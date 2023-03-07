6'lı koalisyonda HDP çıkmazı! Meral Akşener gizli ortaklık için onay verdi Sancar'a "Mithat Hoca" dedi: "CHP görüşebilir"

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun kendi içinde verdiği savaş sonrası aday CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
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AKŞENER ÖNCE MASAYI DAĞITTI SONRA GERİ DÖNDÜ
Akşener'in geçtiğimiz hafta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından dün bir kez daha toplandı.
HANGİ PAZARLIKLAR YAPILDI?
Masanın toplantısı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında Ankara'daki Marriot Otel'de bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmeye ilişkin detay verilmezken "Hangi pazarlıklar yapıldı?" sorusu akıllara getirdi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI DUYURULDU
Otelde yapılan görüşmenin ardından Saadet Partisi Genel Merkezi'nde toplanan 6'lı koalisyon liderleri Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adaylığı ilan edildi. Karamollaoğlu adaylığa ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu adayımızdır. Kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
AKŞENER'İN YÜZ İFADESİ OLAY OLDU! YEMEĞE DE KATILMADI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı esnada Akşener'in surat ifadesi dikkat çekti.