Kılıçdaroğlu siyasi yağmacılık yaptı CHP'li belediye altta kalmadı! Nilüfer'de deprem fırsatçılığı: 5400 TL ver evrakı al

Nilüfer'de kayıtlara geçen bu skandal tüm tepkileri üzerine topladı.







BOŞ KONUŞMAYI BIRAK FIRSATÇI BELEDİYELERİNE BAK KILIÇDAROĞLU

Konuya ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan da bir açıklama geldi. Kendisine iletilen bir mesajı paylaşan Varank, "Boş boş konuşacağına şu utanmaz fırsatçı belediyelerine iki çift laf et Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullandı.



Öte yandan bu olay, depremi fırsata çevirip siyasi yağmacılık örneği sergileyen CHP'li Turgay Erdem yönetimindeki Nilüfer Belediyesi'nin ilk skandal değil...



AĞAÇLARA KIYDIRDI, İMARA KAPALI ALANA VİLLA YAPTIRDI

Erdem, kendisine villa yaptırabilmek için bölgede bulunan onlarca ağaca kıymış, villası için inşaat yaptığı alanın imara da kapalı olduğu ortaya çıkmıştı.