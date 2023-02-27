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    • Güncel
    • 27.02.2023 22:42
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    • 27.02.2023 22:57
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    Kılıçdaroğlu siyasi yağmacılık yaptı CHP'li belediye altta kalmadı! Nilüfer'de deprem fırsatçılığı: 5400 TL ver evrakı al

    Asrın felaketi sonrası Türkiye yaralarını sararken enkaz üzerinde miting yapıp siyasi yağmacılığa soyunan muhalefetin skandallarının ardı arkası kesilmedi. CHP'li Turgay Erdem yönetimindeki Nilüfer Belediyesi afet ortamını fırsata çevirmek için kollarını sıvadı. CHP'li belediye, deprem sonrası binalarının dayanıklılığını öğrenmek adına 'yapım evrakı' isteyen vatandaşlardan 5400 TL talep etti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’li belediyeden deprem fırsatçılığı

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu, 44 binden fazla canımız yaşamını yitirdi.

    Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken Hatay 20 Şubat'ta 6,4 ve 5,8'lik depremlerle tekrar sallandı. Bugün de Malatya'daki 5,6'lık depremde yıkılan binalar olduğu gözlemlendi.



    ENKAZ ÜZERİNDEN SİYASET DEVŞİREN KİRLİ ODAKLAR
    Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken enkaz üzerinden rant devşiren kirli odaklar sahneye çıktı.

    6'lı masanın başını çeken CHP ve İYİ Parti birbiri ardına provokasyonlarını sıraladı, yandaşı medya manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılarla yürütülen çalışmaları lekeledi.




    CHP'Lİ BELEDİYE AFETİ FIRSATA ÇEVİRDİ: 5400 TL VER EVRAĞI AL
    Bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP'li Turgay Erdem yönetimindeki Nilüfer Belediyesi afet ortamını fırsata çevirmek için kollarını sıvadı. CHP'li belediye, deprem sonrası binalarının dayanıklılığını öğrenmek adına 'yapım evrakı' isteyen vatandaşlardan 5400 TL talep etti.

        Nilüfer'de kayıtlara geçen bu skandal tüm tepkileri üzerine topladı.



        BOŞ KONUŞMAYI BIRAK FIRSATÇI BELEDİYELERİNE BAK KILIÇDAROĞLU
        Konuya ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan da bir açıklama geldi. Kendisine iletilen bir mesajı paylaşan Varank, "Boş boş konuşacağına şu utanmaz fırsatçı belediyelerine iki çift laf et Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullandı.

        Öte yandan bu olay, depremi fırsata çevirip siyasi yağmacılık örneği sergileyen CHP'li Turgay Erdem yönetimindeki Nilüfer Belediyesi'nin ilk skandal değil...


        AĞAÇLARA KIYDIRDI, İMARA KAPALI ALANA VİLLA YAPTIRDI
        Erdem, kendisine villa yaptırabilmek için bölgede bulunan onlarca ağaca kıymış, villası için inşaat yaptığı alanın imara da kapalı olduğu ortaya çıkmıştı.


        LGBT MERKEZİ AÇTILAR!
        CHP'li Bursa Nilüfer Belediyesi, küresel sapkınlık projesi LGBT'ye de verdiği destekle biliniyor.

        Belediyenin sitesinden merkeze ilişkin yapılan açıklamada, "LGBTİ+ bireylere (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) hizmet vermesi yönü ile Türkiye'de bir belediye bünyesinde kurulan ilk dayanışma merkezi olma özelliğini taşımaktadır." ifadeleri yer aldı.
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        Asrın felaketi sonrası kirli ve sistematik yalanlar
        Haberler Güncel Kılıçdaroğlu siyasi yağmacılık yaptı CHP'li belediye altta kalmadı! Nilüfer'de deprem fırsatçılığı: 5400 TL ver evrakı al
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