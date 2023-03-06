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    • 06.03.2023 16:46
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    Güneş Motel vakası! Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan otelde pazarlık

    6'lı koalisyonun yaptığı pazarlıklar Türk siyasetine 'Güneş Motel vakası' olarak geçen o olayı hatırlattı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz hafta masadaki ortaklarının kendisine Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini dayattığını belirterek zehir zemberek sözlerle masayı dağıtmıştı. Yaşananlar sonrası hakaretler havada uçuşurken Meral Akşener'in aday olmalarını istediği CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bugün Akşener ile görüştü. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın bir otelde pazarlığa oturduğu öğrenildi. İşte detaylar ve Güneş Motel vakası...

    takvim.com.tr
    Güneş Motel vakası!

    CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin 1 yıldan uzun süredir etrafında toplanıp dağıldığı koalisyon masası Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

    MERAL AKŞENER ÖNCE MASAYI DAĞITTI
    6'lı koalisyon 3 Mart'ta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı sert açıklamalar sonrası dağıldı.

    Adaylık konusunda ortakları ile anlaşamadığını belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kıskaca alındığını ve kendisine aday dayatması yapıldığını belirterek masadan kalktı.

    YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU İŞARET ETTİ
    Masadaki ortaklarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önerisine karşı CHP'li Mansur Yavaş ve CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun isimlerini öneren Meral Akşener, bu önerisine destek bulamadığını söyleyip, iki CHP'li belediye başkanlarına adeta bir dayatmada bulundu.

    İki isme adaylık çağrısı yapan Akşener, "Milletimiz sizleri göreve çağırıyor." ifadelerini kullanarak CHP'nin içini karıştırmayı da hedefledi.

    Yaşanalar sonrası iki parti sosyal medya üzerinden birbirlerine hakaretler yağdırırken flaş gelişmeler yaşandı.

    KILIÇDAROĞLU İLE BİAT POZU VERDİLER
    Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş önce sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu'na destek verirken daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 'biat' pozu vererek Akşener'in o çağrısını karşılıksız bıraktılar.

    Karşılıklı atışmalar devam ederken bugün ise sinsi pazarlıklar yaşandı.

    İKNAYA GELDİLER
    Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun izniyle Akşener'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Yavaş ve İmamoğlu, Akşener'e masaya geri dönün çağrısında bulunduklarını belirtti.

    AKŞENER ŞART KOŞTU
    Daha sonra açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması şartıyla masaya geri döneceğini ilettiğini söyledi.

    Zorlu şu ifadeleri kullandı;

    "Genel Başkanımız, milletimizin yine sesi doğrultusunda, milletimizi heyecanlandıracağını düşündüğümüz yeni bir kuşatıcı ve kapsayıcı, milletimizi yeniden heyecana sevk edecek bir öneriyi Millet İttifakı'na sunmuştur. 2018'de Millet İttifakı'nın işbirliğiyle büyük bir başarıya yakalamış sayın büyükşehir belediye başkanlarımız, Sayın Genel Başkanımızı ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında, her iki belediye başkanımıza seçilecek 13. Cumhurbaşkanın yetkili, icracı iki cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir. Bu önerilerini önümüzdeki dakikalar içerisinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da Sayın Genel Başkanımız aktaracaktır. Müzakere süreci bu şekilde, bu dakikalardan itibaren devam edecektir. Katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz."

        OTELDE BULUŞTULAR
        Yaşananlar sonrası CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara'da JW Marriot Otel'de bir araya geldi.

        Kılıçdaroğlu ve Akşener'in görüşmesi, 15 dakika sürdü.

        GÖRÜŞME SONRASI AKŞENER MASAYA DÖNDÜ
        Görüşmeye ilişkin İYİ Parti Genel Merkezi'nde açıklama yapan Parti Sözcüsü Zorlu, Akşener'in milletin iradesi ve isteği doğrultusunda en başından bu yana verdiği mücadelenin gereği olarak bir öneri getirdiğini aktardı.

        Zorlu, şunları kaydetti:

        "İki değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın icracı, yetkili cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda, az önce Sayın Genel Başkanımızla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir görüşme gerçekleştirdiler.

        Şu an itibarıyla Genel Başkanımız birazdan Saadet Partisi'nde gerçekleşecek Millet İttifakı toplantısına katılma kararı almışlardır. Milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

        HANGİ PAZARLIKLAR YAPILDI?
        Söz konusu toplantıya Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı iddia edildi. Akşener'in masaya döünüşü "Tükürdüğünü yaladı" olarak yorumlanırken otelde yapılan görüşmede hangi pazarlıkların yapıldığı merak konusu oldu.

        GÜNEŞ MOTEL VAKASI AKILLARA GELDİ
        Öte yandan otelde yapılan bu pazarlık Türk siyasetine 'Güneş Motel Vakası' olarak geçen o olayı hatırlattı.

        Neydi o Güneş Motel Vakası gelin hatırlayalım...

        5 Haziran 1977 yılında yapılan genel seçimden CHP galibiyetle çıkmıştı ancak, Meclis'te kazandığı 213 sandalye tek başına iktidar olmasına yetmiyordu. Bunun üzerine Adalet Partisi lideri Süleyman Demirel, Milli Selamet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin katılımıyla II. Milliyetçi Cephe hükümetini kurdu.

        ECEVİT AP VEKİLLERLE GÖRÜŞTÜ
        Fakat yerel seçimleri CHP kazanınca dengeler değişmeye başladı. Bu fırsattan yararlanmak isteyen CHP, AP'den istifa edenlerle temas kurmaya başladı.

            GİZLİ GÖRÜŞMELER SIZDI
            Ecevit ile 12 eski AP'li arasındaki görüşmelerin ilki 22 Aralık tarihinde Darıca'ya bağlı Bayramoğlu'nda bir otelde gerçekleştirildi.

            Ancak görüşmelerin gizli tutulmasına rağmen basına sızması üzerine görüşmeler Florya'daki Güneş Moteller'de yapıldı.

            HÜKÜMET DÜŞTÜ
            Ecevit 11 bağımsız milletvekiline, kuracağı hükümete destek karşılığında bakanlık önerdi, 10'u kabul etti. CHP'nin gensorusu ile hükümet devrildi.

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            Haberler Güncel Güneş Motel vakası! Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan otelde pazarlık
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