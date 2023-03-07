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    • Haberler
    • 07.03.2023 21:25
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    • 07.03.2023 21:25
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    İstanbul Havalimanı dünyanın en iyileri arasına girdi

    Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) ve seyahat teknolojisi şirketi Amadeus tarafından yolcu deneyimine göre yapılan anket sonuçlarına göre, İGA İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi havalimanları arasında yer alarak genel kalite ödülüne layık görüldü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul Havalimanı dünyanın en iyileri arasına girdi

    ACI World tarafından düzenlenen "ASQ programı 2022 yılı yolcu memnuniyeti" anketlerine göre, İGA İstanbul Havalimanı "Dünyanın en keyifli ve en temiz" havalimanları arasında yer aldı. ACI World tarafından oluşturulan program çerçevesinde 2022 yılı içerisinde dünya çapında yapılan 465 bin ankette havalimanlarını kullanan yolculara check-in, gezinme kolaylığı, temizlik, alışveriş ve yemek gibi faktörler soruldu.

    DÜNYANIN EN KEYİFLİ VE EN TEMİZ HAVALİMANI
    Yılda 40 milyondan fazla yolcuya en iyi şekilde ev sahipliği yapan 10 havalimanı arasına Türkiye'den sadece İstanbul Havalimanı girdi. En özverili personele sahip havalimanları, en kolay havalimanı yolculuğu, en keyifli havalimanı ve en temiz havalimanı kategorilerinde, İstanbul Havalimanı, dünyanın en keyifli ve en temiz havalimanlarından biri seçildi.

    ACI World tarafından yolcu değerlendirmeleriyle belirlenen ödüller, 4-7 Eylül 2023'te Güney Kore'nin Incheon kentinde gerçekleşecek ACI Customer Experience Global Summit çerçevesinde düzenlenecek törende sahiplerine teslim edilecek.

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