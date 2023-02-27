Ahmet Davutoğlu'ndan 6'lı koalisyonu sarsacak itiraf ve adaylık çıkışı: Masayı bir kişinin cumhurbaşkanı olması için kurmadık

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı ve HDP'nin dışarıdan destek verdiği koalisyon 2 Mart'ta 13. kez toplanacak ancak kavga ve kriz bitmek bilmiyor.

Henüz adayını belirleyemeyen koalisyonun iki büyük ortağı CHP ve İYİ Parti arasındaki kavga devam ederken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan bomba bir çıkış geldi.

Daha önce "Seçilecek cumhurbaşkanı eğer bizi dinlemezse kriz çıkar yeniden seçime gideriz" açıklamasını yapan Ahmet Davutoğlu bu kez "Altılı Masa'yı biz bir kişinin Cumhurbaşkanı olması için kurmadık." dedi.

"6'LI MASAYI BİR KİŞİNİN CUMHURBAŞKANI OLMASI İÇİN KURMADIK"

CHP'nin yayın organı Halk TV'ye katılan Ahmet Davutoğlu kaos ve kriz ittifakını şu sözlerle itiraf etti;

"Aynı konuda ısrarlıyım 6'lı masayı biz bir kişinin cumhurbaşkanı olması için kurmadık. Bir kişinin iradesiyle ülke yönetilsin diye kurmadık. Bu kişi kim olursa olsun ben de olsam böyle..."