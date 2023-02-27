Ahmet Davutoğlu'ndan 6'lı koalisyonu sarsacak itiraf ve adaylık çıkışı: Masayı bir kişinin cumhurbaşkanı olması için kurmadık

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı ve HDP'nin dışarıdan destek verdiği koalisyon 2 Mart'ta 13. kez toplanacak ancak kavga ve kriz bitmek bilmiyor.
Henüz adayını belirleyemeyen koalisyonun iki büyük ortağı CHP ve İYİ Parti arasındaki kavga devam ederken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan bomba bir çıkış geldi.
Daha önce "Seçilecek cumhurbaşkanı eğer bizi dinlemezse kriz çıkar yeniden seçime gideriz" açıklamasını yapan Ahmet Davutoğlu bu kez "Altılı Masa'yı biz bir kişinin Cumhurbaşkanı olması için kurmadık." dedi.
"6'LI MASAYI BİR KİŞİNİN CUMHURBAŞKANI OLMASI İÇİN KURMADIK"
CHP'nin yayın organı Halk TV'ye katılan Ahmet Davutoğlu kaos ve kriz ittifakını şu sözlerle itiraf etti;
"Aynı konuda ısrarlıyım 6'lı masayı biz bir kişinin cumhurbaşkanı olması için kurmadık. Bir kişinin iradesiyle ülke yönetilsin diye kurmadık. Bu kişi kim olursa olsun ben de olsam böyle..."
Sözlerini, "6'lı masayı bir tek partinin dediği olacak diye kurmadık. Öyle olacaksa herkes kendisi girsin seçime…" ifadeleriyle sürdüren Davutoğlu partisinin oy oranını eleştiren CHP'ye yakın isimlere de "6'lı masa kurulmuşsa her birimize ihtiyaç olduğu için kuruldu. Seçime girmeden kimsenin oy oranı bilinmez. " şeklinde yanıt verdi.
"TÜRKİYE'Yİ HEYETLE YÖNETECEĞİZ"
Davutoğlu vaadettikleri sistemsizliği şu sözlerle bir kez daha itiraf etti;
"Türkiye'nin yeniden inşasını üstlenecek heyet bakın heyet diyorum ve bunda da çekinmiyorum. Bu cumhurbaşkanına vesayet kurmak değil. Bu cumhurbaşkanına destek vermek…"
ADAYLIK ÇIKIŞI
Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayatmasına karşı Meral Akşener'in sert tepkilerle karşı çıkarak Ekrem İmamoğlu'nun öne sürdüğü 'adaylık' meselesine ilişkin de konuşan Ahmet Davutoğlu flaş bir çıkış yaptı.