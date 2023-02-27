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    • 27.02.2023 11:03
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    Ahmet Davutoğlu'ndan 6'lı koalisyonu sarsacak itiraf ve adaylık çıkışı: Masayı bir kişinin cumhurbaşkanı olması için kurmadık

    Henüz adayını belirleyemeyen 6'lı koalisyonda krizler bitmek bilmiyor! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki 'adaylık' savaşına Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da daldı. Daha önce "Seçilecek cumhurbaşkanı eğer bizi dinlemezse kriz çıkar yeniden seçime gideriz" açıklamasını yapan Ahmet Davutoğlu bu kez "Altılı Masa’yı biz bir kişinin Cumhurbaşkanı olması için kurmadık." dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı olası iktidarlarında ülkeyi heyet olarak yönetmeyi düşündüklerini de söyledi.

    takvim.com.tr
    Davutoğlu’ndan masayı karıştıracak çıkış

    Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı ve HDP'nin dışarıdan destek verdiği koalisyon 2 Mart'ta 13. kez toplanacak ancak kavga ve kriz bitmek bilmiyor.

    Henüz adayını belirleyemeyen koalisyonun iki büyük ortağı CHP ve İYİ Parti arasındaki kavga devam ederken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan bomba bir çıkış geldi.

    Daha önce "Seçilecek cumhurbaşkanı eğer bizi dinlemezse kriz çıkar yeniden seçime gideriz" açıklamasını yapan Ahmet Davutoğlu bu kez "Altılı Masa'yı biz bir kişinin Cumhurbaşkanı olması için kurmadık." dedi.

    "6'LI MASAYI BİR KİŞİNİN CUMHURBAŞKANI OLMASI İÇİN KURMADIK"
    CHP'nin yayın organı Halk TV'ye katılan Ahmet Davutoğlu kaos ve kriz ittifakını şu sözlerle itiraf etti;

    "Aynı konuda ısrarlıyım 6'lı masayı biz bir kişinin cumhurbaşkanı olması için kurmadık. Bir kişinin iradesiyle ülke yönetilsin diye kurmadık. Bu kişi kim olursa olsun ben de olsam böyle..."

    Sözlerini, "6'lı masayı bir tek partinin dediği olacak diye kurmadık. Öyle olacaksa herkes kendisi girsin seçime…" ifadeleriyle sürdüren Davutoğlu partisinin oy oranını eleştiren CHP'ye yakın isimlere de "6'lı masa kurulmuşsa her birimize ihtiyaç olduğu için kuruldu. Seçime girmeden kimsenin oy oranı bilinmez. " şeklinde yanıt verdi.

    "TÜRKİYE'Yİ HEYETLE YÖNETECEĞİZ"
    Davutoğlu vaadettikleri sistemsizliği şu sözlerle bir kez daha itiraf etti;

    "Türkiye'nin yeniden inşasını üstlenecek heyet bakın heyet diyorum ve bunda da çekinmiyorum. Bu cumhurbaşkanına vesayet kurmak değil. Bu cumhurbaşkanına destek vermek…"

    ADAYLIK ÇIKIŞI
    Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayatmasına karşı Meral Akşener'in sert tepkilerle karşı çıkarak Ekrem İmamoğlu'nun öne sürdüğü 'adaylık' meselesine ilişkin de konuşan Ahmet Davutoğlu flaş bir çıkış yaptı.

        "DOĞRU OLAN MASADAN BİRİNİN ADAY OLMASI"
        Davutoğlu, "Doğru olan bütün süreci birlikte yaşadığımız 6 liderden birinin aday olması." dedi.

        AKŞENER'E GÖNDERME
        "Herhangi bir siyasi liderin yıpratılmasına izin vermeyeceğiz diye de karar aldık ben bu karara hep sadık kaldım." ifadeleriyle Akşener'e gönderme yapan Davutoğlu, "Güzel olan bütün süreci birlikte yaşadığımız 6 liderden birinin aday olması" dedi.

        Ahmet Davutoğlu'nun bu ifadeleri "Kendisi de adaylığı düşünüyor" şeklinde yorumlandı.

        AHMET DAVUTOĞLU 6'LI MASANIN KRİZ VAADETTİĞİNİ İTİRAF ETMİŞTİ
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 5 Ocak'ta yapılan 6'lı koalisyon toplantısının ardından 6 Ocak'ta yine CHP'nin yayın organı Halk TV'ye katılmış ve kaos itirafı yapmıştı.

        Davutoğlu, Halk TV sunucu İsmail Küçükkaya'nın 6 Ocak'ta sorduğu "Altı liderden birisi cumhurbaşkanı adayı olursa beş lider başkan yardımcısı olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi;

        "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar süreçler içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. İster içeriden ister dışarıdan olsun genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak. "

        "CUMHURBAŞKANI ATAMA YAPMAK İSTERSE BİZ MÜDAHALE EDECEĞİZ"
        Davutoğlu şu cümlelerle seçilecek adayın bir kukla olacağını da itiraf etti;

        "Diyelim süreç başladı bir konu ile karşılaştık. Cumhurbaşkanının farklı bir düşüncesi var bizim farklı bir düşüncemiz var. Cumhurbaşkanı diyecek ki 'Ben kararımı uygulayacağım' Biz çıkarıp diyeceğiz ki; Bak usulü koymuşuz karar şöyle alınacak. Cumhurbaşkanı önemli bir kuruma atama yapacak diyeceğiz ki 'yok' kim nedir bu önemli kurum? Ortak atama yapılacak hepimizin imzası olacak. Baştan konuşmuştuk Cumhurbaşkanı olarak senin yetkin olabilir ama bizim kuralımız bu"

        6'lı masanın yandaşı isimler bile Ahmet Davutoğlu'na ateş püskürdü.

        Şirin Payzın'dan Mine Kırıkkanat'a, Nevşin Mengü'den İsmail Saymaz'a kadar muhalif isimler Davutmeoğlu'nu yerden yere vurdu.

        DAVUTOĞLU İKİNCİ BOMBAYI PATLATTI: KRİZ ÇIKAR SEÇİME GİDERİZ
        Davutoğlu eleştirilirken bir bomba daha patladı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu masanın aslında bir çıkmaz ve kriz ittifakı olduğunu tekrar açık etti.

        Davutoğlu, "6'lı masanın seçeceği aday sözünüzü dinlemiyorum derse ne olur?" sorusuna verdiği yanıtla adeta masadaki diğer partileri ve cumhurbaşkanı olacak ismi tehdit etti.

        Davutoğlu Habertürk'te yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı masanın mutabakatına uymazsa kriz çıkar ve o cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder. Ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" ifadelerini kullandı.

        KEMAL KILIÇDAROĞLU KRİZ VAADİNİ ONAYLAMIŞTI: DAVUTOĞLU DOĞRU DİYOR KRİZ ÇIKAR
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün yaptığı açıklama ile 6'lı masanın krizden başka birşey sunmadığını doğrulamıştı.

            Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nun "Kriz çıkar seçime gideriz" sözlerini onaylayıp, "E doğru, yanlış mı? Kriz çıkar." dedi.

            Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

            "Sayın Davutoğlu'na soruyorlar, 'Efendim birisi dese ki sizin oyunuz kaç? Dolayısıyla siz konuşmayın, size hak verilmesin' derlerse 'O zaman kriz çıkar' diyor. Doğru. Yanlış mı? Siz kalkıp da bir genel başkana diyebilir misiniz 'Senin oyun kaç arkadaş sen neden bu kadar konuşuyorsun?"

            DAVUTOĞLU'NU ELEŞTİRENLERE TEPKİ GÖSTERDİ: TEZGAH KURULUYOR
            Kılıçdaroğlu Davutoğlu'na verilen tepkileri eleştirerek, "Masayı dağıtmak için bir tezgah kuruluyor, biz bunların tamamının farkındayız." dedi.

            KİM DAVUTOĞLU'NU NASIL ELEŞTİRMİŞTİ
            Peki Ahmet Davutoğlu'na kimler yüklenmişti?

            İşte o isimler ve tepkileri....

            ŞİRİN PAYZIN: YÜZDE 1 OYU VAR BU NE ÖZGÜVEN
            CHP'nin yayın organı Halk TV'de Ahmet Davutoğlu yerden yere vuruldu.

            Şirin Payzın, "Bilmiyorum Ahmet Davutoğlu'na bu özgüven nereden geldi. Yüzde 1'lik bir partinin Genel Başkanı gibi konuşmalı... Sayın Davutoğlu hala kendisini Başbakan olarak görerek konuşuyor. Şunu hatırlatmak lazım ki Davutoğlu başbakan olarak bir seçim kazanmadı. Cumhurbaşkanı tarafından atandı. Seçime girip nasıl bir sonuç alacağını bilmiyoruz." dedi.

            Şirin Payzın, Davutoğlu'nun sürekli açıklama yapmasının bir sorun olduğunu söyledi.

            ÖZER SENCAR: DAHA AYIP ŞEYLER SÖYLEYECEĞİM
            CHP'yi gazlayan anketçi Özer Sencar da duruma tepki gösterdi.

            Fondaş Medyascope'ta Ruşen Çakır ile programa katılan Sencar, "Ahmet Davutoğlu'nun istediği şey siyaseten mümkün olmayan bir şey. Daha başka bir kelimeyle söyleyeceğim de ayıp olacak. Birisi başkan olacak, onun aldığı kararlarda benim de imzam olacak. Bu oligarşi değil, bu devlet anarşisidir. 3 gün bile yönetemezler bu ülkeyi..." ifadelerini kullandı.

                CÜCELİĞİ DEV AYNASINDA SEYRETMEK
                Davutoğlu'nun sözlerine sosyal medyadan tepki gösteren CHP yandaşı Mine Kırıkkanat, "Kendini bilmemek ve cüceliği dev aynasında seyretmek diye buna denir" diyerek adeta dalga geçti.

                BARIŞ YARKADAŞ: YORUYOR
                CHP'li Barış Yarkadaş da Davtuoğlu'na tepki gösterdi.

                Yarkadaş, "Ahmet Davutoğlu Altılı Masa'yı yoruyor." dedi.

                UZUN TOPLANTILARIN SEBEBİ SENSİN
                6'lı masadaki uzun toplantıların sebebinin Davutoğlu olduğunu belirten CHP'li Barış Yarkadaş da, "Her konu hakkında uzun uzun konuşmayı seven Hoca, bu yetmiyormuş gibi her toplantı sonrası ve her hafta başı liderlere ortalama 80 sayfalık "değerlendirme raporu" yolluyor." ifadelerini kullandı.

                İşte Yarkadaş'ın o yazısı:

                RAPORLAR… RAPORLAR… RAPORLAR…

                "Davutoğlu'nu yakından tanıyanlar, Altılı Masa toplantılarının saatlerce sürmesinin sebebinin Hoca'dan kaynaklandığını da biliyor.

                Her konu hakkında uzun uzun konuşmayı seven Hoca, bu yetmiyormuş gibi her toplantı sonrası ve her hafta başı liderlere ortalama 80 sayfalık "değerlendirme raporu" yolluyor.

                Raporun altına ise sadece "Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'' yazıyor. Parti titrini kullanmıyor.

                Sözün özü;

                Altılı Masa'nın yüzde 0,3'lük oy oranına sahip Gelecek Partisi'nin lideri, kendisini usta bir manevrayla "Altın Hisse" sahibi haline getiriyor ve masayı istediği şekle sokuyor.

                Ancak olan ise bu sorumsuz tavırlar yüzünden masadan bir çare bekleyen milyonlarca kişinin umutlarına oluyor. "

                İSMAİL SAYMAZ VE NEVŞİN MENGÜ DE ÇILDIRMIŞTI
                CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz da Twitter paylaşımdalarında sistemin aksaklıklarına dikkat çekerek Takvim.com.tr'nin attığı manşetteki "Yedi Kocalı Hürmüz" ifadelerini kullanmış ve Davutoğlu'na tepki göstermişti.

                İsmail Saymaz şunları yazdı;

                "Altılı Masa kendisine düşük profilli bir Cumhurbaşkanı arıyor. En az yüzde 50 artı 1 oy alan Cumhurbaşkanı hangi demokratik kritere göre yüzde 1'lik liderle eşit sayılacak? Bu dünyada örneği bulunmayan çok-başkanlı sistemdir. Yedi Kocalı Hürmüz hükümetidir.

                Altılı Masa, Anayasa'nın vermediği bir yetkiyi neye göre ihdas edecek? Bir koalisyon protokolü Anayasa'nın üzerinde mi tutulacak? Türkiye'nin acilen karara bağlanması gereken sorunları Altılı Masa'nın oylamasını ve uzlaşmasını mı bekleyecek? Bu, ülkeyi yönetim krizine sokmaktır."

                NEVŞİN MENGÜ'DEN ATEPKİ: "DEMOKRASİYE AYKIRI"
                Davutoğlu'nu CHP yandaşı Nevşin Mengü tarafından da sert ifadelerle eleştirildi.

                Nevşin Mengü'den 6'lı masaya 'Kukla aday' tepkisi

                Geçmişte Temel Karamollaoğlu'nun da benzer açıklama yaptığını bu nedenle bu konunun masada konuşulduğunu dile getiren Mengü, "Yüzde 1 alan bir siyasi partinin genel başkanı nasıl yüzde 51 ile seçilmiş başkanın iradesinin önünde mi olacak? Demokrasiye aykırı, başka bir sistem bulmaları lazım" diye konuştu.

                    "ALTILI MASA KAFA KARIŞIKLIĞI YARATIYOR"
                    Mengü'nün konuya ilişkin açıklamaları şöyle: "Bu başkanlar, her konuda son sözü söyleyecek. Bir tane cumhurbaşkanı olacak ama kendi kararını alamayacak, İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönme işine Saadet Partisi nasıl imza atacak mesela? Havada mı kalacak? Bunlar başka bir vesayeti doğurur. Başkan yardımcısı mı olacaklar, olacaklarsa milletvekili olmayacaklar mı, seçilmemiş isimler mi olacak? Eşgüdüm Konseyi diye dile getirmişlerdi, sonra böyle bir şey yok dendi. Davutoğlu'nun söylediği de benzer bir şey. Konuşuluyor ki gündeme geliyor, kamuoyuna söylenmiyor herhalde. 6 tane genel başkan karar verecek diyor. Nasıl bir formülle yürüyecekler bilmiyorum ama bu bir karışıklık yaratıyor.

                    "YÜZDE 1 OY ALAN NASIL YÜZDE 51 İLE SEÇİLEN CUMHURBAŞKANININ ÖNÜNDE OLUR"
                    Yüzde 1 oyla şunu bunu yapamazsın diyecekleroy oranları farklı, yüzde 51 ile seçilmiş başkanın iradesinin önünde mi olacaklar? Bu biraz demokrasiye de aykırı. Başka bir sistem bulmaları lazım"

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