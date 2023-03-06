Güneş Motel vakası! Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan otelde pazarlık

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin 1 yıldan uzun süredir etrafında toplanıp dağıldığı koalisyon masası Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.
MERAL AKŞENER ÖNCE MASAYI DAĞITTI
6'lı koalisyon 3 Mart'ta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı sert açıklamalar sonrası dağıldı.
Adaylık konusunda ortakları ile anlaşamadığını belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kıskaca alındığını ve kendisine aday dayatması yapıldığını belirterek masadan kalktı.
YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU İŞARET ETTİ
Masadaki ortaklarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önerisine karşı CHP'li Mansur Yavaş ve CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun isimlerini öneren Meral Akşener, bu önerisine destek bulamadığını söyleyip, iki CHP'li belediye başkanlarına adeta bir dayatmada bulundu.
İki isme adaylık çağrısı yapan Akşener, "Milletimiz sizleri göreve çağırıyor." ifadelerini kullanarak CHP'nin içini karıştırmayı da hedefledi.
Yaşanalar sonrası iki parti sosyal medya üzerinden birbirlerine hakaretler yağdırırken flaş gelişmeler yaşandı.
KILIÇDAROĞLU İLE BİAT POZU VERDİLER
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş önce sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu'na destek verirken daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 'biat' pozu vererek Akşener'in o çağrısını karşılıksız bıraktılar.
Karşılıklı atışmalar devam ederken bugün ise sinsi pazarlıklar yaşandı.
İKNAYA GELDİLER
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun izniyle Akşener'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Yavaş ve İmamoğlu, Akşener'e masaya geri dönün çağrısında bulunduklarını belirtti.
AKŞENER ŞART KOŞTU
Daha sonra açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması şartıyla masaya geri döneceğini ilettiğini söyledi.
Zorlu şu ifadeleri kullandı;
"Genel Başkanımız, milletimizin yine sesi doğrultusunda, milletimizi heyecanlandıracağını düşündüğümüz yeni bir kuşatıcı ve kapsayıcı, milletimizi yeniden heyecana sevk edecek bir öneriyi Millet İttifakı'na sunmuştur. 2018'de Millet İttifakı'nın işbirliğiyle büyük bir başarıya yakalamış sayın büyükşehir belediye başkanlarımız, Sayın Genel Başkanımızı ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında, her iki belediye başkanımıza seçilecek 13. Cumhurbaşkanın yetkili, icracı iki cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir. Bu önerilerini önümüzdeki dakikalar içerisinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da Sayın Genel Başkanımız aktaracaktır. Müzakere süreci bu şekilde, bu dakikalardan itibaren devam edecektir. Katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz."