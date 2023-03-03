Kartlar yeniden dağıtılıyor! Kılıçdaroğlu Akşener'i gözden çıkardı: İYİ Parti yerine HDP + sol blok planı

CHP ve İYİ Parti arasında arasında devam eden soğuk savaş sonrası İyi Parti Meral Akşener masayı dağıttı. Akşener, "Üzülerek söylüyorum ki dün itibarıyla altılı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Sayın Mansur Yavaş'a ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na bir çağrıda bulunmak istiyorum; Milletimiz kritik bir kırılmanın eşiğinde sizi göreve çağırıyor" dedi.
Kılıçdaroğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı ziyaret etmek üzere geldiği Meclis'te, görüşmenin ardından makam odasına geçti. Bir süre makamında kalan Kılıçdaroğlu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Kılıçdaroğlu, "Hiç meraklanmayın bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.
Kılılçdaroğlu, TBMM'den ayrıldı.
CHP MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
CHP Merkez Yönetim Kurulunun (MYK), olağanüstü toplantısı sona erdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından olağanüstü toplanan CHP MYK toplantısı tamamlandı.