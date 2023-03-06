Meral Akşener'in suratına dikkat! Kemal Kılıçdaroğlu kararı yüzünü düşürdü! Yemeğe kalmadan terk etti... Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş...

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun büyük kavgalar sonrası adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Akşener'in geçtiğimiz hafta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından bugün bir daha toplandı.
Saadet Partisi Genel Merkezi önünde 6'lı koalisyon liderleri tarafından yapılan açıklamayla Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edildi.
TEMEL KARAMOLLAOĞLU KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI DUYURDU
Karamollaoğlu adaylığa ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu adayımızdır. Kendisine başarılar diliyorum. Selamünaleyküm" ifadelerini kullandı.
AKŞENER'İN YÜZ İFADESİ OLAY OLDU
Öte yandan konuşma sırasında Kılıçdaroğlu'na uzak konumda yer alan Akşener'in surat ifadesi dikkat çekti. Akşener'in asık suratı masaya dönmesine rağmen alınan karardan memnun olmadığını bir kez daha gösterdi.
YEMEĞE KALMADI
Öte yandan Akşener'in, adaylık ilanı sonrası liderlerin yemeğine katılmadığı öğrenildi. Hürriyet Yazarı Hande Fırat diğer 5 liderin birlikte yediğini Akşener'in sofraya oturmadığını belirtti.
METİNDE İMAMOĞLU- YAVAŞ GÖNDERMESİ: UYGUN GÖRDÜĞÜ ZAMAN...
Öte yandan 6'lı koalisyonun mutabakat metni de yayımlandı.
Yapılan açıklamada Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri yazılmadan "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır." denildi.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN DA SURAT YERLERDE
Akşener gibi İmamoğlu ve Yavaş'ın suratının asık olması dikkat çekti.
AKŞENER MASAYI DAĞITMIŞTI
3 Mart'ta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı sert açıklamalarla 6'lı koalisyonu dağıttı.
"DAYATMA VAR, NOTER MASASI-KUMAR MASASI" DEDİ KALKTI
Adaylık konusunda ortakları ile anlaşamadığını belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kıskaca alındığını ve kendisine aday dayatması yapıldığını belirterek 'Noter masası ve kumar masası" benzetmesi yaptığı masadan kalktı.