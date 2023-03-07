6'lı koalisyonda HDP çıkmazı! Meral Akşener gizli ortaklık için onay verdi Sancar'a "Mithat Hoca" dedi: "CHP görüşebilir"

Akşener'in asık suratı masaya dönmesine rağmen alınan karardan memnun olmadığını bir kez daha gösterirken liderlerle yemeğe oturmadan terk etmesi de krizin boyutunu gösterdi.

Bu yaşananların ardından 6'lı koalisyonun gölge ortağı HDP'den dikkat çeken bir açıklama geldi.



HDPKK'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEBRİK: DESTEKLEMEYE HAZIRIZ

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'nun adalığının ilan edilmesi ile birlikte tebrik ve destek açıklaması yaptı.

Sancar, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisini genel merkezimize bekliyoruz. Desteklemeye açığız. Aday çıkarmak yerine muhalefetin adayını destekleyebiliriz. Kılıçdaroğlu HDP ve ittifak güçlerimizle görüşmeli" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin yaptığı bu çıkışa 'Milliyetçi' İYİ Parti ses çıkarmasa da tabanından geleceği tepki biliniyor.

GİZLİ ORTAK HDP İTİRAFI

Sancar'ın açıklamaları sonrası gözler İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çevrilmişti. Katıldığı canlı yayında HDP ile gizli ittifakı onaylayan Akşener, "Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez." dedi.

Bu açıklamayla CHP'nin terörün siyasi ayağı HDP ile görüşmesine karşı olmadığını belirten Akşener, kirli pazarlığa da kapı aralamış oldu. Sosyal medyada, "Akşener'in HDP açıklaması temsili" olarak paylaşılan fotoğraf ise 3 parti arasındaki kirli ilişki bir kez daha deşifre etti.