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    • Haberler
    • 08.03.2023 00:26
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    • 08.03.2023 00:44
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    6'lı koalisyonda HDP çıkmazı! Meral Akşener gizli ortaklık için onay verdi Sancar'a "Mithat Hoca" dedi: "CHP görüşebilir"

    Zehir zemberek açıklamalar yapıp ayrıldığı koalisyona "İmamoğlu ve Yavaş" şartıyla geri dönen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, terörün siyasi ayağı HDP'nin masaya gizli ortak olmasına yeşil ışık yaktı. "Masaya gelmesin" dediği HDP'nin CHP ile görüşebileceğini belirten Akşener'e Cumhuriyet Halk Partisi'nin fonladığı medya ve yandaş isimler baskı yapmaya başladı. "Masada HDP yok" demesine rağmen HDP Eş Genel Başkan Mithat Sancar'a "Mithat Hoca" diyen Akşener, "CHP, HDP ile görüşebilir bu net." şeklinde konuştu.

    takvim.com.tr
    6’lı koalisyonda HDP çıkmazı!

    Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun kendi içinde verdiği savaş sonrası aday CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.


    MERAL AKŞENER HDP'YE GİZLİ ORTAKLIK İÇİN ONAY VERDİ | VİDEO İZLE

    AKŞENER ÖNCE MASAYI DAĞITTI SONRA GERİ DÖNDÜ
    Akşener'in geçtiğimiz hafta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından dün bir kez daha toplandı.

    HANGİ PAZARLIKLAR YAPILDI?
    Masanın toplantısı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında Ankara'daki Marriot Otel'de bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmeye ilişkin detay verilmezken "Hangi pazarlıklar yapıldı?" sorusu akıllara getirdi.


    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI DUYURULDU
    Otelde yapılan görüşmenin ardından Saadet Partisi Genel Merkezi'nde toplanan 6'lı koalisyon liderleri Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adaylığı ilan edildi. Karamollaoğlu adaylığa ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu adayımızdır. Kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

    AKŞENER'İN YÜZ İFADESİ OLAY OLDU! YEMEĞE DE KATILMADI
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı esnada Akşener'in surat ifadesi dikkat çekti.

        Akşener'in asık suratı masaya dönmesine rağmen alınan karardan memnun olmadığını bir kez daha gösterirken liderlerle yemeğe oturmadan terk etmesi de krizin boyutunu gösterdi.

        Meral Akşener'in suratına dikkat! Kemal Kılıçdaroğlu kararı yüzünü düşürdü...

        Bu yaşananların ardından 6'lı koalisyonun gölge ortağı HDP'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

        HDPKK'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEBRİK: DESTEKLEMEYE HAZIRIZ
        HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'nun adalığının ilan edilmesi ile birlikte tebrik ve destek açıklaması yaptı.

        Sancar, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisini genel merkezimize bekliyoruz. Desteklemeye açığız. Aday çıkarmak yerine muhalefetin adayını destekleyebiliriz. Kılıçdaroğlu HDP ve ittifak güçlerimizle görüşmeli" ifadelerini kullandı.

        Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin yaptığı bu çıkışa 'Milliyetçi' İYİ Parti ses çıkarmasa da tabanından geleceği tepki biliniyor.

        GİZLİ ORTAK HDP İTİRAFI
        Sancar'ın açıklamaları sonrası gözler İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çevrilmişti. Katıldığı canlı yayında HDP ile gizli ittifakı onaylayan Akşener, "Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez." dedi.

        Bu açıklamayla CHP'nin terörün siyasi ayağı HDP ile görüşmesine karşı olmadığını belirten Akşener, kirli pazarlığa da kapı aralamış oldu. Sosyal medyada, "Akşener'in HDP açıklaması temsili" olarak paylaşılan fotoğraf ise 3 parti arasındaki kirli ilişki bir kez daha deşifre etti.

        HDP'Lİ SANCAR'A "MİTHAT HOCA"
        Masada HDP yok demesine rağmen HDP Eş Genel Başkan Mithat Sancar'a "Mithat Hoca" diyerek masanın gizli ortağı olması için yumuşak bir dil kullanana Akşener, "Mithat Hoca'nın söylediğine göre kendileri de ikrar ediyor. Zaman zaman HDP yöneticilerinden farklı söylemler oldu." şeklinde konuştu.

        "SOFRA BÜYÜYECEK" DEMİŞTİ
        Kılıçdaroğlu, Akşener'in masayı dağıtması sonrası sol partileri ziyaret etmiş sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, "Birilerini hor görerek Türkiye'yi değiştiremeyiz. İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor. İttifaka zarar veren demeçler vermiyor. Gerginliğe izin vermeyeceğiz. Halkımız kaygılanmasın. Soframızı büyütmeye devam edeceğiz" demişti. Bu büyümenin HDP'ye mesaj olduğu yorumlanmıştı.

            CHP FONDAŞI TELE 1'DE AKŞENER'E HDP BASKISI
            Akşener'in canlı yayında yaptığı açıklamalar öncesi terörün siyasi ayağı HDP'nin de masaya gelmesi için CHP fondaşı medya yayınlarına hız verdi.

            TELE 1'DE AKŞENER'E HDP BASKISI | VİDEO İZLE

            CHP'nin fonladığı TELE 1'de konuşan Merdan Yanardağ, "Artık Akşener'in "HDP'yle görüşmeyin diye ambargo koyacak hali yok. İttifak sola doğru genişlemeli. CHP'yi masada güçsüzleştiren en önemli unsur budur. Dolayısıyla artık Kılıçdaroğlu'nun inisiyatifiyle gelişecek her şey. Bundan sonra en önemli unsur HDP ile görüşmektir. " dedi.

            YANDAŞ İSİMLER DE KATILMAYA BAŞLADI
            CHP yandaşı Fazıl Say ise terörün siyasi ayağı HDP'nin gizli ortak olmasını kabul eden ancak masaya gelmesine itiraz eden Akşener'e sosyal medyadan çağrı yaptı. "Dinleyin Meral Hanım" diyerek Akşener'i topa tutan Say, "Dünyada kimse "onların talepleri masaya gelmesin" diyemez. Bu insanlık dışı olur! Anti siyaset olur! İyi anlayın bunu. Yapmayın şu ayrımcılığı, açın ittifakın önünü." ifadelerini kullandı.

            İNGİLİZ REUTERS MASAYI DİRİ TUTMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ!
            İYİ Parti tabanından gelecek tepkiyi önlemek adına İngiliz Retuters operasyona başladı.

            Üst düzey masa yetkilisiyle görüşen İngiliz Reuters, Mithat Sancar'ın bu söylemi erken yaptığına dikkat çekerken muhalefetin seçimi kazanması için HDP'nin desteğini ihtiyacı olduğunu da öne çıkardı.

            "HDP'NİN DESTEĞİNE İHTİYACI OLACAK"
            "Türkiye muhalefeti Kürt yanlısı partiyi benimseme konusunda emin değil            " başlığıyla yayımlayan haberde masanın ortağı partilerden birinin üst düzey yetkilisi ile görüşen Reuters, "HDP'nin 14 Mayıs'ta yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde belirleyici bir rol oynadığı yaygın olarak görülüyor. Altı partiden oluşan ayrı bloğun Erdoğan'ın yirmi yıllık siyasi saltanatını sona erdirmek için büyük ihtimalle HDP'nin desteğine ihtiyacı olacak." ifadelerine yer verdi.

                İYİ PARTİ MASADAN KALKAR KORKUSU
                Masa yetkilisi, "HDP desteği son derece kritik" derken milliyetçi tabandan gelecek desteği ise baltalayabileceğine dikkat çekti.

                İsmi açıklanmayan başka bir koalisyon üyesi ise HDP'nin vereceği desteğe ilişkin, "Burada çok ince bir dengenin bulunması gerekiyor. Aksi takdirde ödenmesi gereken bir bedel olabilir" dedi.

                Reuters'ın bu habere masayı bir arada tutmak için İngiliz merkezli medyanın verdiği çabayı gözler önüne koydu.

                DEMİRTAŞ VE PERVİN BULDAN DA DESTEK VERD
                Terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş da "Sayın Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun diyoruz. Kendisini HDP'ye de bekliyoruz." açıklamasında bulundu.


                Bir açıklama da HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'dan geldi. Pervin Buldan, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutluyorum.Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı aday çıkarma politikamızı gelişmelere göre bir kez daha değerlendireceğiz." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na destek mesajı verdi.

                CHP DÜNDEN RAZI!
                CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP'ye olumlu yanıt verdi.

                Özel, "Mithat Sancar'ın tebrikine teşekkür ediyoruz bu çok kıymetli. Bir cumhurbaşkanı adayı tüm siyasi partileri ziyaret edebilir. Tüm siyasi partileri ziyaretle yükümlüdür. Seçim güvenliği için çıktığımız yolda da HDP'yi ziyaret ettik. HDP'yi bu kampanya süreci başlamadan ya da kampanya sürecinde bir ziyaret etmek olasıdır" dedi.

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                Akşener’den akılalmaz asık surat savunması!
                Haberler Haberler 6'lı koalisyonda HDP çıkmazı! Meral Akşener gizli ortaklık için onay verdi Sancar'a "Mithat Hoca" dedi: "CHP görüşebilir"
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