerlendiren HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Biz bakanlık koltuğu pazarlığı, bu gibi şeylerle uğraşan bir parti değiliz. Bugüne kadar böyle bir pazarlığımız olmadı, yarın da böyle bir pazarlık yapmayız" iddiasında bulundu.