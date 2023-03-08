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    • Haberler
    • 08.03.2023 19:50
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    • 08.03.2023 19:50
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    THY'nin Fransa seferleri ülkedeki grev nedeniyle iptal edildi

    Son dakika haberi! Türk Hava Yolları (THY), Fransa'daki grev nedeniyle 9-10 Mart'taki Paris, Lyon, Marsilya seferlerinin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Fransa’daki grev nedeniyle bazı seferler iptal edildi

    Türk Hava Yolları (THY), Fransa'daki grev nedeniyle 9-10 Mart'taki Paris, Lyon, Marsilya seferlerinin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.

    THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yarınki TK 7854 Sabiha Gökçen-Lyon, TK 1825 İstanbul-Paris, TK 7855 Lyon-Sabiha Gökçen, TK 1826 Paris-İstanbul, TK 1829 İstanbul-Paris, TK 1365 İstanbul-Marsilya, TK 1366 Marsilya-İstanbul seferleri ile 10 Mart'ta yapılması planlanan TK 1830 Paris-İstanbul, TK 1807 İstanbul-Lyon, TK 1808 Lyon-İstanbul, TK 1365 İstanbul-Marsilya ve TK 1366 Marsilya- İstanbul uçuşları iptal edildi.

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    Haberler Haberler THY'nin Fransa seferleri ülkedeki grev nedeniyle iptal edildi
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