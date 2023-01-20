'Başörtüsü' değişikliğine 'LGBT' itirazı: Muhalefetin sapkınlık oyunu

TBMM Anayasa Komisyonu, Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan ve milyonlarca kadını mağdur eden başörtüsü yasaklarının bir daha geri gelmesini önleyecek anayasa değişikliği için düğmeye bastı. 60 yıllık mağduriyete son veren anayasa değişikliğinin görüşmeleri başladı.

Muhalefet ise "örtülü" bir oyunla "evet" der gibi görünüp yine ipe un sermeye hazırlanıyor. Başörtüsü konusunda "varız" deyip aileyi koruyacak ve LGBT sapkınlığını durduracak olan düzenlemeye 'yok' çekmek üzerine bir oyun kurguladı.

TEK TEMEL ÇİZGİMİZ VAR

TBMM Anayasa Komisyonu tarihi değişikliği görüşmek üzere dün toplandı.

Teklif sahipleri adına konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Anayasa değişikliğini yaptığımızda Türkiye tarihinin 60 yıla sari en uzun, en ağır ihlali olan, en ağır izleri bırakan bir problemini tamamen ortadan kaldırma imkanını bulacağız. Tek temel çizgimiz var, bu masadan başörtüsüyle ilgili meseleyi kapatarak kalkalım" dedi.