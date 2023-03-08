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    • Haberler
    • 08.03.2023 18:31
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    • 08.03.2023 18:35
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    HDP'den 6'lı koalisyona geri dönen Meral Akşener'e füze: "Ciddiye almıyoruz işine baksın biz zaten masadayız"

    Zehir zemberek sözlerle masadan ayrıldıktan sonra İmamoğlu ve Yavaş şartıyla 6'lı koalisyona geri dönen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "CHP görüşebilir ama HDP masaya getirilemez" dedi. Terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'ın "HDP masada yoksa oy yok" çıkışının ardından HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç'un, "Biz zaten masadayız” iması yaptığı açıklama Akşener'in siyasi olarak nasıl bir çıkmaza düştüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Akşener'in açıklamalarını ciddiye almadıklarını belirten Oluç, "Herkes kendi işine baksın, biz pazarlık yapmayız." ifadelerini kullandı. Oluç'un sözleri siyaset kulislerinde "Akşener "sıtma" diyerek ayrıldı ama hangisi sıtma hangisi ölüm?" şeklinde yorumlandı.

    takvim.com.tr
    HDP’den Akşener’e füze!

    HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "O masada defalarca iddia edildiği gibi, o masada HDP yok. Bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil" şeklindeki açıklamalarına cevap verdi.

    HDP'DEN AKŞENER'E FÜZE! VİDEO İZLE

    BİZ ZATEN MASADAYIZ
    Terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'ın "HDP masada yoksa oy yok" çıkışının ardından HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç da, "Biz zaten masadayız" imasında bulundu. Oluç, "Altına imza attıkları kağıtlara bakarsanız, bizim söylediklerimizin önemli bir kısmına kendilerinin geldiklerini görürsünüz." dedi.



    OLUÇ'TAN "HDP'NİN OLMADIĞI BİR DENKLEMDE DEMOKRASİNİN YOLU AÇILAMAZ" İDDİASI
    Meral Akşener'in "pazarlık" açıklamalarını değerlendiren HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Biz bakanlık koltuğu pazarlığı, bu gibi şeylerle uğraşan bir parti değiliz. Bugüne kadar böyle bir pazarlığımız olmadı, yarın da böyle bir pazarlık yapmayız" iddiasında bulundu.



        Saruhan Oluç'un açıklamaları şu şekilde:
        "Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı adayıyla ilgili olarak; bir görüşme, bir diyalog, 27 Eylül 2021'de açıkladığımız Tutum Belgesi'nin içeriğine dair bir görüşmenin, bir değerlendirmenin önemli olduğunu hep söyledik.


        "AKŞENER İŞİNE BAKSIN"

        "Dün Meral Akşener'in o konuda söylediklerini televizyonlarda ben de izledim. Çok ciddiye aldığımız sözler değil. Herkes kendi işine baksın, biz pazarlık yapmayız, biz politika ve mücadeleyle ilgileniyoruz, ilkelerle ilgili konuşuyoruz. 2021 yılının Eylül ayının sonundan itibaren bu politikamızı ortaya koyduk. O gün ne söylediysek, bugün de aynı noktada duruyoruz. Bu politikaların tartışılması gerektiğini söylüyoruz. Millet İttifakı'nın bileşenlerinin altına imza attıkları kağıtlara bakarsanız, bizim söylediklerimizin önemli bir kısmına kendilerinin geldiklerini görürsünüz. Dolayısıyla biz politika ve ilkelerle ilgileniyoruz."

        6'LI KOALİSYONUN TEKLİFİ HDP İLE ÖRTÜŞÜYOR
        Altılı koalisyon ittifakının 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi'yle, HDP'nin 11 Maddelik, 'Demokrasi Tutum Belgesi'nin birçok maddesinin benzerlik taşıması dikkat çekmişti.

        Altılı koalisyonun çalışması ile HDP'nin tutum belgesinin; parlamenter sisteme dönüş, kayyum atamaları ve KHK'lar gibi konularında örtüştüğü tespit edilmişti.

        ALTILI KOALİSYONUN PARLAMENTER SİSTEM ÖNERİSİ
        "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle yaratılan tek başlı yürütme modeline son verilerek yürütme organının Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulundan oluşması sağlanacaktır. Devletin başı sıfatıyla temsili görev ve yetkilere sahip Cumhurbaşkanının; tek başına yapabileceği işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanın karşı-imzasına tâbi kılınacaktır."

        HDP'NİN PARLAMENTER SİSTEM ÖNERİSİ
        "Türkiye'nin temel ihtiyacının katılım, müzakere ve demokratik uzlaşı esasına dayalı, evrensel temel hak ve özgürlüklerin en geniş şekilde sağlandığı güçlü demokrasi olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede geniş yetkilere sahip çoğulcu bir parlamentonun bulunduğu, kuvvetler ayrılığının tam anlamıyla işlediği, denge ve denetleme mekanizmalarının gerçekten etkili olduğu bir demokratik parlamenter sistem öngörüyoruz."

        ALTILI KOALİSYONUN KAYYUM ATAMALARINA BAKIŞI
        "Danıştay'ın geçici bir tedbir olarak bir ay süreyle görevden uzaklaştırma kararı verebileceği; her ay kararını gözden geçireceği ve bu geçici tedbirin en fazla altı ay devam edeceği hükme bağlanmıştır. Böylece İçişleri Bakanı, mahallî idarelere kayyum atamak suretiyle yerel seçimlere ilişkin seçme ve seçilme haklarını ortadan kaldıramayacaktır."

            HDP'NİN KAYYUM ATAMALARINA BAKIŞI
            "Belediyelerden üniversitelere ve sivil toplum kuruluşlarına kadar uzanan, seçme-seçilme hakkını yok sayan, halk iradesine ve seçim adaletine ipotek koyan ve bir yönetim biçimi haline gelen kayyımlar rejimi anlayışına son verecek yasal düzenlemeler, bu rejimin yarattığı tahribatların giderilmesi ve kayyım mağdurlarının tüm haklarının iadesi için acildir.."

            OHAL VE KHK DETAYI
            Oluç, 6'lı koalisyonun OHAL ve KHK'ya son vereceğini,"Olağan Üstü Hal Kanun Hükmünde Kararname çıkartılması yetkisine son verilmiştir." şu sözleriyle açıkladı. HDP de, "Kararnamelerle yaratılan hak gasplarının giderilmesi ve her türlü ayrımcılığa son verilmesi gereklidir." açıklaması yapmıştı.




            HANGİSİ SITMA HANGİSİ ÖLÜM?
            Oluç'un sözleri siyaset kulislerinde "Akşener "sıtma" diyerek ayrıldı ama hangisi sıtma hangisi ölüm?" şeklinde yorumlandı. 3 Mart'ta Akşener'in 6'lı koalisyondan ayrılırken yaptığı açıklamayı getirdi. Koalisyonun 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi düzenlenen Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından açıklama yapan Akşener, "Geldiğimiz noktada İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, tıpkı yıllardır Türk milletine yapıldığı gibi ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır ve elbette buna boyun eğmeyecektir. Sağduyusunu azme çevirecek, kişisel ikbal hesapları için üretilmiş devşirme bir siyasetin 'hınk deyicisi' olmayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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            Haberler Haberler HDP'den 6'lı koalisyona geri dönen Meral Akşener'e füze: "Ciddiye almıyoruz işine baksın biz zaten masadayız"
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