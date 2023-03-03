Kartlar yeniden dağıtılıyor! Kılıçdaroğlu Akşener'i gözden çıkardı: İYİ Parti yerine HDP + sol blok planı



SOFRAMIZI BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Toplantı sonrası sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu, sol partilere ve terörün siyasi ayağı HDP'yi davet ettiklerini ima ederek, "Soframızı büyütmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin bütün renklerini kazanmak için yola çıktık." açıklaması yaptı.



KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ İTTİFAK AÇIKLAMASI | VİDEO İZLE



MERAL AKŞENER'İ TOPA TUTTU

Akşener'i hedef alan Kılıçdaroğlu, "İttifakımızın diğer üyeleri medyaya çıkıp hakaretler etmiyor. İttifaka zarar veren demeçler hiç vermiyor. Hiçbirinin ittifak içinden oy devşirmeye çalıştığını da görmedik. Sürekli aynı olgular, birbirini tekrar eden hamleler. Biz ülkeyi siyasal operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız. Hepimizin sorumluluğu var." dedi.