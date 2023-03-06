Güneş Motel vakası! Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan otelde pazarlık

HANGİ PAZARLIKLAR YAPILDI?

Söz konusu toplantıya Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı iddia edildi. Akşener'in masaya döünüşü "Tükürdüğünü yaladı" olarak yorumlanırken otelde yapılan görüşmede hangi pazarlıkların yapıldığı merak konusu oldu.

GÜNEŞ MOTEL VAKASI AKILLARA GELDİ

Öte yandan otelde yapılan bu pazarlık Türk siyasetine 'Güneş Motel Vakası' olarak geçen o olayı hatırlattı.

Neydi o Güneş Motel Vakası gelin hatırlayalım...

5 Haziran 1977 yılında yapılan genel seçimden CHP galibiyetle çıkmıştı ancak, Meclis'te kazandığı 213 sandalye tek başına iktidar olmasına yetmiyordu. Bunun üzerine Adalet Partisi lideri Süleyman Demirel, Milli Selamet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin katılımıyla II. Milliyetçi Cephe hükümetini kurdu.

ECEVİT AP VEKİLLERLE GÖRÜŞTÜ

Fakat yerel seçimleri CHP kazanınca dengeler değişmeye başladı. Bu fırsattan yararlanmak isteyen CHP, AP'den istifa edenlerle temas kurmaya başladı.