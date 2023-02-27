Kılıçdaroğlu siyasi yağmacılık yaptı CHP'li belediye altta kalmadı! Nilüfer'de deprem fırsatçılığı: 5400 TL ver evrakı al

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 44 binden fazla canımız yaşamını yitirdi.
Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken Hatay 20 Şubat'ta 6,4 ve 5,8'lik depremlerle tekrar sallandı. Bugün de Malatya'daki 5,6'lık depremde yıkılan binalar olduğu gözlemlendi.
ENKAZ ÜZERİNDEN SİYASET DEVŞİREN KİRLİ ODAKLAR
Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken enkaz üzerinden rant devşiren kirli odaklar sahneye çıktı.
6'lı masanın başını çeken CHP ve İYİ Parti birbiri ardına provokasyonlarını sıraladı, yandaşı medya manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılarla yürütülen çalışmaları lekeledi.
CHP'Lİ BELEDİYE AFETİ FIRSATA ÇEVİRDİ: 5400 TL VER EVRAĞI AL
Bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP'li Turgay Erdem yönetimindeki Nilüfer Belediyesi afet ortamını fırsata çevirmek için kollarını sıvadı. CHP'li belediye, deprem sonrası binalarının dayanıklılığını öğrenmek adına 'yapım evrakı' isteyen vatandaşlardan 5400 TL talep etti.