Kılıçdaroğlu'nun 'Erbakan' ikiyüzlülüğüne tepki yağdı: Geçiniz sizi iyi tanıyoruz

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin "Erbakan Hoca"sı merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının üzerinden 12 yıl geçti.
KILIÇDAROĞLU'NDAN 'ERBAKAN'A ANMA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı vefatının 12. yılında andı. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Yaşamını vakfettiği Milli Görüş hareketinin lideri, eski başbakanlarımızdan değerli siyaset ve devlet insanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 12. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
CHP LİDERİ HER TUŞA BASIYOR! HAPİS YATMASI İÇİN AYM'YE BAŞVURDUĞU ERBAKAN'I RAHMETLE ANDI
Adaylık emelleri doğrultusunda tabiri caizse 'her tuşa basan' Kılıçdaroğlu, Erbakan'ın ev hapsinden normal hapse girmesi için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurmuş ve büyük bir skandala imza atmıştı.