Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.02.2023 02:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.02.2023 02:35
    ABONE OL

    Kılıçdaroğlu'nun 'Erbakan' ikiyüzlülüğüne tepki yağdı: Geçiniz sizi iyi tanıyoruz

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı vefatının 12. yılı sebebiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu paylaşımında,"Yaşamını vakfettiği Milli Görüş hareketinin lideri, eski Başbakanlarımızdan değerli siyaset ve devlet insanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı vefatının 12. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. Zamanında merhum Erbakan'ın ev hapsinden normal hapse girmesi için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurarak büyük bir skandala imza atan Kılıçdaroğlu'nun yüzsüzlüğüne sosyal medyadan tepki yağdı.

    Kılıçdaroğlu’nun Erbakan ikiyüzlülüğü

    Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin "Erbakan Hoca"sı merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının üzerinden 12 yıl geçti.



    KILIÇDAROĞLU'NDAN 'ERBAKAN'A ANMA
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı vefatının 12. yılında andı. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Yaşamını vakfettiği Milli Görüş hareketinin lideri, eski başbakanlarımızdan değerli siyaset ve devlet insanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefatının 12. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.



    CHP LİDERİ HER TUŞA BASIYOR! HAPİS YATMASI İÇİN AYM'YE BAŞVURDUĞU ERBAKAN'I RAHMETLE ANDI
    Adaylık emelleri doğrultusunda tabiri caizse 'her tuşa basan' Kılıçdaroğlu, Erbakan'ın ev hapsinden normal hapse girmesi için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurmuş ve büyük bir skandala imza atmıştı.



        KILIÇDAROĞLU'NUN ERBAKAN'I HAPSE ATTIRMAYA ÇALIŞTIĞI DAVA
        Kamuoyunda "kayıp trilyon davası" olarak bilinen Refah Partisinin mali hesaplarına ilişkin davada kendisine verilen hapis cezasından dolayı Erbakan, 30 Ocak 2004'te Saadet Partisi Genel Başkanlığı ve üyeliğinden ayrılmak zorunda kaldı.



        Erbakan'ın, sağlık sorunları sebebiyle başvurusundan dolayı cezanın infazı ertelendi.



        Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Erbakan'ın 2 yıl 4 aylık hapis cezasını, yeniden yargılama sonunda değiştirmedi ancak cezasını konutunda çekmesine karar verdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın "sürekli hastalık" nedeniyle aldığı ev hapsi cezası 19 Ağustos 2008'de kaldırıldı..

        KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ YAĞDI
        Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlülüğüne sosyal medyadan tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları;



            "28 Şubat'ta Erbakan Hocamızı boncuk boncuk terleten ve onu darbe ile Başbakanlıktan eden zihniyetin temsilcileri değil misiniz? Geçiniz. Sizi iyi tanıyoruz."



            "Bir oy insanı nerelere kadar düşüyor, hahaha acıyorum bu chplilere. Sabah erbakana sövüyorlar akşamına başkanları saygı ve rahmetle anıyor. Böyle böyle adam olacaksınız."



            "Yazıklar olsun yuhhhh, oy için yapma böyle şeyler. Gerçekten artık sinir bozucu oluyorsun."
                İzmir’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
                Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'nun 'Erbakan' ikiyüzlülüğüne tepki yağdı: Geçiniz sizi iyi tanıyoruz
                    SON DAKİKA