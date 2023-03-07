İstanbul Havalimanı dünyanın en iyileri arasına girdi

DÜNYANIN EN KEYİFLİ VE EN TEMİZ HAVALİMANI

Yılda 40 milyondan fazla yolcuya en iyi şekilde ev sahipliği yapan 10 havalimanı arasına Türkiye'den sadece İstanbul Havalimanı girdi. En özverili personele sahip havalimanları, en kolay havalimanı yolculuğu, en keyifli havalimanı ve en temiz havalimanı kategorilerinde, İstanbul Havalimanı, dünyanın en keyifli ve en temiz havalimanlarından biri seçildi.