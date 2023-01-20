'Başörtüsü' değişikliğine 'LGBT' itirazı: Muhalefetin sapkınlık oyunu

TBMM Anayasa Komisyonu, Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan ve milyonlarca kadını mağdur eden başörtüsü yasaklarının bir daha geri gelmesini önleyecek anayasa değişikliği için düğmeye bastı. 60 yıllık mağduriyete son veren anayasa değişikliğinin görüşmeleri başladı.
Muhalefet ise "örtülü" bir oyunla "evet" der gibi görünüp yine ipe un sermeye hazırlanıyor. Başörtüsü konusunda "varız" deyip aileyi koruyacak ve LGBT sapkınlığını durduracak olan düzenlemeye 'yok' çekmek üzerine bir oyun kurguladı.
TEK TEMEL ÇİZGİMİZ VAR
TBMM Anayasa Komisyonu tarihi değişikliği görüşmek üzere dün toplandı.
Teklif sahipleri adına konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Anayasa değişikliğini yaptığımızda Türkiye tarihinin 60 yıla sari en uzun, en ağır ihlali olan, en ağır izleri bırakan bir problemini tamamen ortadan kaldırma imkanını bulacağız. Tek temel çizgimiz var, bu masadan başörtüsüyle ilgili meseleyi kapatarak kalkalım" dedi.
LGBT İÇİN ÖNLEM
MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ise aile ilgili düzenlenenin sapkınlıkları önlemek için gündeme getirildiğini belirterek, "Batı Lut kavminin sapkınlığını modern sapkınlık olarak Türkiye'ye ihraç etmek istiyor" dedi.
GÜNAH ÇIKARDILAR
Sabah gazetesinin haberine göre; HDP, Anayasa Komisyonu toplantısına katılmadı. İki gündür üst üste toplantılar yapan CHP ve İYİ Parti'nin yönetici ve komisyon üyeleri ise toplantıya katıldı.
CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "Keşke 2008'de Anayasa Mahkemesi'ne gitmeseydik, bu tutumlar ne yazık ki size hak etmediğiniz 12 yıllık ilave iktidar verdi" diyerek günah çıkardı.