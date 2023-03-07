Meral Akşener'den aday açıklanırken ki 'asık surat' savunması!

6'lı koalisyondan yaptığı zehir zemberek açıklamalar sonrası ayrılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, koalisyona "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartıyla geri dönmüştü. Toplantı sonrası istediğini tam olarak alamadığı ise yüzüne yansımış ve gündem olmuştu. Katıldığı canlı yayında, toplantı sonrasındaki asık suratıyla ilgili akılalmaz bir savunmaya imza atan Akşener, "Kemal Bey'in yaptığı konuşmaya baktığınızda tuhaf bir ışık gelmiş." dedi. Işık yalanına depremi de alet eden Akşener, "Bir de deprem oldu, kahkaha atmaya çekiniyoruz" dedi ancak gündüz saatlerinde İyi Parti Genel Merkezi'ne geldiğinde etrafa gülücükler saçıyordu. Masadan kalkmasıyla ilgili milletle dalga geçen Akşener, "Herkes bana masadan kalktı diyor ama, masa kalktı" şeklinde ifadeler kullandı.