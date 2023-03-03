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    • 03.03.2023 19:19
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    Kartlar yeniden dağıtılıyor! Kılıçdaroğlu Akşener'i gözden çıkardı: İYİ Parti yerine HDP + sol blok planı

    6'lı koalisyonun son toplantısı sonrası CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti. Kararın ardından İyi Parti Genel Başkanı Akşener masayı dağıttı. CHP Genel Başkanı, İYİ Parti'nin yokluğunu HDP + sol blok ile doldurmayı planlıyor. Akşener'in Genel İdare Kurulu toplantısında olduğu sırada Kılıçdaroğlu da SOL Parti Kurucu Genel Başkanı Önder İşleyen ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşme gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından TBMM'deki makamına geçti. HDP'ye de "Ayrı aday çıkarma girişimini gözden geçir" çağrısı yapılacak. Görüşmelerin ardından Meclis'e geçen Kılıçdaroğlu, "Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak" dedi. Öte yandan CHP MYK olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu, sol partilere ve terörün siyasi ayağı HDP'yi davet ettiklerini ima ederek Akşener'i topa tuttu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kartlar yeniden dağıtılıyor!

    CHP ve İYİ Parti arasında arasında devam eden soğuk savaş sonrası İyi Parti Meral Akşener masayı dağıttı. Akşener, "Üzülerek söylüyorum ki dün itibarıyla altılı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Sayın Mansur Yavaş'a ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na bir çağrıda bulunmak istiyorum; Milletimiz kritik bir kırılmanın eşiğinde sizi göreve çağırıyor" dedi.

    Kılıçdaroğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı ziyaret etmek üzere geldiği Meclis'te, görüşmenin ardından makam odasına geçti. Bir süre makamında kalan Kılıçdaroğlu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Meral Akşner 6'lı masayı dağıttı: ''Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz''

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Kılıçdaroğlu, "Hiç meraklanmayın bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

    Kılılçdaroğlu, TBMM'den ayrıldı.


    CHP MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
    CHP Merkez Yönetim Kurulunun (MYK), olağanüstü toplantısı sona erdi.

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dağılan masa açıklaması: ''Meraklanmayın''

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından olağanüstü toplanan CHP MYK toplantısı tamamlandı.

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'da, Akşener'in açıklamalarının ardından durum değerlendirmesi yapıldı.


        SOFRAMIZI BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ
        Toplantı sonrası sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu, sol partilere ve terörün siyasi ayağı HDP'yi davet ettiklerini ima ederek, "Soframızı büyütmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin bütün renklerini kazanmak için yola çıktık." açıklaması yaptı.


        KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ İTTİFAK AÇIKLAMASI | VİDEO İZLE


        MERAL AKŞENER'İ TOPA TUTTU
        Akşener'i hedef alan Kılıçdaroğlu, "İttifakımızın diğer üyeleri medyaya çıkıp hakaretler etmiyor. İttifaka zarar veren demeçler hiç vermiyor. Hiçbirinin ittifak içinden oy devşirmeye çalıştığını da görmedik. Sürekli aynı olgular, birbirini tekrar eden hamleler. Biz ülkeyi siyasal operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız. Hepimizin sorumluluğu var." dedi.

        SOL PARTİ İLE GÖRÜŞME
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen'i ziyaret etti.

        SOL Parti Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

            Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek ve Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti.

            Kılıçdaroğlu Akşener'i gözden çıkardı: İYİ Parti yerine HDP + sol blok planı

            Kemal Kılıçdaroğlu, görüşme öncesinde, İYİ Parti'nin, cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktığı iddialarına yönelik soruyu yanıtsız bıraktı.

            Önder İşleyen, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, depremler sonrasında büyük bir dayanışma seferberliği yaşandığını, görüşmede toplumun yaralarını sarmaya nasıl devam edeceklerini konuştuklarını söyledi.

            Görüşmenin aynı zamanda Mersin ve İstanbul'daki protestolarda gözaltına alınan partililer için bir geçmiş olsun ziyareti niteliği taşıdığını belirten İşleyen, "Bizim için bu dayanışma ziyareti çok anlamlıydı." ifadesini kullandı.



                TİP GENEL BAŞKANI ERKAN BAŞ
                CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile bir araya geldi.

                TBMM'de gerçekleşen görüşmede Kılıçdaroğlu'na, genel başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay eşlik etti.

                TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın heyetinde ise TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün ile TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık yer aldı.

                    Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından TBMM'deki makamına geçti.

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                    Akşener gözünü CHP’ye dikti
                    Haberler Güncel Kartlar yeniden dağıtılıyor! Kılıçdaroğlu Akşener'i gözden çıkardı: İYİ Parti yerine HDP + sol blok planı
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