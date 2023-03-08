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Akşener, canlı yayında gizli ortaklık için onay verdi! "CHP, HDP ile görüşebilir bu net"

Akşener, canlı yayında gizli ortaklık için onay verdi! "CHP, HDP ile görüşebilir bu net"
08.03.2023 00:26 - Son Güncelleme: 08.03.2023 00:36

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Şovun diğer ayağı Halk TV'de

6'lı koalisyondan zehir zemberek açıklamalar yaptıktan ayrıldıktan sonra "İmamoğlu ve Yavaş" şartıyla geri dönen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, terörün siyasi ayağı HDP'nin masaya gizli ortak olmasına yeşil ışık yaktı. "Masaya gelmesin" dediği HDP'nin CHP ile görüşebileceğini belirten Akşener'e Cumhuriyet Halk Partisi'nin fonladığı medya ve yandaş isimler baskı yapmaya başladı. "Masada HDP yok" demesine rağmen HDP Eş Genel Başkan Mithat Sancar'a "Mithat Hoca" diyen Akşener, "CHP, HDP ile görüşebilir bu net." şeklinde konuştu.

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