Meral Akşener'in suratına dikkat! Kemal Kılıçdaroğlu kararı yüzünü düşürdü! Yemeğe kalmadan terk etti... Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş...

Yapılan açıklamada Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri yazılmadan "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır." denildi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN DA SURAT YERLERDE

Akşener gibi İmamoğlu ve Yavaş'ın suratının asık olması dikkat çekti.

AKŞENER MASAYI DAĞITMIŞTI

3 Mart'ta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı sert açıklamalarla 6'lı koalisyonu dağıttı.

"DAYATMA VAR, NOTER MASASI-KUMAR MASASI" DEDİ KALKTI

Adaylık konusunda ortakları ile anlaşamadığını belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kıskaca alındığını ve kendisine aday dayatması yapıldığını belirterek 'Noter masası ve kumar masası" benzetmesi yaptığı masadan kalktı.